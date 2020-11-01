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    Сможет ли «Астон Вилла» выиграть у «Саутгемптона»?

    «Астон Вилла» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на чемпионат Англии 1 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Саутгемптон»
    «Астон Вилла» набрала 12 очков в первых пяти матчах
    «Астон Вилла» сыграет на своем поле против «Саутгемптона» в рамках седьмого тура чемпионата Англии. Матч состоится 1 ноября в Бирмингеме, начало — в 15:00 мск. Прогноз на «Астон Вилла» — «Саутгемптон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Ноября 2020 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 15:00 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
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    «Астон Вилла»

    Начало текущего сезона стало, наверное, одним из самых приятных моментов в жизни «Астон Виллы» за последние несколько лет. Перед прошлым туром клуб из Бирмингема был в топ-3 турнирной таблицы АПЛ. Такого, конечно, никто не ожидал, даже с учетом усиления состава.

    «Астон Вилла» выиграла первые четыре матча, в том числе у «Ливерпуля», уничтожив действующего чемпиона со счетом 7:2. После этого еще была победа над «Лестером», которую тоже можно назвать сенсационной. Во-первых, победа гостевая, а во-вторых — «Лестер» незадолго до этого разорвал «Манчестер Сити», и в таком матче о его поражении не было даже речи. Но «Астон Вилла» смогла.

    Победную серию «Астон Виллы» на прошлой неделе прервал «Лидс». Команда Марсело Бьелсы хладнокровно разобралась с бирмингемцами благодаря хет-трику Патрика Бэмфорда.

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    • Однако очевидно, что «Астон Вилла» заметно прибавила по сравнению с прошлым сезоном, когда она до последнего боролась за выживание.

    «Саутгемптон»

    Тем временем «Саутгемптон» начал с двух поражений, но в тренерском штабе быстро нашли решение проблемы.

    На данный момент беспроигрышная серия «святых» составляет четыре матчах, в которых они набрали 10 очков.

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    В прошлом туре «Саутгемптон» одержал уверенную победу над «Эвертону», который, к слову, сейчас лидирует.

    Кроме того, стоит отметить выездную ничью с «Челси». Матч на «Стэмфорд Бридж» завершился со счетом 3:3.

    Прогноз и ставка

    На «Астон Виллу» в предстоящем матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают за 3.66, а на победу «Саутгемптона» — за 2.84.

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    В прошлом сезоне «Саутгемптон» дважды легко выиграл у «Виллы», однако сейчас рассчитывать на подобное не приходится.

    Хозяева стали лучше, и это показал, в первую очередь, матч против «Ливерпуля». Семь мячей в ворота чемпиона — это что-то невероятное.

    Ставка — победа «Астон Виллы» с форой (-1) за 3.76.

    А также ставка на индивидуальный тотал «Астон Виллы» больше 1,5 за 2.02. 0

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    «Астон Вилла» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на чемпионат Англии 1 ноября 2020 года. Прогноз на «Астон Вилла» — «Саутгемптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.76
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