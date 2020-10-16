«Дерби Каунти» — «Уотфорд». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Чемпионшипа 16 октября 2020 года

В пятницу, 16 октября, состоится стартовый поединок 5-го тура английского Чемпионшипа, в котором «Дерби Каунти» примет на своем поле «Уотфорд». Начало — в 21:45 по мск. Прогноз на «Дерби Каунти» — «Уотфорд».

«Дерби Каунти»

«Дерби Каунти», который в прошлом сезоне был только десятым в Чемпионшипе, в этом сезоне после четырех туров первого английского первенства с тремя баллами находится на 20 месте.

Эти зачетные пункты подопечные Филлипа Коку заработали в минувшем туре, когда они с минимальным счетом 1:0 на выезде переиграли «Норвич Сити».

В остальных же встречах первенства первого дивизиона «бараны» потерпели поражения с общим счетом 1:8, проиграв «Редингу», «Лутону» и «Блэкберну».

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Отметим, что в рамках Чемпионшипа «Дерби» проиграл на своей арене в последних четырех играх, а выиграть не может в течении пяти матчей, забив за этот период всего три гола.

«Уотфорд»

«Уотфорд», по итогам минувшего сезона вылетевший из АПЛ, с семью очками расположился на седьмой строчке в турнирной таблице Чемпионшипа.

В четырех сыгранных поединках первенства «шершни» одержали две победы, расписали одну мировую и потерпели одно фиаско, забив во всех этих встречах лишь два гола, а пропустили один мяч.

Одолеть удалось на своей территории по 1:0 «Мидлсбро» и «Лутон», ничья была с «Шеффилд Уэнсдей» (0:0) на выезде, а поражение состоялось в минувшем туре в гостях от «Рединга» — 0:1.

«Уотфорд» вне родных стен с учетом всех турниров не может победить в основное время уже в 13 поединках подряд, проиграв в девяти из них.

Последний раз эти соперники в Чемпионшипе встречались в 2015 году и тогда на поле «Дерби» была зафиксирована ничья 2:2, а в Уотфорде победили «бараны» — 2:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Уотфорда» — 2.25, победа «Дерби» — 3.34, ничья — 3.42.

Уж очень неудачно играют «шершни» вне родных стен. Поэтому прогнозируем, что «бараны» разживутся в этом поединке зачетными баллами.

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