ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — ВенгрияВсе устали. Сборная России так и не забила венграм Деян Ловрен сыграл в проигранном матчеФранция сокрушила Хорватию, как Надаль — Ролан Гаррос Лионель МессиЗвезды на халяву. Месси, Рамос, Агуэро и другие будущие свободные агенты
  • 08:35
    • «Химки» купят лидера «Крыльев Советов» за 50 миллионов рублей
  • 07:00
    • АПЛ не будет сокращена до 18 команд
  • 00:10
    • Шотландия добыла победу над Чехией, Израиль вырвал 3 очка у Словакии
  • 23:59
    • Австрия обыграла Румынию, Норвегию победила Северную Ирландию
  • 23:46
    • Гризманн и Мбаппе принесли Франции победу над Хорватией
  • 23:44
    • Англия дома проиграла Дании, Бельгия одолела Исландию
  • 23:38
    • Португалия без Роналду разгромила Швецию
    Все новости спорта

    «Бараны» продлят ужасную выездную серию «шершней»?

    «Дерби Каунти» — «Уотфорд». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Чемпионшипа 16 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Дерби Прогнозы на Уотфорд
    Прогноз и ставки на «Дерби Каунти» — «Уотфорд»
    Филлип Коку
    В пятницу, 16 октября, состоится стартовый поединок 5-го тура английского Чемпионшипа, в котором «Дерби Каунти» примет на своем поле «Уотфорд». Начало — в 21:45 по мск. Прогноз на «Дерби Каунти» — «Уотфорд».
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 16 Октября 2020 года
    Дерби Каунти
  • Дерби
    •  Дерби Каунти 21:45 Уотфорд Уотфорд
  • Уотфорд
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.25
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
    •

    «Дерби Каунти»

    «Дерби Каунти», который в прошлом сезоне был только десятым в Чемпионшипе, в этом сезоне после четырех туров первого английского первенства с тремя баллами находится на 20 месте.

    Эти зачетные пункты подопечные Филлипа Коку заработали в минувшем туре, когда они с минимальным счетом 1:0 на выезде переиграли «Норвич Сити».

    В остальных же встречах первенства первого дивизиона «бараны» потерпели поражения с общим счетом 1:8, проиграв «Редингу», «Лутону» и «Блэкберну».

    Все прогнозы на футбол

    Отметим, что в рамках Чемпионшипа «Дерби» проиграл на своей арене в последних четырех играх, а выиграть не может в течении пяти матчей, забив за этот период всего три гола.

    «Уотфорд»

    «Уотфорд», по итогам минувшего сезона вылетевший из АПЛ, с семью очками расположился на седьмой строчке в турнирной таблице Чемпионшипа.

    В четырех сыгранных поединках первенства «шершни» одержали две победы, расписали одну мировую и потерпели одно фиаско, забив во всех этих встречах лишь два гола, а пропустили один мяч.

  • «Юнайтед» и «Сити» выглядят уязвимыми. Что не так с грандами?
  • В нынешнем сезоне клубы из Манчестера уже потеряли шесть и пять очков соответственно
  • 10/10/2020

    • Одолеть удалось на своей территории по 1:0 «Мидлсбро» и «Лутон», ничья была с «Шеффилд Уэнсдей» (0:0) на выезде, а поражение состоялось в минувшем туре в гостях от «Рединга» — 0:1.

    «Уотфорд» вне родных стен с учетом всех турниров не может победить в основное время уже в 13 поединках подряд, проиграв в девяти из них.

    Последний раз эти соперники в Чемпионшипе встречались в 2015 году и тогда на поле «Дерби» была зафиксирована ничья 2:2, а в Уотфорде победили «бараны» — 2:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Уотфорда» — 2.25, победа «Дерби» — 3.34, ничья — 3.42.

    15 000ПолучитьКешбэк — уникальный бонус новичкам1xstavka.ru 500ПолучитьФрибет за регистрациюolimp.bet

    Уж очень неудачно играют «шершни» вне родных стен. Поэтому прогнозируем, что «бараны» разживутся в этом поединке зачетными баллами.

    Наша ставка на эту игру — 1Х. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Самое популярное
    Россия — Турция
  • Ничья разных таймов. Сборная России не удержала победу над Турцией
    • 02:27 12/10/2020     Россия — Швеция
  • Неудобные шведы и аморфный Дзюба. Дебютный гол Соболева не спас Россию от поражения
    • 01:30 09/10/2020     Роналду еще ни разу не забивал Франции
  • Франция остается непреодолимой стеной для Роналду
    • 04:11 12/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Дерби Каунти» — «Уотфорд». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Чемпионшипа 16 октября 2020 года. Прогноз на «Дерби Каунти» — «Уотфорд». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры