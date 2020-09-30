«Реал» — «Вальядолид». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Ла Лиги 30 сентября 2020 года

В четвертом туре чемпионата Испании «Реал» будет принимать «Вальядолид». Игра пройдет на стадионе «Альфредо Ди Стефано» 30 сентября. Начало встречи — в 22:30 мск. Прогноз на «Реал» — «Вальядолид».

«Реал»

После двух матчей в рамках Примеры мадридская команда с четырьмя баллами на счету находится на шестой строчке в турнирной таблице.

После завершения минувшего сезона «Реал» успел провести всего одну контрольную встречу, в которой «сливочные» разгромили «Хетафе» (6:0).

А выступления в новом розыгрыше Ла Лиги команда Зинедина Зидана начала со второго тура. В гостевом матче «королевский клуб» разошелся миром с «Реалом Сосьедад» (0:0).

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В следующей игре «Реал» также ждал трудный выезд в Севилью, где мадридцы встретились с «Бетисом». В непростом поединке «бланкос» одержали победу (3:2).

«Вальядолид»

Команда из одноименного города сыграла в трех матчах Примеры. Набрав всего 2 очка, она расположилась на 17 позиции в таблице.

Перед стартом нового сезона «Вальядолид» сыграл в четырех контрольных матчах, в которых он уступил «Малаге» (0:1), победил «Гранаду» (3:0), оказался слабее «Спортинга» (1:2) и расписал мировую с «Брагой» (2:2).

В первой игре чемпионата Испании сезона 2020/2021 подопечные Серхио Гонсалеса дома принимали «Реал Сосьедад». Матч завершился вничью — 1:1.

20 сентября «Вальядолид» в гостях потерпел поражение от «Бетиса» (0:2), а через неделю бело-фиолетовые разошлись миром с «Сельтой» (1:1).

Прогноз и ставка

Победа «Реала» в этой встрече оценивается в 1.28, на ничью букмекеры дают коэффициент 6.20, а на победу «Вальядолида» — 12.0.

На своем поле «сливочные» должны легко разобраться с командой, которая в трех матчах успела пропустить 4 гола и набрала лишь 2 очка. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Реала» больше 2 с коэффициентом 1.62. 0