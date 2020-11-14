Германия — Украина. Прогноз (к. 1.85) и ставки на Лигу наций 14 ноября 2020 года

Сборная Германии сыграет дома с командой Украины в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 14 ноября в Лейпциге, начало — в 22:45 мск. Прогноз на Германия — Украина.

Германия

Немцы в среду провели товарищеский матч со сборной Чехии, в котором одержали скромную победу со счетом 1:0. По игре было хорошо заметно, что Бундестим вышла на поле без большого желания. И это несмотря на то, что все лидеры команды матч с чехами пропускали.

Но в любом случае, главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв получил определенную информацию, и теперь понимает, на кого он может рассчитывать в более важных матчах в рамках Лиги наций.

Германия после четырех туров занимает в своей группе второе место, отставая на одно очко от Испании и опережая только по дополнительным показателям Украину.

В текущем розыгрыше немецкая команда до сих пор одержала только одну победу. В середине октября Германия без особого труда обыграла украинцев (2:1) в Киеве, хотя по счету и не скажешь, что матч был простым.

Все прогнозы на Лигу наций

А вот обе встречи с командой Швейцарии и матч с испанцами завершились вничью. В отличие от Украины, Испания и швейцарцы создали Германии немало проблем.

Украина

Сборная Украины тоже неплохо размялась перед Лигой наций. Команда Андрея Шевченко провела товарищеский матч с Польшей. Вот только в отличие от немцев, Украина проиграла — 0:2.

Но объективно говоря, счет в данном случае абсолютно не по игре. Тот случай, когда можно сказать, что проигравшей команде не повезло. Сначала Андрей Ярмоленко не реализовал пенальти, после чего поляки воспользовались смешной ошибкой голкипера Андрея Лунина, вогнав мяч в пустые ворота. Это два главных эпизода первого тайма, на фоне которых было внушительное количество моментов, созданных Украиной у польских ворот.

После перерыва Украина продолжала давить, но забили снова поляки. И этот гол тоже получился слегка курьезным.

В Лиге наций Украина, как ни странно, по-прежнему сохраняет шансы на выход в финальную стадию турнира, где сыграют четыре сборные. Для этого, правда, надо выиграть у Германии в ближайшем матче, а потом у Швейцарии. Оба матча — гостевые. Ну и да, Украина не станет первой, если Испания выиграет оба оставшихся матча.

Но сказать, что это совсем уж нереально, тоже нельзя. Все-таки в прошлом месяце Испания тоже вряд ли могла подумать, что проиграет в Киеве.

Прогноз и ставка

На победу Германии букмекеры предлагают поставить за 1.32, на ничью за 5.65, а на Украину — за 8.70.

На самом деле, коэффициент на Германию завышен, не чересчур, конечно, но с учетом того, с каким желанием в последнее время играют топ-сборные (раньше подобное невозможно было представить), нельзя быть настолько уверенными в победе хозяев.

Сборная Германии не впечатляет, и с этим уже вряд ли кто-то станет спорить. Многое, конечно, зависит и от желания, а его у немцев не так уж и много. Тони Кроос несколько дней назад прямо заявил, что играет в Лиге наций не по своей воле.

Поэтому наш выбор — ставка на то, что хотя бы один из таймов завершится вничью за 1.85.

Также неплохо выглядит ставка на ничью в интервале с 1-й по 30-ю минуту за 2.02.

Украину после октябрьского теста, когда команда осталась почти без всех игроков основного состава, уже ничем не удивишь. 0