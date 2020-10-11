Шотландия — Словакия. Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Лиги наций 11.10.2020

В третьем туре Лиги наций 2020-2021 Шотландия примет Словакию. Матч состоится на арене «Хэмпден Парк» 11 октября. Начало — в 21:45 мск. Прогноз на Шотландия — Словакия.

Шотландия

Сборная Шотландии 8 октября провела полуфинальный матч плей-офф квалификации на Евро-2020. Шотландцы в серии пенальти обыграли Израиль (0:0 и 5:3) и пробились в финал отбора.

В Лиге наций 2020-2021 Шотландия выступает в Лиге В. В рамках турнира команда тоже встречалась с Израилем. Домашняя для шотландцев встреча завершилась вничью — 1:1. А во втором туре удалось обыграть Чехию на выезде со счетом 2:1.

Набрав 4 очка, Шотландия после двух туров возглавляет таблицу своей группы.

Словакия

Сборная Словакии также смогла пробиться в финал плей-офф квалификации на Евро-2020. И тоже сделав это по пенальти. В полуфинале словаки прошли Ирландию (0:0 и 4:2 в серии одиннадцатиметровых).

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В Лиге наций 2020-2021 словаки стартовали не лучшим образом. Сперва они на своем поле проиграли Чехии (1:3), а затем в гостях сыграли вничью с Израилем (1:1).

С 1 набранным очком словацкая сборная располагается в своей группе пока на последнем месте.

Прогноз и ставка

На победу Шотландии букмекеры дают коэффициент 2,03, на ничью — 3,44, а на победу Словакии — 3,78.

Шотландия и Словакия ранее играли друг против друга в отборе на ЧМ-2018. В Словакии хозяева выиграли 3:0, а в ответной встрече минимально победили шотландцы — 1:0.

Прогноз и ставка на матч — тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,71. 0