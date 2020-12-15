«Вердер» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.70) и ставки на чемпионат Германии 15 декабря 2020 года

Бременский «Вердер» встретится с дортмундской «Боруссией» в рамках 12-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 15 декабря на «Везерштадион», начало — в 22:30 мск. Прогноз на «Вердер» — «Боруссия» Д.

«Вердер»

Бременцы не могут победить уже в 8 матчах подряд. В конце октября и начале ноября они сыграли со счетом 1:1 с «Фрайбургом» и «Айнтрахтом» в гостях, и с «Хоффенхаймом» и «Кельном» дома.

В ноябре «Вердер» на выезде поделил очки с «Баварией» (1:1), после чего проиграл три матча подряд, начав с разгрома от «Вольфсбурга» (3:5).

В последних матчах подопечные Флориана Кофельдт дома уступили «Штутгарту» (1:2) и на выезде проиграли «Лейпцигу» (0:2).

Все прогнозы на Бундеслигу

С 11 очками после 11 матчей «Вердер» идет на 13-м месте в таблице Бундеслиги. Разница мячей 14-19, 4 гола забил Никлас Фюллькруг.

«Боруссия» Дортмунд

Дортмундцы осенью-зимой выступали на два фронта, что сказывалась на результатах. В конце ноября «Боруссия» дома разгромила «Брюгге» (3:0) в Лиге чемпионов, но уступила «Кельну» (1:2) в Бундеслиге.

Домашний матч Лиги чемпионов с «Лацио» закончился вничью 1:1, точно так же, как и выездной матч с «Айнтрахтом» во Франкфурте.

В последних матчах «Боруссия» в Петербурге обыграла «Зенит» (2:1), заняв первое место в группе Лиги чемпионов, зато вернувшись домой была разгромлена «Штутгартом» (1:5).

Это привело к увольнению главного тренера Люсьена Фавра. Исполнять обязанности главного тренера до конца сезона будет помощник Фавра Эдин Терзич.

Календарь и таблица Бундеслиги

После 11 туров «Боруссия» с 19 очками идет на 5-м месте в Бундеслиге. Разница мячей 23-15, десять голов забил Эрлинг Холанд.

Прогноз и ставки

На победу «Вердера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.20, на ничью — 4.40, а на победу «Боруссии» — 1.58.

В прошлом сезоне «Боруссия» в чемпионате сыграла с «Вердером» вничью 2:2 дома и победила 2:0 на выезде, а в 1/8 финала Кубка Германии уступила бременцам на выезде 2:3.

«Вердер» не в лучшей форме, а смена тренера встряхнет «Боруссию». Прогнозируем, что дортмундцы победят в Бремене.

Матч наверняка будет результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют» за 1.65 и ТБ 2,5 за 1.59. 0