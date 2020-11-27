«Брентфорд» — КПР. Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Чемпионшипа 27 ноября 2020 года

В пятницу, 27 ноября, в 14-м туре английского Чемпионшипа «Брентфорд» в Лондоне на своем стадионе «Брентфорд Комьюнити» сыграет с КПР. Встреча начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Брентфорд» — КПР.

«Брентфорд»

«Брентфорд» по итогам 13 проведенных встреч первенства первой английской лиги набрал 20 очков, с которыми идет девятым, но зона плей-офф находится на расстоянии трех пунктов.

На данный момент у «пчел» 6-матчевая беспроигрышная серия. Правда, в этот период они добились лишь двух викторий, а в других четырех встречах играли вничью.

Так в своей последней проведенной игре они на выезде минимально переиграли «Барнсли» (1:0), а перед этим трижды сыграли вничью, дважды по 0:0 и раз закончив 1:1.

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В родных стенах в текущем розыгрыше Чемпионшипа «Брентфорд» добыл две виктории в шести проведенных поединках, трижды сыграл вничью и раз был повержен, разница мячей — 9:6.

КПР

КПР в текущем первенстве заработал на три очка меньше, чем предстоящий противник и находятся на четыре строки в турнирной таблице ниже.

«Обручи» в отрезке последних пяти матчей чемпионата проиграли лишь раз, уступив два тура тому назад в гостях «Блэкберну» (1:3). Еще ону игру свели вничью — дома с «Уотфордом» (1:1).

В трех других матчах они праздновали виктории. По 3:2 на своей территории одолев «Кардифф» и «Ротерхэм», а также положив на лопатки в гостях аутсайдера «Дерби» — 1:0.

В текущем розыгрыше Чемпионшипа КПР на выезде добыл лишь один выигрыш, дважды сыграл вничью и три раза терпел фиаско, разница забитых и пропущенных — 5:10.

В минувшем сезоне «Брентфорд» смог дважды обыграть КПР с одинаковым счетом по 3:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Брентфорда» — 1.68, победа КПР — 5.15, ничья — 4.20.

За последние восемь встреч этих клубов, «пчелы» побеждали шесть раз. Вполне возможно, что и сейчас выиграют хозяева.

Наш прогноз и ставка на эту игру — П1. 0