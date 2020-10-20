«Ренн» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Лиги чемпионов 20 октября 2020 года

В матче первого тура Лиги чемпионов «Краснодар» сыграет в гостях у «Ренна». Игра состоится на стадионе «Роазон Парк» 20 октября. Стартовый свисток дадут в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Ренн» — «Краснодар».

«Ренн»

«Ренн» хорошо проводит начал этого сезона. Команда еще ни разу не проиграла в чемпионате Франции, где занимает третье место с четырьмя победами в семи играх.

Сейчас «красно-черные» идут на 2-матчевой ничейной серии. Сначала хозяева разошлись миром с «Реймсом» (2:2), а затем провели ничейную встречу с «Дижоном» (1:1). 9 октября коллектив выиграл контрольный поединок против «Лорьяна» (2:0).

Дома «Ренн» не проигрывает с 10 января этого года. Команда побеждала выиграла три из четырех матчей, сыгранных в домашних стенах.

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Стоит учесть, что хозяева не смогут рассчитывать на своего форварда М'Байе Ньянга. У него травма и это действительно потеря для состава.

«Краснодар»

«Быки» прошли непростую квалификацию в этот турнир. Команда играла с ПАОКом в финальной части отбора и выиграла в обеих встречах с одинаковым счетом 2:1.

Сейчас «Краснодар» редко проигрывает. У гостей всего одно поражение с начала этой осени, то есть за 7 матчей. На данный момент коллектив проходит непростой отрезок сезона.

26 сентября «черно-зеленые» сыграли вничью с «Сочи» (1:1). После этого был выезд к ПАОКу, который тоже был не очень простой. Через несколько дней команда играла в Москве с «Динамо» в рамках РПЛ и уступила 2:0. Уже после международной паузы подопечные Мусаева одержали победу над «Рубином» (3:1).

В составе у «Краснодара» есть пару весомых потерь. Под вопросом участием Ари и Вандерсона. Эти футболисты не попали в заявку на прошлую игру. Могут не попасть и на этот раз.

Прогноз и ставка

«Ренн» букмекеры ожидаемо считают фаворитом — коэффициент 1.82. «Краснодар» оценили цифрой 4.50. Ничья сопровождается коэффициентом 3.75.

«Краснодар» ждет тяжелое соперничество. Хозяева очень хорошо играют дома и давно не уступают в официальных встречах. При этом оба соперника будут прямыми конкурентами за выход в Лигу Европы, поскольку тягаться с «Севильей» и «Челси» очень сложно.

«Быки» пропускали в шести матчах подряд, причем от менее грозных соперников. Мы прогнозируем «ИТ 1 больше 1.5» за 1.90. «Ренн» вот уже пятую игру подряд на своем поле забивает не менее двух голов. 0