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    Сколько голов ждать от двух атакующих команд в Глазго?

    «Рейнджерс» — «Галатасарай». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч Лиги Европы 1 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Галатасарай»
    Райан Бабел
    В квалификации Лиги Европы «Рейнджерс» будет принимать «Галатасарай». Игра пройдет на стадионе «Айброкс» 1 октября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Галатасарай».
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 01 Октября 2020 года
    Глазго Рейнджерс
  • Лига Европы. Квалификация
    •  Глазго Рейнджерс 21:45 Галатасарай Галатасарай
  • Стамбул
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 3.30
  • Ставка!
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    «Рейнджерс»

    В домашнем первенстве команда из Глазго успела сыграть в девяти турах. Сейчас с 23 очками на счету она занимает первое место в таблице.

    А в дебютном матче квалификации Лиги Европы «Рейнджерс» встретился с «Линкольн Сити». 17 сентября в Гибралтаре «Джерс» разгромили соперников (5:0).

    Далее была встреча с «Хибернианом» в шотландской Премьер-лиге. В ней подопечные Стиви Джи забили 2 гола, но столько же мячей они и пропустили. Итог — 2:2 и потеря двух очков.

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    Затем в полуфинале квалификации ЛЕ «плюшевые мишки» раскатали нидерландский «Виллем II» (4:0), после чего в Премьер-лиге «Рейнджерс» прихлопнул «Мотеруэлл» (5:1).

    «Галатасарай»

    В турецкой Суперлиге стамбульский клуб провел три матча. Набрав 7 очков, он занял третье место в таблице чемпионата с разницей голов 5:1.

    В первом поединке сезона «Галатасарай» в родных стенах принимал «Газиантеп». В этой встрече «орлы» одержали победу (3:1).

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    • Затем была дуэль с «Нефтчи» в квалификации Лиги Европы, которую подопечные Фатиха Терима выиграли (3:1). А в следующем матче турецкого первенства желто-красные победили «Башакшехир» (2:0).

    В полуфинале отборочного цикла ЛЕ «Галатасарай» прихлопнул «Хайдук» (2:0). Позже в Стамбуле была потеря очков в матче с «Фенербахче» (0:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Рейнджерс» в финальной игре квалификации букмекеры дают коэффициент 2.06, на ничью — 3.52, а на победу «Галатасарая» — 3.50.

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    На стадионе «Айброкс» состоится встреча двух сильных клубов, которые в домашних чемпионатах привыкли играть первым номером.

    В грядущем поединке соперники также попытаются захватить инициативу и сделать акцент на атаке. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.95. 0

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    «Рейнджерс» — «Галатасарай». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч Лиги Европы 1 октября 2020 года. Прогноз на «Рейнджерс» — «Галатасарай». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
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