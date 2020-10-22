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    «Брага» — АЕК. Прогноз и ставки на Лигу Европы 22 октября 2020 года

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    Португальская «Брага» сыграет на своем поле с греческим АЕК в первом туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 22 октября, начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Брага» — АЕК.
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    Футбол. Лига Европы. Группа G 22 Октября 2020 года
    Брага
  • Брага
    •  Брага 22:00 АЕК Афины АЕК Афины
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    «Брага»

    В этом сезоне «Брага» напрямую попала в групповой турнир Лиги Европы. В прошлом чемпионате Португалии команда Карлуша Карвальяла заняла третье место.

    Старт нового сезона получился непростым для «Браги». В первом туре она проиграла в гостях «Порту», а после этого уступила дома «Санте Кларе».

    Но «Брага» постепенно приходит в себя. Перед паузой на матчи сборных подопечные Карвальяла разгромили «Тонделу», а в минувшие выходные выиграли дома у «Насьонала».

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В предыдущем розыгрыше Лиги Европы «Брага» дошла до 1/16 финала.

    АЕК

    Тем временем АЕК перед выходом в групповой этап Лиги Европы прошел несколько раундов квалификации. И эти матчи показали, что греки будут большой проблемой для всех соперников.

    В третьем раунде отбора АЕК прошел щвейцарский «Санкт-Галлен», выиграв в гостях со счетом 1:0.

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    • А в решающем раунде АЕК сенсационно выиграл на своем поле у «Вольфсбурга» (2:1). Решающий гол команда Массимо Карреры забила за несколько минут до финального свистка.

    В чемпионате Греции АЕК в первых четырех турах набрал семь очков. В предыдущем матче АЕК сыграл вничью с ПАОК (1:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение «Браге», на которую можно поставить за 1.69. Ничью предлагают за 3.90, а победу АЕК — за 5.65.

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    Безусловно, португальцы всегда хорошо играют на своем поле, но АЕК станет серьезным препятствием для «Браги».

    Возможно, лучшая ставка на этот матч — гол АЕК за 1.62. Греки обязательно создадут парочку убойных моментов.

    И еще одна ставка — АЕК не проиграет за 2.32. 0

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