Шотландия — Словакия. Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Лиги наций 11.10.2020

Шотландия
Сборная Шотландии 8 октября провела полуфинальный матч плей-офф квалификации на Евро-2020. Шотландцы в серии пенальти обыграли Израиль (0:0 и 5:3) и пробились в финал отбора.
В Лиге наций 2020-2021 Шотландия выступает в Лиге В. В рамках турнира команда тоже встречалась с Израилем. Домашняя для шотландцев встреча завершилась вничью — 1:1. А во втором туре удалось обыграть Чехию на выезде со счетом 2:1.
Набрав 4 очка, Шотландия после двух туров возглавляет таблицу своей группы.
Словакия
Сборная Словакии также смогла пробиться в финал плей-офф квалификации на Евро-2020. И тоже сделав это по пенальти. В полуфинале словаки прошли Ирландию (0:0 и 4:2 в серии одиннадцатиметровых).
В Лиге наций 2020-2021 словаки стартовали не лучшим образом. Сперва они на своем поле проиграли Чехии (1:3), а затем в гостях сыграли вничью с Израилем (1:1).
С 1 набранным очком словацкая сборная располагается в своей группе пока на последнем месте.
Прогноз и ставка
На победу Шотландии букмекеры дают коэффициент 2,03, на ничью — 3,44, а на победу Словакии — 3,78.
Шотландия и Словакия ранее играли друг против друга в отборе на ЧМ-2018. В Словакии хозяева выиграли 3:0, а в ответной встрече минимально победили шотландцы — 1:0.
Прогноз и ставка на матч — тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,71. 0