«Марсель» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 2.50) и ставки на Лигу чемпионов 27 октября 2020 года

Во вторник, 27 октября, «Марсель» на своем поле примет «Манчестер Сити» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы C, которая пройдет на «Велодром», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Марсель» — «Манчестер Сити».

«Марсель»

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Марсель» уступил на выезде «Олимпиакосу» со счетом 0:1.

В текущем сезоне клуб также провел восемь поединков в Лиге 1. Набрав 15 очков, эта команда занимает четвертое место в таблице, отстав от лидера ПСЖ на три пункта.

Новый розыгрыш французского первенства «Марсель» начал с победы над «Брестом» (3:2), а затем провансальцы добыли важные 3 очка в противостоянии с ПСЖ (1:0).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

17 сентября подопечные Андре Виллаша-Боаша уступили на «Велодроме» «Сент-Этьену» (0:2). Далее бело-голубые трижды сыграли вничью и дважды победили.

«Манчестер Сити»

В стартовом туре группы Лиги чемпионов «Манчестер Сити» переиграл на своем поле «Порту» с результатом 3:1. В пяти турах АПЛ манкунианцы заработали восемь очков и занимают 13 место.

На старте нового сезона в Англии «Манчестер Сити» победил «Вулверхэмптон» (3:1), а в 1/16 финала Кубка лиги «горожане» прошли «Борнмут» (2:1).

Первое поражение команда Гвардиолы потерпела 27 сентября. В тот день она на своем поле была разгромлена «Лестером» (2:5). Позже «Сити» легко справился с «Бернли» (3:0).

В октябрьских встречах чемпионата Англии «Манчестер Сити» расписал мировую с «Лидсом» (1:1), победил «Арсенал» (1:0). После чего в прошлом туре сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1) в гостях.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,36.

Успех хозяев оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 5,00.

Наши прогноз и ставка — «Манчестер Сити» выиграет, и обе команды забьют за 2,50. 0