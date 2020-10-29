«Рома» — ЦСКА София. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги Европы 29 октября 2020 года

Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Рома» будет принимать команду ЦСКА София. Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 29 октября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Рома» — ЦСКА София.

«Рома»

Стартовый тур Лиги Европы прошел для римской команды на чужом поле. В Берне гости добыли волевую победу над «Янг Бойз» (2:1), благодаря чему получили 3 балла в свою копилку.

В итальянском первенстве «Рома» пока выступает средне. В пяти турах Серии А желто-красные заработали 8 очков. В таблице чемпионата «волки» занимают девятое место.

Первую неудачу подопечные Паулу Фонсеки потерпели уже в дебютной встрече. В гостевой игре с «Вероной» римляне уступили с крупным счетом (0:3). Затем была домашняя ничья с «Ювентусом» (2:2).

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Впервые в чемпионате «Роме» удалось победить 3 октября. В тот день «волки» переиграли «Удинезе» (1:0). Позже команда Фонсеки разгромила «Беневенто» (5:2) и устроила голевую перестрелку с «Миланом» (3:3).

ЦСКА София

Болгарская команда в дебютной встрече группового этапа принимала «ЧФР Клуж». На стадионе «Васил Левски» хозяева потерпели поражение (0:2).

В Первой лиге Болгарии ЦСКА провел 10 матчей. В этих поединках он набрал 15 очков, что позволило ему занять место в пятерке сильнейших. Но от лидеров красные отстали уже на 7 пунктов.

В домашнем первенстве «армейцы» не могут победить в течение шести матчей. В последних сентябрьских встречах подопечные Стамена Белчева расписали мировую с «Лудогорцем» (2:2) и уступили «Локомотиву Пловдив» (1:2).

В текущем месяце ЦСКА провел три матча в чемпионате. Все три игры завершились ничейными исходами. По одному баллу красные добыли в поединках с «Этыром» (2:2), «Берое» (1:1) и «Ардой» (1:1).

Прогноз и ставка

Победа «Ромы» в этой встрече оценивается в 1.29, на ничью букмекеры дают коэффициент 6.40, а на победу ЦСКА София — 10.5.

Соперники из Болгарии давно не радовали своих болельщиков победами. Тяжело рассчитывать на 3 очка им будет и в Риме.

Команда Фонсеки на «Олимпико» проведет уверенный матч и выиграет крупно. Наши прогноз и ставка — победа «Рома» с форой -1.5 за 1.70. 0