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    «Хетафе» снова не уступит «Реал Сосьедаду»?

    «Реал Сосьедад» — «Хетафе». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Примеры 3 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Хетафе»
    Серхио Каналес
    В 5-м туре испанской Примеры «Реал Сосьедад» примет «Хетафе». Игра пройдет на стадионе «Реале Сегурос». Начало в 19:30 по мск. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Хетафе».
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    Футбол. Испания. Примера 03 Октября 2020 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 19:30 Хетафе Хетафе
  • Хетафе
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    Коэффициенты на матч
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    «Реал Сосьедад»

    Дела «Королевского клуба» идут неплохо, хоть у команды и есть кадровые потери. В четырех играх этого сезона «Реал Сосьедад» проиграл только один раз. Речь идет о матче с «Валенсией» в прошлом туре. «Бэтмены» победили 1:0.

    Перед этим хозяева провели три матча без поражений — две ничьи и одна победа. На старте сезона команда провела ничейную встречу с «Вальядолидом» (1:1), а после этого была нулевая ничья с мадридским «Реалом». Единственную победу коллектив одержал над «Эльче» (3:0).

    Если учитывать товарищеские поединки, то «сине-белые» сыграли 8 встреч. Только в двух из них хозяева побеждали.

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    В списке кадровых потерь числятся Асьер Ильяраменди и Игорь Субельдиа. Под вопросом участие Хона Гуриди, Мартина Меркеланса и Аднана Янузая.

    «Хетафе»

    Гости сыграли три матча, по итогам которых лидируют в турнирной таблице Примеры. «Хетафе» набрал 7 очков, одержав две победы и раз сыграв вничью. Помимо этого «синие» еще ни разу не пропустили.

    В первом туре «городские» взяли три очка, одолев «Осасуну» 1:0. После этого команда провела ничейную встречу с «Алавесом», которая закончилась без голов. В прошлый раз гости разбили «Бетис», победив 3:0.

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    • Примечательно, что «Хетафе» не смог победить в семи гостевых матчах Примеры. В пяти выездах подряд «синие» оставались без забитых голов.

    В 5 из 6 матчей чемпионата с участием «испанского Челси» было забито не более двух мячей.

    Прогноз и ставка

    На победу «Реал Сосьедада» дают 2.65, а на победу «Хетафе» букмекеры поставили 3.65. Ничья оценена в 3.10.

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    Три очных матча заканчивались с результатом 2:1. Два последних завершились в пользу «Хетафе». В пяти из шести поединков забивалось как минимум три гола.

    У «Реал Сосьедада» сейчас не очень хорошая статистика. В этом плане «Хетафе» более стабилен — всего одно поражение в 6 матчах, с учетом четырех побед. Прогнозируем, что «городские» не проиграют с коэффициентом 1.67. 0

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    «Реал Сосьедад» — «Хетафе». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Примеры 3 октября 2020 года. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Хетафе». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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