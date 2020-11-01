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    Порадует ли «Монако» высокой результативностью?

    «Монако» — «Бордо». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч чемпионата Франции 1 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Бордо»
    Кайо Энрике
    В девятом туре французской Лиги 1 «Монако» будет принимать «Бордо». Игра пройдет на стадионе «Луи II» 1 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Монако» — «Бордо».
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    Футбол. Франция. Лига 1 01 Ноября 2020 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 19:00 Бордо Бордо
  • Бордо
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 4.00
  • Ставка!
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    «Монако»

    В новом сезоне чемпионата Франции команда из одноименного княжества опять идет в середине таблицы. В восьми встречах она заработала 11 баллов и заняла 12 место.

    Потеря очков случилась уже в первом туре. На «Луи II» «Монако» принимал «Реймс». На своем поле хозяевам пришлось отыгрывать 2 гола. В итоге встреча закончилась вничью (2:2).

    Затем подопечные Нико Ковача переиграли «Мец» (1:0) и «Нант» (2:1), а в четвертом туре «монегаски» потерпели первое поражение в сезоне, уступив в гостях «Ренну» (1:2).

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    В конце сентября «Монако» переиграл «Страсбур» (3:2), после чего были поражения от «Бреста» (0:1), ничья с «Монпелье» (1:1) и разгром от «Лиона» (1:4).

    «Бордо»

    Футбольный клуб из города Бордо опережает «Монако» на 1 очко. В восьми турах эта команда набрала 12 баллов, а в таблице чемпионата она находится на девятом месте.

    На старте сезона в Лиге 1 «Бордо» провел три матча без поражений. В первом поединке подопечные Паулу Соузы расписали мировую с «Нантом» (0:0), после чего его коллектив победил «Анже» (2:0).

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    • Третий поединок закончился ничьей в противостоянии с «Лионом» (0:0). А первое поражение в сезоне «Жирондинцы» потерпели от «Ланса» (1:2).

    В четырех других матчах «Бордо» сыграл вничью с «Ниццей» (0:0), взял верх над «Дижоном» (3:0), уступил «Марселю» (1:3) и всухую победил «Ним» (2:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Монако» в матче девятого тура Лиги 1 букмекеры предлагают поставить за 1.85, на ничью они дают коэффициент 4.00, а на победу «Бордо» — 4.24.

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    Между собой эти клубы привыкли играть результативно. В восьми очных матчах из десяти последних они забивали друг другу 3+ гола.

    Две другие игры из этого списка ограничились двумя мячами. Но в предстоящем поединке результативность снова будет высокой. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.76. 0

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    «Монако» — «Бордо». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч чемпионата Франции 1 ноября 2020 года. Прогноз на «Монако» — «Бордо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
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