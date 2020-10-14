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    Обыграет ли Уэльс Болгарию снова?

    Болгария — Уэльс. Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч Лиги наций 14 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Болгария — Уэльс
    Аарон Рэмси
    В матче Лиги наций (Лига B) сборная Болгарии сыграет со сборной Уэльса на стадионе «Васил Левски», который располагается в Софии. Начало поединка 14 октября 21:45 по мск. Прогноз на Болгария — Уэльс.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B4 14 Октября 2020 года
    Болгария
  • София
    •  Болгария 21:45 Уэльс Уэльс
  • Лига наций УЕФА. B4
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.25
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 2.05
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    Болгария

    Болгары проиграли в двух матчах подряд, да и в целом еще не побеждали в рамках нового розыгрыша. Всего у хозяев один набранный балл благодаря ничье в игре против Ирландии (1:1).

    В прошлых двух турах Болгария потерпела поражения от Уэльса (1:0) и Финляндии (2:0). В итоге у команды уже три фиаско подряд, поскольку между этими результатами была игра за право участвовать в финальной стадии плей-офф продвижения на Евро-2020. Там команда уступила Венгрии 1:3.

    «Львы» не смогли выиграть в пяти матчах подряд, проиграв в четырех из них. Также стоит отметить, что указанный период болгары забили всего 2 мяча.

    Календарь и таблица Лиги наций

    В домашних стенах коллектив победил один раз в шести последних выступлениях.

    Уэльс

    У британцев 7 набранных очков. Они еще ни разу не пропустили в этом розыгрыше. При этом и сами умудрились забить лишь 2 мяча в трех матчах. Команда одержала 2 победы и раз сыграла вничью.

    В первых двух турах Уэльс одолел Финляндию 1:0, а также обыграл с тем же счетом Болгарию. Нулевая ничья была в матче с Ирландией.

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  • 07/10/2020

    • Перед ничьей с ирландцами валлийцы потерпели поражение от англичан в рамках товарищеской встречи. Счет матча составил 3:0. Это была вторая выездная игра подряд для «драконов», в которой они не смогли забить.

    Прогноз и ставка

    Ожидаемо Уэльс является фаворитом поединка с коэффициентом 2.12. За 4.20 дают победу Болгарии. Ничья сопровождается коэффициентом 3.10.

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    Валлийцы еще ни разу не пропустили в этом розыгрыше.Комнада умеет обороняться, при этом и сама не стремиться громить соперников. Болгария дает забивать в свои ворота, но в атаке очень слабая.

    Ставим на победу Уэльса за 2.12. В прошлый раз «драконы» добились положительного результата. 0

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    Болгария — Уэльс. Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч Лиги наций 14 октября 2020 года. Прогноз на Болгария — Уэльс. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.12
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