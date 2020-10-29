«Рома» — ЦСКА София. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги Европы 29 октября 2020 года

«Рома»
Стартовый тур Лиги Европы прошел для римской команды на чужом поле. В Берне гости добыли волевую победу над «Янг Бойз» (2:1), благодаря чему получили 3 балла в свою копилку.
В итальянском первенстве «Рома» пока выступает средне. В пяти турах Серии А желто-красные заработали 8 очков. В таблице чемпионата «волки» занимают девятое место.
Первую неудачу подопечные Паулу Фонсеки потерпели уже в дебютной встрече. В гостевой игре с «Вероной» римляне уступили с крупным счетом (0:3). Затем была домашняя ничья с «Ювентусом» (2:2).
Впервые в чемпионате «Роме» удалось победить 3 октября. В тот день «волки» переиграли «Удинезе» (1:0). Позже команда Фонсеки разгромила «Беневенто» (5:2) и устроила голевую перестрелку с «Миланом» (3:3).
ЦСКА София
Болгарская команда в дебютной встрече группового этапа принимала «ЧФР Клуж». На стадионе «Васил Левски» хозяева потерпели поражение (0:2).
В Первой лиге Болгарии ЦСКА провел 10 матчей. В этих поединках он набрал 15 очков, что позволило ему занять место в пятерке сильнейших. Но от лидеров красные отстали уже на 7 пунктов.
В домашнем первенстве «армейцы» не могут победить в течение шести матчей. В последних сентябрьских встречах подопечные Стамена Белчева расписали мировую с «Лудогорцем» (2:2) и уступили «Локомотиву Пловдив» (1:2).
В текущем месяце ЦСКА провел три матча в чемпионате. Все три игры завершились ничейными исходами. По одному баллу красные добыли в поединках с «Этыром» (2:2), «Берое» (1:1) и «Ардой» (1:1).
Прогноз и ставка
Победа «Ромы» в этой встрече оценивается в 1.29, на ничью букмекеры дают коэффициент 6.40, а на победу ЦСКА София — 10.5.
Соперники из Болгарии давно не радовали своих болельщиков победами. Тяжело рассчитывать на 3 очка им будет и в Риме.
Команда Фонсеки на «Олимпико» проведет уверенный матч и выиграет крупно. Наши прогноз и ставка — победа «Рома» с форой -1.5 за 1.70. 0