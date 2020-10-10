Люксембург — Кипр. Прогноз (к. 2.17) и ставки на Лигу наций 10 октября 2020 года

10 октября сборная Люксембурга на своем стадионе «Жози Бартель» примет команду Кипра в третьем туре Лиги наций дивизиона С группы 1. Начало — в 16:00 по мск. Прогноз на Люксембург — Кипр.

Люксембург

Сборная Люксембурга в этом розыгрыше Лиги наций стартовала с выездной виктории над командой Азербайджана, победив со счетом 2:1, играя большую часть времени в большинстве.

Во втором туре «львы» потерпели домашнее фиаско от сборной Черногории (0:1), пропустив единственный гол уже в компенсированное время.

Несколько дней тому назад они в родных стенах неожиданно уступили Лихтенштейну (1:2) в товарищеском матче.

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Отметим, что с учетом всех турниров Люксембург за последние десять матчей девять из них проиграл, где в шести даже не забивал.

Кипр

Национальная команда Кипра провально стартовала в новом розыгрыше Лиги наций, проиграв обе домашние игры «всухую».

В первом туре островитяне были биты черногорцами (0:2), а затем потерпели фиаско и от азербайджанцев (0:1).

7 октября киприоты на своей территории проиграли в контрольном поединке сборной Чехии со счетом 1:2. Таким образом, их проигрышная серия достигла отметки шести матчей кряду.

Только однажды эти сборные играли между собой. В отборе ЧМ-1998 киприоты дважды праздновали победу: 2:0 дома и 3:1 в гостях.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу Люксембурга предлагают — 2.24.

На викторию Кипра дают — 3.60, ничья оценена — в 3.10.

Эти сборные не особо отличаются высокой результативностью, зачастую уходя с поля без забитого мяча, но в разборках межу собой они вполне могут обменяться голами. Ставим в этой игре, что обе забьют. 0