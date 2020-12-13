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    Сколько мячей «Рома» сумеет забить «Болонье»?

    «Болонья» — «Рома». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Серии А 13 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Болонья» — «Рома»
    Борха Майораль
    В 11 туре чемпионата Италии «Болонья» будет принимать «Рому». Игра пройдет на стадионе «Ренато Даль-Ара» 13 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Болонья» — «Рома».
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    Футбол. Италия. Серия А 13 Декабря 2020 года
    Болонья
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    •  Болонья 17:00 Рома Рома
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    «Болонья»

    Приняв участие в десяти матчах итальянского первенства, команда из одноименного города смогла заработать 12 очков, что позволяет ей занимать десятое место в таблице Серии А.

    Не так давно «Болонья» начала свой путь в Кубке Италии. На стадии 1/32 финала красно-синие спокойно разобрались с клубом «Реджина 1914» (2:0).

    Перед игрой в Кубке подопечные Синиши Михайловича пережили отрезок из трех поражений в чемпионате, но 31 октября он был прерван благодаря победе над «Кальяри» (3:2). Затем в первенстве эта команда уступила «Наполи» (0:1) и одолела «Сампдорию» (2:1).

    Все прогнозы на Серию А

    А в 1/16 финала Кубка Италии «Болонья» на своем поле не справилась со «Специей» в дополнительное время (2:4). После вылета из Кубка команда Михайловича победила «Кротоне» (1:0) и была слабее «Интера» (1:3) в Серии А.

    «Рома»

    Столичный клуб на момент начала 11-го тура чемпионата Италии находится на шестом месте в таблице. За десять матчей первенства команда завоевала 18 баллов.

    Не так давно «Рома» смогла провести неплохой отрезок из пяти побед кряду в разных соревнованиях. В чемпионате «волки» одолели «Фиорентину» (2:0), «Дженоа» (3:1) и «Парму» (3:0). А в Лиге Европы они дважды обыграли «ЧФР Клуж» (5:0; 2:0).

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    • После второго поединка с «ЧФР Клуж» римляне на выезде были разгромлены «Наполи» (0:4). А затем в еврокубках подопечные Паулу Фонсеки прихлопнули «Янг Бойз» (3:1).

    В последнем на данный момент поединке в итальянском первенстве «Рома» расписала мировую с «Сассуоло» (0:0). А в Лиге Европы красно-желтые без многих футболистов основного состава влетели ЦСКА София (1:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Болоньи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.74, на ничью — 3.86, а на победу «Ромы» — 2.00.

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    На данном этапе сезона римлянам удалось закрепиться в зоне Лиги Европы, но сейчас команда Фонсеки может рассчитывать и на большее.

    В предстоящем матче отдохнувшая на неделе основа «волков» должна разбираться с середняками чемпионата. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Ромы» больше 1.5 с коэффициентом 1.73. 0

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