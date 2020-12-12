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    Удержится ли «Дортмунд» в топ-4 Бундеслиги?

    «Боруссия» Д — «Штутгарт». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч Бундеслиги 12 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Штутгарт»
    «Боруссия» Дортмунд занимает четвертое место
    В 11 туре чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд будет принимать «Штутгарт». Игра пройдет на «Сигнал Идуна Парк» 12 декабря. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Боруссия» Д — «Штутгарт».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 12 Декабря 2020 года
    Боруссия Д
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    •  Боруссия Д 17:30 Штутгарт Штутгарт
  • Штутгарт
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.70
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  • 5.55
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    «Боруссия» Дортмунд

    У «Шмелей» 4-я позиция и 19 баллов на счету. Они проиграли в двух из четырех последних выступлений в чемпионате Германии при одной ничьей.

    В первую очередь такие результаты связаны с кадровыми проблемами ключевых исполнителей, как, например, Холанд.

    «Боруссия» в прошлый раз проиграла «Кельну» 1:2, а в 7 туре команда уступила «Баварии» 2:3. Единственная победа в четырех прошлых турах была в гостевой игре с «Гертой» (5:2).

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    При этом дортмундский клуб выиграл свой квартет в Лиге чемпионов, обыграв в последнем туре группового раунда посреди недели «Зенит» (2:1) на выезде.

    «Штутгарт»

    После 10 туров чемпионата команда из одноименного города располагается на восьмой строчке в таблице с 14 баллами в копилке. От еврокубковой зоны ее отделяет дистанция в два пункта.

    В первом туре Бундеслиги «Штутгарт» остался без очков. На «Мерседес-Бенц Арене» хозяева потерпели поражение от «Фрайбурга» (2:3). А во втором матче эта команда разгромила «Майнц» (4:1).

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    • Затем подопечные Пеллегрино Матараццо дома обменялись голами с «Байером» (1:1), а позже была победа над «Гертой» (2:0). После удачного выезда в Берлин «автозаводцы» четырежды сыграли вничью.

    В позапрошлом туре швабы уступили дома «Баварии» (1:3), а в прошлом победили на выезде «Вердер» (2:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.

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    Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,50.

    Наши прогноз и ставка — «Боруссия» Дортмунд выиграет, и обе команды забьют за 2,40. 0

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