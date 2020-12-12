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    Сможет ли «Монпелье» вскрыть оборону «Ланса»?

    «Ланс» — «Монпелье». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч чемпионата Франции 12 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Монпелье»
    Теджи Саванье
    В 14 туре французской Лиги 1 «Ланс» будет принимать «Монпелье». Игра пройдет на стадионе «Боллар-Делелис» 12 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Ланс» — «Монпелье».
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    Футбол. Франция. Лига 1 12 Декабря 2020 года
    Ланс
  • Франция. Лига 1
    •  Ланс 23:00 Монпелье Монпелье
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
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    «Ланс»

    На счету этой команды сейчас имеется 21 очко. Все свои баллы коллектив из одноименного города заработал в 12 матчах из 13 возможных. В таблице Лиги 1 он занимает 8 место.

    Со 2-го по 6-й туры Лиги 1 «Ланс» провел пять матчей без поражений. В начале этой серии были победы над ПСЖ (1:0), «Лорьяном» (3:2) и «Бордо» (2:1). Позже команда скатала ничью с «Нимом» (1:1) и одолела «Сент-Этьен» (2:0).

    А в 7-м туре красно-желтые на выезде были разгромлены «Лиллем» (0:4). После провальной игры на «Пьер Моруа» подопечные Франка Хайза устроили голевую рубку с «Реймсом» (4:4).

    Календарь и таблица Лиги 1

    В заключительных матчах ноября «Ланс» победил «Дижон» (1:0) расписал мировую с «Нантом» (1:1) и уступил «Анже» (1:3). А в последнем поединке красно-желтые обыграли «Ренн» (2:0).

    «Монпелье»

    Приняв участие в 13 играх французского первенства, команда из одноименного города заработала 23 очка. В турнирной таблице чемпионата она находится на шестой позиции.

    В последнем октябрьском матче «Монпелье» на своем поле принимал «Реймс». На «Стад де ла Моссон» хозяева схлопотали 2 удаления и потерпели самое крупное поражение в текущем сезоне (0:4).

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    • После такого ужасного выступления в родных стенах подопечные Мишеля Тер-Закаряна выдали отрезок из четырех побед кряду. Начался он с гостевых матчей против «Сент-Этьена» (1:0) и «Бордо» (2:0).

    Далее на своем поле «Монпелье» обыграл «Страсбур» (4:3) и одержал верх над «Лорьяном» на выезде (1:0). А вот в первой декабрьской встрече команда Тер-Закаряна не справилась с ПСЖ (1:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Ланса» в матче 14-го тура Лиги 1 оценивается в 2.56, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.46, а на победу «Монпелье» — 2.88.

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    В трех последних домашних матчах «Ланс» не победил ни разу, а пропустить успел 8 мячей. А вот коллектив Мишеля Тер-Закаряна идет без поражений в гостях уже 5 поединков кряду, забивая минимум гол в каждой встрече.

    В предстоящем сражении сойдутся две схожие по силе команды, которые могут побороться за место в зоне ЛЕ. В равной битве гости найдут своим моменты у чужих ворот и попытаются воспользоваться ими. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Монпелье» больше 1 за 1.72. 0

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