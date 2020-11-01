«Астон Вилла» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на чемпионат Англии 1 ноября 2020 года

«Астон Вилла»
Начало текущего сезона стало, наверное, одним из самых приятных моментов в жизни «Астон Виллы» за последние несколько лет. Перед прошлым туром клуб из Бирмингема был в топ-3 турнирной таблицы АПЛ. Такого, конечно, никто не ожидал, даже с учетом усиления состава.
«Астон Вилла» выиграла первые четыре матча, в том числе у «Ливерпуля», уничтожив действующего чемпиона со счетом 7:2. После этого еще была победа над «Лестером», которую тоже можно назвать сенсационной. Во-первых, победа гостевая, а во-вторых — «Лестер» незадолго до этого разорвал «Манчестер Сити», и в таком матче о его поражении не было даже речи. Но «Астон Вилла» смогла.
Победную серию «Астон Виллы» на прошлой неделе прервал «Лидс». Команда Марсело Бьелсы хладнокровно разобралась с бирмингемцами благодаря хет-трику Патрика Бэмфорда.
Однако очевидно, что «Астон Вилла» заметно прибавила по сравнению с прошлым сезоном, когда она до последнего боролась за выживание.
«Саутгемптон»
Тем временем «Саутгемптон» начал с двух поражений, но в тренерском штабе быстро нашли решение проблемы.
На данный момент беспроигрышная серия «святых» составляет четыре матчах, в которых они набрали 10 очков.
В прошлом туре «Саутгемптон» одержал уверенную победу над «Эвертону», который, к слову, сейчас лидирует.
Кроме того, стоит отметить выездную ничью с «Челси». Матч на «Стэмфорд Бридж» завершился со счетом 3:3.
Прогноз и ставка
На «Астон Виллу» в предстоящем матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают за 3.66, а на победу «Саутгемптона» — за 2.84.
В прошлом сезоне «Саутгемптон» дважды легко выиграл у «Виллы», однако сейчас рассчитывать на подобное не приходится.
Хозяева стали лучше, и это показал, в первую очередь, матч против «Ливерпуля». Семь мячей в ворота чемпиона — это что-то невероятное.
Ставка — победа «Астон Виллы» с форой (-1) за 3.76.
А также ставка на индивидуальный тотал «Астон Виллы» больше 1,5 за 2.02. 0