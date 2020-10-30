«Марсель» — «Бордо». Прогноз (к. 2.06) и ставки на чемпионат Франции 30 октября 2020 года

«Марсель» встретится на своем поле с «Лансом» в рамках девятого тура чемпионата Франции. Игра состоится 30 октября на «Велодроме», начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Марсель» — «Бордо».

«Марсель»

Первые матчи заставили поверить в то, что в новом сезоне «Марсель» снова будет бороться за место в Лиге чемпионов и, возможно, станет главным конкурентом «Пари Сен-Жермен».

Эти мысли подкрепила гостевая победа над ПСЖ во втором туре (1:0). Но в следующих четырех матчах команда Андре Виллаша-Боаша не одержала ни одной победы.

17 сентября подопечные Андре Виллаша-Боаша уступили на «Велодроме» «Сент-Этьену» (0:2). Далее бело-голубые трижды сыграли вничью, дважды победили и занимают четвертую строчку.

Все прогнозы на Лигу 1

Также клуб сыграл два поединка в групповом раунде Лиги чемпионов, которые проиграл. Сперва — «Олимпиакосу» (0:1), а затем — «Манчестер Сити» (0:3).

«Ланс»

В стартовой игре Лиги 1 «Ланс» в гостях проиграл «Ницце» со счетом 1:2. После этого он совершил сенсацию, победив дома ПСЖ (1:0).

В 3-м туре команда снова победила — на выезде «Лорьян» (3:2). Победная серия в итоге составила три матча, в завершение которой на своем поле был повержен «Бордо» (2:1).

Вслед за этим клуб не выиграл, но и не проиграл — в поединке с «Нимом» (1:1) в гостях. Беспроигрышная серия в итоге составила пять матчей, когда был обыгран дома «Сент-Этьен» (2:0).

И только в прошлом туре коллектив уступил, потерпев разгром от «Лилля» (0:4) на выезде. По итогам семи матчей «Ланс» с 13 очками занимает седьмое место, а по потерянным баллам — третье.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,23.

Успех гостей оценивается в 2,52, тогда как ничья — в 3,10.

Наши ставка и прогноз — победа «Марселя» или ничья, и меньше 2,5 голов за 2,06. 0