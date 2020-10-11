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    Шотландия и Словакия много не забьют?

    Шотландия — Словакия. Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Лиги наций 11.10.2020

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    Прогноз и ставки на Шотландия — Словакия
    Эндрю Робертсон
    В третьем туре Лиги наций 2020-2021 Шотландия примет Словакию. Матч состоится на арене «Хэмпден Парк» 11 октября. Начало — в 21:45 мск. Прогноз на Шотландия — Словакия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B2 11 Октября 2020 года
    Шотландия
  • Евро-2020. Квалификация. Группа I
    •  Шотландия 21:45 Словакия Словакия
  • Братислава
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.80
  • Ставка!
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    Шотландия

    Сборная Шотландии 8 октября провела полуфинальный матч плей-офф квалификации на Евро-2020. Шотландцы в серии пенальти обыграли Израиль (0:0 и 5:3) и пробились в финал отбора.

    В Лиге наций 2020-2021 Шотландия выступает в Лиге В. В рамках турнира команда тоже встречалась с Израилем. Домашняя для шотландцев встреча завершилась вничью — 1:1. А во втором туре удалось обыграть Чехию на выезде со счетом 2:1.

    Набрав 4 очка, Шотландия после двух туров возглавляет таблицу своей группы.

    Словакия

    Сборная Словакии также смогла пробиться в финал плей-офф квалификации на Евро-2020. И тоже сделав это по пенальти. В полуфинале словаки прошли Ирландию (0:0 и 4:2 в серии одиннадцатиметровых).

    Все прогнозы на футбол

    В Лиге наций 2020-2021 словаки стартовали не лучшим образом. Сперва они на своем поле проиграли Чехии (1:3), а затем в гостях сыграли вничью с Израилем (1:1).

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    • С 1 набранным очком словацкая сборная располагается в своей группе пока на последнем месте.

    Прогноз и ставка

    На победу Шотландии букмекеры дают коэффициент 2,03, на ничью — 3,44, а на победу Словакии — 3,78.

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    Шотландия и Словакия ранее играли друг против друга в отборе на ЧМ-2018. В Словакии хозяева выиграли 3:0, а в ответной встрече минимально победили шотландцы — 1:0.

    Прогноз и ставка на матч — тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,71. 0

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    Шотландия — Словакия. Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Лиги наций 11.10.2020. Прогноз на Шотландия — Словакия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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