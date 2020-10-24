«Барселона» — «Реал». Прогноз (к. 1.95) и ставка на матч чемпионата Испании 24 октября 2020 года

В 7 туре чемпионата Испании по футболу состоится главный матч первого круга: «Барселона» на своем поле примет мадридский «Реал». Игра начнется в 17:00 по Москве 24 октября 2020 года. Прогноз на «Барселона» — «Реал».

«Барселона»

«Барселона» весьма оптимистично начала новый сезон под руководством Рональда Кумана, одержав в двух стартовых турах Примеры две победы с общим счетом 7:0.

Но после этого каталонцы забуксовали. «Барселона» сперва сыграла вничью с «Севильей» (1:1), а затем и вовсе уступила «Хетафе» на выезде (1:5).

В чемпионате Испании после четырех матчей «Барса» занимает только девятое место, но еще имеет матч в запасе. У «блаугранас» забито 8 мячей, а пропущено 2.

Календарь и таблица испанской Примеры

Перед игрой с «Реалом» каталонцы стартовали в Лиге чемпионов. «Барса» без проблем разобралась с «Ференцварошем» — 5:1.

«Реал»

«Реал» подошел к матчу против «Барселоны» не в лучшем состоянии. «Сливочные» потерпели два поражения подряд, причем совсем не там, где это можно было ожидать.

Сперва в чемпионате Испании на своем поле «Реал» проиграл «Кадису» со счетом 0:1. Затем Зинедин Зидан решил приберечь некоторых игроков основы на матч против «Барселоны», и это обернулось для «сливочных» поражением в игре 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера». «Реал» в Мадриде проиграл ослабленному из-за коронавируса сопернику со счетом 2:3.

В чемпионате Испании «Реал» оступился два раза в пяти турах (ничья с «Сосьедадом» и уже упомянутое поражение от «Кадиса».

В итоге, набрав 10 очков, действующий чемпион занимает в турнирной таблице только третье место. У «Реала» 6 забитых мячей и 3 пропущенных.

Прогноз и ставка

Букмекеры дают на победу «Барселоны» коэффициент 2,13, на ничью — 3,78, а на «Реал» — 3,54.

В прошлом сезоне встреча команд на «Камп Ноу» завершилась вничью (0:0), а в ответной игре победу отпраздновал «Реал» (2:0).

Прогноз и ставка на матч — победа «Барселоны» в один мяч или ничья с коэффициентом 1,95. 0