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    На «Жози Бартель» будут забивать обе сборные?

    Люксембург — Кипр. Прогноз (к. 2.17) и ставки на Лигу наций 10 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Люксембург — Кипр
    Жерсон Родригес
    10 октября сборная Люксембурга на своем стадионе «Жози Бартель» примет команду Кипра в третьем туре Лиги наций дивизиона С группы 1. Начало — в 16:00 по мск. Прогноз на Люксембург — Кипр.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C1 10 Октября 2020 года
    Люксембург
  • Люксембург
    •  Люксембург 16:00 Кипр Кипр
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    Люксембург

    Сборная Люксембурга в этом розыгрыше Лиги наций стартовала с выездной виктории над командой Азербайджана, победив со счетом 2:1, играя большую часть времени в большинстве.

    Во втором туре «львы» потерпели домашнее фиаско от сборной Черногории (0:1), пропустив единственный гол уже в компенсированное время.

    Несколько дней тому назад они в родных стенах неожиданно уступили Лихтенштейну (1:2) в товарищеском матче.

    Все прогнозы на Лигу наций

    Отметим, что с учетом всех турниров Люксембург за последние десять матчей девять из них проиграл, где в шести даже не забивал.

    Кипр

    Национальная команда Кипра провально стартовала в новом розыгрыше Лиги наций, проиграв обе домашние игры «всухую».

    В первом туре островитяне были биты черногорцами (0:2), а затем потерпели фиаско и от азербайджанцев (0:1).

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  • Сегодня

    • 7 октября киприоты на своей территории проиграли в контрольном поединке сборной Чехии со счетом 1:2. Таким образом, их проигрышная серия достигла отметки шести матчей кряду.

    Только однажды эти сборные играли между собой. В отборе ЧМ-1998 киприоты дважды праздновали победу: 2:0 дома и 3:1 в гостях.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу Люксембурга предлагают — 2.24.

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    На викторию Кипра дают — 3.60, ничья оценена — в 3.10.

    Эти сборные не особо отличаются высокой результативностью, зачастую уходя с поля без забитого мяча, но в разборках межу собой они вполне могут обменяться голами. Ставим в этой игре, что обе забьют. 0

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    Люксембург — Кипр. Прогноз (к. 2.17) и ставки на Лигу наций 10 октября 2020 года. Прогноз на Люксембург — Кипр. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.17
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