ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеТрансферный дайджест. 20-26 октября Футболисты «Динамо»РПЛ. «Динамо» одолело «Сочи», «Зенит» проиграл «Рубину», «Спартак» победил «Краснодар» Джейми ВардиЭффект Варди. «Лестер» впервые за 47 лет обыграл «Арсенал» на выезде
  • 20:51
    • ЦСКА разгромил «Арсенал», забив пять голов
  • 21:19
    • Мамаев рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Юнайтед»
  • 19:41
    • «Торпедо» одержало вторую победу подряд
  • 19:33
    • «Локомотив» на выезде разгромил «Салават Юлаев»
  • 18:24
    • Медведев: Мы не ведем переговоры ни с Почеттино, ни с Маурисио
  • 17:59
    • «Сибирь» одержала победу над «Барысом»
  • 15:59
    • Флик выделил у «Локомотива» Эдера и Смолова
    Все новости спорта

    Выстоит ли «Марсель» против «Манчестер Сити»?

    «Марсель» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 2.50) и ставки на Лигу чемпионов 27 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Марсель Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Манчестер Сити Прогнозы на футбол Англии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Манчестер Сити»
    «Манчестер Сити» выиграл в 1-м туре ЛЧ
    Во вторник, 27 октября, «Марсель» на своем поле примет «Манчестер Сити» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы C, которая пройдет на «Велодром», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Марсель» — «Манчестер Сити».
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 27 Октября 2020 года
    Марсель
  • Лига чемпионов. Группа C
    •  Марсель 23:00 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 8.50
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 1.37
  • Ставка!
    •

    «Марсель»

    В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Марсель» уступил на выезде «Олимпиакосу» со счетом 0:1.

    В текущем сезоне клуб также провел восемь поединков в Лиге 1. Набрав 15 очков, эта команда занимает четвертое место в таблице, отстав от лидера ПСЖ на три пункта.

    Новый розыгрыш французского первенства «Марсель» начал с победы над «Брестом» (3:2), а затем провансальцы добыли важные 3 очка в противостоянии с ПСЖ (1:0).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    17 сентября подопечные Андре Виллаша-Боаша уступили на «Велодроме» «Сент-Этьену» (0:2). Далее бело-голубые трижды сыграли вничью и дважды победили.

    «Манчестер Сити»

    В стартовом туре группы Лиги чемпионов «Манчестер Сити» переиграл на своем поле «Порту» с результатом 3:1. В пяти турах АПЛ манкунианцы заработали восемь очков и занимают 13 место.

    На старте нового сезона в Англии «Манчестер Сити» победил «Вулверхэмптон» (3:1), а в 1/16 финала Кубка лиги «горожане» прошли «Борнмут» (2:1).

  • Лига чемпионов: фавориты и темные лошадки
  • Кто имеет лучшие шансы на успех в ЛЧ?
  • 19/10/2020

    • Первое поражение команда Гвардиолы потерпела 27 сентября. В тот день она на своем поле была разгромлена «Лестером» (2:5). Позже «Сити» легко справился с «Бернли» (3:0).

    В октябрьских встречах чемпионата Англии «Манчестер Сити» расписал мировую с «Лидсом» (1:1), победил «Арсенал» (1:0). После чего в прошлом туре сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1) в гостях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,36.

    5000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    Успех хозяев оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 5,00.

    Наши прогноз и ставка — «Манчестер Сити» выиграет, и обе команды забьют за 2,50. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    4.66
  • Экспресс дня 26 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.91
  • Прогноз на матч Байер — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Бернли — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Леванте — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Леванте — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бенфика — Белененсеш
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ак Барс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Локомотив — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.66
  • Прогноз на матч Атлетико — Зальцбург
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Порту — Олимпиакос
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Зинедин Зидан
  • Зидан допустил серьезную ошибку, «Шахтер» резервным составом шокировал «Реал»
    • 14:00 22/10/2020     Хабиб Нурмагомедов
  • Абсолютно великий. Хабиб ушел максимально красиво
    • Вчера в 12:56     «Зенит» — «Брюгге»
  • Залечь на дно после «Брюгге». «Зенит» сделал заявку на четвертое место в группе
    • 00:59 21/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Марсель» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 2.50) и ставки на Лигу чемпионов 27 октября 2020 года. Прогноз на «Марсель» — «Манчестер Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.50
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры