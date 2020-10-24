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    Сможет ли «Барселона» продлить черную полосу «Реала»?

    «Барселона» — «Реал». Прогноз (к. 1.95) и ставка на матч чемпионата Испании 24 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Реал»
    Френки де Йонг
    В 7 туре чемпионата Испании по футболу состоится главный матч первого круга: «Барселона» на своем поле примет мадридский «Реал». Игра начнется в 17:00 по Москве 24 октября 2020 года. Прогноз на «Барселона» — «Реал».
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    Футбол. Испания. Примера 24 Октября 2020 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 17:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.70
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  • 3.40
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    «Барселона»

    «Барселона» весьма оптимистично начала новый сезон под руководством Рональда Кумана, одержав в двух стартовых турах Примеры две победы с общим счетом 7:0.

    Но после этого каталонцы забуксовали. «Барселона» сперва сыграла вничью с «Севильей» (1:1), а затем и вовсе уступила «Хетафе» на выезде (1:5).

    В чемпионате Испании после четырех матчей «Барса» занимает только девятое место, но еще имеет матч в запасе. У «блаугранас» забито 8 мячей, а пропущено 2.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Перед игрой с «Реалом» каталонцы стартовали в Лиге чемпионов. «Барса» без проблем разобралась с «Ференцварошем» — 5:1.

    «Реал»

    «Реал» подошел к матчу против «Барселоны» не в лучшем состоянии. «Сливочные» потерпели два поражения подряд, причем совсем не там, где это можно было ожидать.

    Сперва в чемпионате Испании на своем поле «Реал» проиграл «Кадису» со счетом 0:1. Затем Зинедин Зидан решил приберечь некоторых игроков основы на матч против «Барселоны», и это обернулось для «сливочных» поражением в игре 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера». «Реал» в Мадриде проиграл ослабленному из-за коронавируса сопернику со счетом 2:3.

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    • В чемпионате Испании «Реал» оступился два раза в пяти турах (ничья с «Сосьедадом» и уже упомянутое поражение от «Кадиса».

    В итоге, набрав 10 очков, действующий чемпион занимает в турнирной таблице только третье место. У «Реала» 6 забитых мячей и 3 пропущенных.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры дают на победу «Барселоны» коэффициент 2,13, на ничью — 3,78, а на «Реал» — 3,54.

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    В прошлом сезоне встреча команд на «Камп Ноу» завершилась вничью (0:0), а в ответной игре победу отпраздновал «Реал» (2:0).

    Прогноз и ставка на матч — победа «Барселоны» в один мяч или ничья с коэффициентом 1,95. 0

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    «Барселона» — «Реал». Прогноз (к. 1.95) и ставка на матч чемпионата Испании 24 октября 2020 года. Прогноз на «Барселона» — «Реал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
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