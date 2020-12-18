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    В Берлине «Боруссию» Д ждет жесткое сопротивление хозяев

    «Унион» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Бундеслиги 18 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» — «Боруссия» Д
    Марко Ройс
    В 13 туре чемпионата Германии «Унион» будет принимать «Боруссию» Д. Игра пройдет на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» 18 декабря. Начало встречи — в 22:30 мск. Прогноз на «Унион» — «Боруссия» Д.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 18 Декабря 2020 года
    Унион
  • Берлин
    •  Унион 22:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.50
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.77
  • Ставка!
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    «Унион»

    Берлинская команда после 12 туров имеет 18 очков на счету, благодаря чему она пока находится в еврокубковой зоне на шестом месте. Ближайших конкурентов этот коллектив опережает по дополнительным показателям.

    В текущем сезоне Бундеслиги «Унион» потерпел всего 2 поражения, а со 2 по 22 ноября «железные» добыли три победы кряду. В первом поединке берлинцы одержали верх над «Хоффенхаймом» (3:1).

    В следующем матче подопечные Урса Фишера раскатали «Арминию» (5:0), после чего они переиграли «Кельн» (2:1). А в последнем осеннем матче «союз» расписал мировую с «Айнтрахтом» (3:3).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Редкое для текущего сезона явление случилось 4 декабря. «Унион» потерпел поражение. В том матче команда уступила «Герте» в принципиальном сражении (1:3). После осечки в дуэли с заклятым соперником коллектив Фишера скатал ничью с «Баварией» (1:1) и «Штутгартом» (2:2).

    «Боруссия» Д

    Дортмундский коллектив в 12 поединках чемпионата сумел заработать 22 очка. В турнирной таблице Бундеслиги он пока находится на четвертом месте.

    В последних шести играх в рамках немецкого первенства «Боруссия» Д четырежды потеряла баллы. В одном из своих неудачных матчей «шмели» потерпели поражение от «Баварии» (2:3).

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    • Затем в Бундеслиге черно-желтые раскатали «Герту» (5:2), уступили «Кельну» (1:2), разошлись миром с «Айнтрахтом» (1:1) и были разгромлены «Штутгартом» (1:5). Последняя игра на «Сигнал Идуна Парк» стала причиной отставки Люсьена Фавра.

    Теперь до лета командой будет руководить Эдин Терзич. В первой встрече под его крылом «Боруссия» Д в Бремене одержала верх над «Вердером» (2:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Униона» в игре 13-го тура Бундеслиги оценивается в 4.72, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.90, а на победу «Боруссии» Д — 1.79.

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    Дортмундцы пропускали минимум гол в каждом из последних своих матчей во всех турнирах. С обороной у этой команды пока все не так гладко.

    Этим дома может воспользоваться «Унион», который в текущем сезоне неожиданно для многих навязывает борьбу тяжеловесам за еврокубковые места.

    Не лишним будет напомнить, что берлинский клуб хотя бы раз отмечался результативным действием в каждой игре Бундеслиги. Битва с «Боруссией» не станет исключением. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.61. 0

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    «Унион» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Бундеслиги 18 декабря 2020 года. Прогноз на «Унион» — «Боруссия» Д. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
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