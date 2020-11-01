«Удинезе» — «Милан». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Серии А 1 ноября 2020 года

В шестом туре чемпионата Италии «Удинезе» будет принимать «Милан». Игра пройдет на «Дачия Арене» 1 ноября. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Удинезе» — «Милан».

«Удинезе»

После неудачного старта в Серии А команда из города Удине имеет лишь 3 очка в своей копилке, из-за чего она находится на 18 месте в турнирной таблице с разницей голов — 5:9.

В первом матче сезона «Удинезе» отправился в гости к «Вероне». Во встрече на «Марк Антонио Бентегоди» черно-белые потерпели поражение с минимальным счетом (0:1).

Следующие два матча подопечные Луки Готти провели дома. Оба поединка «зебры» проиграли всухую. На своем поле эта команда уступила «Специи» (0:2) и «Роме» (0:1).

Все прогнозы на Серию А

Единственную победу в чемпионате «Удинезе» одержал над «Пармой» 18 октября (3:2). Позже в Серии А было поражение от «Фиорентины» (2:3), а в Кубке Италии клуб из Удине переиграл «Виченца Виртус» (3:1).

«Милан»

Футбольный клуб из одноименного города лидирует в таблице чемпионата страны с 13 очками на счету. От «Наполи» и «Сассуоло», занявших второе и третье место, «дьяволы» оторвались всего на 2 балла.

В первом туре Серии А дубль Златана принес «Милану» победу над «Болоньей» (2:0), а затем в чемпионате «россонери» в гостях одержали верх над «Кротоне» (2:0).

Победная серия подопечных Стефано Пиоли продолжилась в матчах со «Специей» (3:0) и с «Интером» в принципиальном сражении (2:1). А 26 октября «россонери» расписали мировую с «Ромой» (3:3).

В еврокубках у «Милана» дела также складываются хорошо. После долгой квалификации команда Пиоли в групповом раунде переиграла «Селтик» (3:1) и «Спарту» Прага (3:0).

Прогноз и ставка

Победа «Удинезе» в игре шестого тура Серии А оценивается в 4.54, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.90, а на победу «Милана» — 1.82.

Команда Стефана Пиоли набрала на старте сезона хорошую форму. Уже в начале чемпионата «Милан» дал понять, что намерен бороться за высокие места.

В гостевом поединке с «Удинезе», который забуксовал на дне таблицы, Ибра и компания смогут забить парочку мячей. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Милана» больше 1.5 за 1.71. 0