ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уле Гуннар СульшерСульшера ждет 100-й матч. Прогресс «Юнайтед» очевиден, но нет четкого плана на будущее Футболисты «Рубина»РПЛ. «Рубин» выиграл у «Арсенала», «Спартак» принимает «Ростов» Серхио РамосПримера. «Реал» сыграет с «Уэской», «Барселона» в гостях у «Алавеса»
  • 15:53
    • «Рубин» на своем поле обыграл «Урал»
  • 15:17
    • КХЛ определила лучших игроков октября
  • 15:03
    • Смолов хочет перейти в клуб из США, Китая, Японии или Австралии
  • 14:50
    • Назван самый дорогой футболист не старше 21 года по версии Forbes
  • 12:35
    • СМИ: «Барселона» может объявить о банкротстве
  • 12:21
    • Роналду предстоит пройти еще один тест на коронавирус
  • 12:09
    • РФС подал заявку на проведение части матчей молодежного Евро-2021
    Все новости спорта

    Сохранит ли «Милан» лидерство в таблице?

    «Удинезе» — «Милан». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Серии А 1 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Удинезе Прогнозы на Милан Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Милан»
    Браим Диас
    В шестом туре чемпионата Италии «Удинезе» будет принимать «Милан». Игра пройдет на «Дачия Арене» 1 ноября. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Удинезе» — «Милан».
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 01 Ноября 2020 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 14:30 Милан Милан
  • Милан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.40
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.80
  • Ставка!
    •

    «Удинезе»

    После неудачного старта в Серии А команда из города Удине имеет лишь 3 очка в своей копилке, из-за чего она находится на 18 месте в турнирной таблице с разницей голов — 5:9.

    В первом матче сезона «Удинезе» отправился в гости к «Вероне». Во встрече на «Марк Антонио Бентегоди» черно-белые потерпели поражение с минимальным счетом (0:1).

    Следующие два матча подопечные Луки Готти провели дома. Оба поединка «зебры» проиграли всухую. На своем поле эта команда уступила «Специи» (0:2) и «Роме» (0:1).

    Все прогнозы на Серию А

    Единственную победу в чемпионате «Удинезе» одержал над «Пармой» 18 октября (3:2). Позже в Серии А было поражение от «Фиорентины» (2:3), а в Кубке Италии клуб из Удине переиграл «Виченца Виртус» (3:1).

    «Милан»

    Футбольный клуб из одноименного города лидирует в таблице чемпионата страны с 13 очками на счету. От «Наполи» и «Сассуоло», занявших второе и третье место, «дьяволы» оторвались всего на 2 балла.

    В первом туре Серии А дубль Златана принес «Милану» победу над «Болоньей» (2:0), а затем в чемпионате «россонери» в гостях одержали верх над «Кротоне» (2:0).

  • Трансферный дайджест. 20-26 октября
  • Разбегутся ли лидеры «Пари Сен-Жермен», сменит ли Криштиану Роналду чемпионат, подберет ли «Ливерпуль» замену Вирджилу ван Дейку и другие трансферные новости последних дней
  • 26/10/2020

    • Победная серия подопечных Стефано Пиоли продолжилась в матчах со «Специей» (3:0) и с «Интером» в принципиальном сражении (2:1). А 26 октября «россонери» расписали мировую с «Ромой» (3:3).

    В еврокубках у «Милана» дела также складываются хорошо. После долгой квалификации команда Пиоли в групповом раунде переиграла «Селтик» (3:1) и «Спарту» Прага (3:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Удинезе» в игре шестого тура Серии А оценивается в 4.54, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.90, а на победу «Милана» — 1.82.

    20 000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru 1000ЗабратьФрибет только один день — 31/10betcity.ru

    Команда Стефана Пиоли набрала на старте сезона хорошую форму. Уже в начале чемпионата «Милан» дал понять, что намерен бороться за высокие места.

    В гостевом поединке с «Удинезе», который забуксовал на дне таблицы, Ибра и компания смогут забить парочку мячей. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Милана» больше 1.5 за 1.71. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.87
  • Прогноз на матч Реал — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ахмат — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Кротоне — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Айнтрахт Ф — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аугсбург — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Кельн — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Арминия — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Бернли — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Борнмут — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.96
  • Прогноз на матч Сочи — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Интер — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Фрагмент матча
  • К проблемам в обороне добавились ляпы Сафонова. «Краснодар» уступил «Челси»
    • 00:26 29/10/2020     Хабиб Нурмагомедов
  • Абсолютно великий. Хабиб ушел максимально красиво
    • 12:56 25/10/2020     Килиан Мбаппе
  • Трансферный дайджест. 20-26 октября
    • 20:53 26/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Удинезе» — «Милан». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Серии А 1 ноября 2020 года. Прогноз на «Удинезе» — «Милан». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 20 000
  • рублей
    бонус
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры