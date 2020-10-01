«Рейнджерс» — «Галатасарай». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч Лиги Европы 1 октября 2020 года

В квалификации Лиги Европы «Рейнджерс» будет принимать «Галатасарай». Игра пройдет на стадионе «Айброкс» 1 октября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Галатасарай».

«Рейнджерс»

В домашнем первенстве команда из Глазго успела сыграть в девяти турах. Сейчас с 23 очками на счету она занимает первое место в таблице.

А в дебютном матче квалификации Лиги Европы «Рейнджерс» встретился с «Линкольн Сити». 17 сентября в Гибралтаре «Джерс» разгромили соперников (5:0).

Далее была встреча с «Хибернианом» в шотландской Премьер-лиге. В ней подопечные Стиви Джи забили 2 гола, но столько же мячей они и пропустили. Итог — 2:2 и потеря двух очков.

Все прогнозы на Лигу Европы

Затем в полуфинале квалификации ЛЕ «плюшевые мишки» раскатали нидерландский «Виллем II» (4:0), после чего в Премьер-лиге «Рейнджерс» прихлопнул «Мотеруэлл» (5:1).

«Галатасарай»

В турецкой Суперлиге стамбульский клуб провел три матча. Набрав 7 очков, он занял третье место в таблице чемпионата с разницей голов 5:1.

В первом поединке сезона «Галатасарай» в родных стенах принимал «Газиантеп». В этой встрече «орлы» одержали победу (3:1).

Затем была дуэль с «Нефтчи» в квалификации Лиги Европы, которую подопечные Фатиха Терима выиграли (3:1). А в следующем матче турецкого первенства желто-красные победили «Башакшехир» (2:0).

В полуфинале отборочного цикла ЛЕ «Галатасарай» прихлопнул «Хайдук» (2:0). Позже в Стамбуле была потеря очков в матче с «Фенербахче» (0:0).

Прогноз и ставка

На победу «Рейнджерс» в финальной игре квалификации букмекеры дают коэффициент 2.06, на ничью — 3.52, а на победу «Галатасарая» — 3.50.

На стадионе «Айброкс» состоится встреча двух сильных клубов, которые в домашних чемпионатах привыкли играть первым номером.

В грядущем поединке соперники также попытаются захватить инициативу и сделать акцент на атаке. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.95. 0