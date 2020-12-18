«Унион» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Бундеслиги 18 декабря 2020 года

В 13 туре чемпионата Германии «Унион» будет принимать «Боруссию» Д. Игра пройдет на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» 18 декабря. Начало встречи — в 22:30 мск. Прогноз на «Унион» — «Боруссия» Д.

«Унион»

Берлинская команда после 12 туров имеет 18 очков на счету, благодаря чему она пока находится в еврокубковой зоне на шестом месте. Ближайших конкурентов этот коллектив опережает по дополнительным показателям.

В текущем сезоне Бундеслиги «Унион» потерпел всего 2 поражения, а со 2 по 22 ноября «железные» добыли три победы кряду. В первом поединке берлинцы одержали верх над «Хоффенхаймом» (3:1).

В следующем матче подопечные Урса Фишера раскатали «Арминию» (5:0), после чего они переиграли «Кельн» (2:1). А в последнем осеннем матче «союз» расписал мировую с «Айнтрахтом» (3:3).

Все прогнозы на Бундеслигу

Редкое для текущего сезона явление случилось 4 декабря. «Унион» потерпел поражение. В том матче команда уступила «Герте» в принципиальном сражении (1:3). После осечки в дуэли с заклятым соперником коллектив Фишера скатал ничью с «Баварией» (1:1) и «Штутгартом» (2:2).

«Боруссия» Д

Дортмундский коллектив в 12 поединках чемпионата сумел заработать 22 очка. В турнирной таблице Бундеслиги он пока находится на четвертом месте.

В последних шести играх в рамках немецкого первенства «Боруссия» Д четырежды потеряла баллы. В одном из своих неудачных матчей «шмели» потерпели поражение от «Баварии» (2:3).

Затем в Бундеслиге черно-желтые раскатали «Герту» (5:2), уступили «Кельну» (1:2), разошлись миром с «Айнтрахтом» (1:1) и были разгромлены «Штутгартом» (1:5). Последняя игра на «Сигнал Идуна Парк» стала причиной отставки Люсьена Фавра.

Теперь до лета командой будет руководить Эдин Терзич. В первой встрече под его крылом «Боруссия» Д в Бремене одержала верх над «Вердером» (2:1).

Прогноз и ставка

Победа «Униона» в игре 13-го тура Бундеслиги оценивается в 4.72, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.90, а на победу «Боруссии» Д — 1.79.

Дортмундцы пропускали минимум гол в каждом из последних своих матчей во всех турнирах. С обороной у этой команды пока все не так гладко.

Этим дома может воспользоваться «Унион», который в текущем сезоне неожиданно для многих навязывает борьбу тяжеловесам за еврокубковые места.

Не лишним будет напомнить, что берлинский клуб хотя бы раз отмечался результативным действием в каждой игре Бундеслиги. Битва с «Боруссией» не станет исключением. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.61. 0