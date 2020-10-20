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    ПСЖ — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.92) и ставки на тоталы в матче Лиги чемпионов 20 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Манчестер Юнайтед»
    Килиан Мбаппе
    В первом туре группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ будет принимать «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Парк-де-Пренс» 20 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на ПСЖ — «Манчестер Юнайтед».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 20 Октября 2020 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 22:00 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
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    Коэффициенты на матч
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    ПСЖ

    В минувшем сезоне в еврокубках французской команде впервые за два десятилетия удалось добраться до финала, в котором она минимально уступила «Баварии» (0:1).

    А перед началом нового сезона Лиги 1 ПСЖ столкнулся с серьезными кадровыми потерями из-за коронавируса. На старте чемпионата красно-синие потерпели поражение от «Ланса» (0:1).

    Затем парижане дома принимали «Марсель». Битва с самым нелюбимым соперником закончилась для команды Томаса Тухеля еще одной потерей очков и тремя удалениями (0:1).

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    Однако с третьего тура и по сей день ПСЖ только выигрывает. В своих матчах красно-синие победили «Мец» (1:0), «Ниццу» (3:0), «Реймс» (2:0), «Анже» (6:1) и «Ним» (4:0).

    «Манчестер Юнайтед»

    Манчестерский клуб в прошлом сезоне вылетел из Лиги Европы от «Севильи» в полуфинале (1:2). А в Англии сейчас у «Юнайтед» дела идут неважно.

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    • В таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 14 место. За четыре тура «красные дьяволы» заработали всего 6 очков, а пропустить успели 12 голов.

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    • Потеря баллов в Премьер-лиге случилась в первом же туре, когда на «Олд Траффорд» хозяева влетели «Кристал Пэлас» (1:3). Затем в Кубке «МЮ» прошел «Лутон Таун» (3:0) и переиграл «Брайтон» в АПЛ (3:2).

    Еще одна встреча с «Брайтоном» прошла в Кубке лиги и закончилась победой «дьяволов» (3:0). А в чемпионате команда Сульшера была опозорена «Тоттенхэмом» (1:6), после чего она разгромила «Ньюкасл» (4:1).

    Прогноз и ставка

    Победа ПСЖ в грядущем матче оценивается в 1.63, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.30, а на победу «МЮ» — 5.55.

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    В последних матчах оба клуба демонстрируют неплохую результативность, однако у «МЮ» никуда не исчезли их проблемы в защите.

    Игра в Париже пройдет под давлением хозяев, но Сульшер помнит, как нужно действовать против ПСЖ впереди. Наши прогноз и ставка — тотал больше 3 с коэффициентом 1.92. 0

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    ПСЖ — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.92) и ставки на тоталы в матче Лиги чемпионов 20 октября 2020 года. Прогноз на ПСЖ — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.92
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