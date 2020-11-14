Швейцария — Испания. Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Лиги наций 14 ноября 2020 года

14 ноября на «Санкт-Якоб Парк» в Базеле сборная Швейцарии примет сборную Испании в рамках 5 тура Лиги наций УЕФА. Начало матча в 22:45 по мск. Прогноз на Швейцария — Испания.

Швейцария

Еще одно поражение уничтожит все шансы сборной Швейцарии на спасение от вылета. Уже сейчас хозяева отстают от украинцев на 4 пункта. Да и в целом нынешний розыгрыш Лиги наций проходит для команды неудачно — 0 побед, 2 ничьи и 2 поражения.

«Красные» проиграли Испании 0:1 и Украине 1:2. В прошлом туре коллектив Владимира Петковича поборолся за очки и смог добыть ничью, сыграв с немцами 3:3.

Серия без побед в этом турнире составляет 6 поединков. Также стоит добавить, что в домашних швейцарская сборная не проигрывал в основное время в 18 официальных матчах.

Календарь и таблица Лиги наций

Швейцария пропускала в 8 из 9 поединков Лиги наций. В пяти случаях команда пропускала больше одного мяча.

Испания

Несмотря на весь свой атакующий потенциал и стиль игры, большая часть матчей этого розыгрыша Испания провел скромно. Лишь разгром Украины со счетом 4:0 выделяется на фоне остальных встреч.

В прошлом туре испанцы потерпели первое поражение, впервые с 15 ноября 2018 года. Они проиграли украинцам 0:1. В остальных встречах Лиги наций «красная фурия» не уступала — 1:1 с Германией и 1:0 со Швейцарией. Также отметим нулевую ничью в контрольном матче с Португалией.

У нынешних испанцев есть ахиллесова пята. Это выездные встречи. Команда не выиграла 4 последних выезда — 3 ничьи и поражение. В Лиге наций серия состоит из трех встреч — 1 ничья и 2 поражения.

Как бы там ни было, Испания берет своей надежной обороной. В квартете у нее самый лучший показатель пропущенных голов (2).

Прогноз и ставка

Фаворитом матча является Испания за 1.90. С коэффициентом 4.40 букмекеры дают победу Швейцарии. Ничья оценивается в 3.55.

Швейцария будет бороться за очки, поскольку у команды безвыходная ситуация. Ей нужно только набирать. При этом испанцы не привыкли много пропускать и вряд ли будут просто так отдавать мяч сопернику.

Прошлая игра закончилась победой гостей со счетом 1:0. В этом раз голы могут быть с обеих сторон. Швейцарцы забивали в 4 из 5 поединков, а сейчас этого требует ситуация. Ставим на «обе забьют» за 1.82. 0