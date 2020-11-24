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    Увезет ли «Зенит» очки из Рима?

    «Лацио» — «Зенит». Прогноз (к. 1.90) и ставки на Лигу чемпионов 24 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Зенит»
    «Лацио» — «Зенит»
    Во вторник, 24 ноября, римский «Лацио» примет «Зенит» в рамках четвертого тура Лиги чемпионов. Игра группы F стартует на стадионе «Олимпико» в 23:00 по Москве. Прогноз на «Лацио» — «Зенит».

    «Лацио»

    Римский клуб стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов домашней победой над дортмундской «Боруссией» (3:1).

    Во втором туре «орлята» на выезде не сумели удержать победу над «Брюгге» (1:1), а в третьем туре спаслись от поражения в Санкт-Петербурге, сыграв вничью с «Зенитом» — 1:1.

    В последних матчах «Лацио» в рамках Серии А ушел от поражения в домашнем матче с «Ювентусом» (1:1), и на выезде победил «Кротоне» (2:0).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В Серии А «Лацио» с 14 очками после 8 туров идет на 8-м месте. Разница мячей 13-13, 4 гола забил Чиро Иммобиле.

    «Зенит»

    В стартовом матче Лиги чемпионов питерцы на своем поле уступили бельгийскому «Брюгге» (1:2), пропустив на последних минутах.

    В конце октября «Зенит» уступил в Дортмунде местной «Боруссии» (0:2) в рамках 2-го тура ЛЧ, а в ноябре в домашнем матче упустил победу над «Лацио» (1:1), пропустив на 85-й минуте.

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    • В последних матчах питерский клуб дома обыграл «Краснодар» со счетом 3:1, после чего в Грозном поделил очки с «Ахматом» (2:2).

    После 15 туров РПЛ «Зенит» с 31 очком идет на 2-м месте, на балл отставая от ЦСКА. Разница мячей 32-12, 7 голов на счету Артем Дзюбы, по 6 голов забили Сердар Азмун и Александр Ерохин.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Караваев, Вендел, Оздоев и Круговой пропустят матч с «Лацио». Малком, Дриусси и Азмун могут сыграть.

    Прогноз и ставки

    На победу «Лацио» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.67, на ничью — 4.00, а на победу «Зенита»— 5.00.

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    «Лацио» идет на втором месте в группе F, на балл отставая от дормундской «Боруссии». «Зенит» с 1 очком замыкает квартет, на 2 балла отставая от «Брюгге».

    На выезде «Зенит» не выиграл в 6 последних встречах в ЛЧ (1 ничья и 6 поражений), а «Лацио» дома не проиграл в 6 из 7 последних матчей в ЛЧ (3 победы, 3 ничьи. Прогнозируем, что «Лацио» не проиграет.

    В 11 из 13 последних матчей «Лацио» в ЛЧ обе команды покидали поле с забитыми мячами. Интересны варианты для ставок «Лацио забьет первым» за 1.54 и «Лацио выиграет один из таймов» за 1,37. 0

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    «Лацио» — «Зенит». Прогноз (к. 1.90) и ставки на Лигу чемпионов 24 ноября 2020 года. Прогноз на «Лацио» — «Зенит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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