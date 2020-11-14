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    Будет ли обмен голами?

    Швейцария — Испания. Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Лиги наций 14 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Швейцария — Испания
    Серхио Рамос
    14 ноября на «Санкт-Якоб Парк» в Базеле сборная Швейцарии примет сборную Испании в рамках 5 тура Лиги наций УЕФА. Начало матча в 22:45 по мск. Прогноз на Швейцария — Испания.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A4 14 Ноября 2020 года
    Швейцария
  • Берн
    •  Швейцария 22:45 Испания Испания
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.10
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 1.95
  • Ставка!
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    Швейцария

    Еще одно поражение уничтожит все шансы сборной Швейцарии на спасение от вылета. Уже сейчас хозяева отстают от украинцев на 4 пункта. Да и в целом нынешний розыгрыш Лиги наций проходит для команды неудачно — 0 побед, 2 ничьи и 2 поражения.

    «Красные» проиграли Испании 0:1 и Украине 1:2. В прошлом туре коллектив Владимира Петковича поборолся за очки и смог добыть ничью, сыграв с немцами 3:3.

    Серия без побед в этом турнире составляет 6 поединков. Также стоит добавить, что в домашних швейцарская сборная не проигрывал в основное время в 18 официальных матчах.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Швейцария пропускала в 8 из 9 поединков Лиги наций. В пяти случаях команда пропускала больше одного мяча.

    Испания

    Несмотря на весь свой атакующий потенциал и стиль игры, большая часть матчей этого розыгрыша Испания провел скромно. Лишь разгром Украины со счетом 4:0 выделяется на фоне остальных встреч.

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  • Швейцария — Испания. Прогноз (к. 1.98)

    • В прошлом туре испанцы потерпели первое поражение, впервые с 15 ноября 2018 года. Они проиграли украинцам 0:1. В остальных встречах Лиги наций «красная фурия» не уступала — 1:1 с Германией и 1:0 со Швейцарией. Также отметим нулевую ничью в контрольном матче с Португалией.

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    • У нынешних испанцев есть ахиллесова пята. Это выездные встречи. Команда не выиграла 4 последних выезда — 3 ничьи и поражение. В Лиге наций серия состоит из трех встреч — 1 ничья и 2 поражения.

    Как бы там ни было, Испания берет своей надежной обороной. В квартете у нее самый лучший показатель пропущенных голов (2).

    Прогноз и ставка

    Фаворитом матча является Испания за 1.90. С коэффициентом 4.40 букмекеры дают победу Швейцарии. Ничья оценивается в 3.55.

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    Швейцария будет бороться за очки, поскольку у команды безвыходная ситуация. Ей нужно только набирать. При этом испанцы не привыкли много пропускать и вряд ли будут просто так отдавать мяч сопернику.

    Прошлая игра закончилась победой гостей со счетом 1:0. В этом раз голы могут быть с обеих сторон. Швейцарцы забивали в 4 из 5 поединков, а сейчас этого требует ситуация. Ставим на «обе забьют» за 1.82. 0

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    Швейцария — Испания. Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Лиги наций 14 ноября 2020 года. Прогноз на Швейцария — Испания. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
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