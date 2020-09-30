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    Продолжит ли «Реал» набирать обороты в Примере?

    «Реал» — «Вальядолид». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Ла Лиги 30 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» — «Вальядолид»
    Серхио Рамос
    В четвертом туре чемпионата Испании «Реал» будет принимать «Вальядолид». Игра пройдет на стадионе «Альфредо Ди Стефано» 30 сентября. Начало встречи — в 22:30 мск. Прогноз на «Реал» — «Вальядолид».
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    Футбол. Испания. Примера 30 Сентября 2020 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 22:30 Вальядолид Вальядолид
  • Вальядолид
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.27
  • X
  • 6.30
  • 2
  • 11.00
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    «Реал»

    После двух матчей в рамках Примеры мадридская команда с четырьмя баллами на счету находится на шестой строчке в турнирной таблице.

    После завершения минувшего сезона «Реал» успел провести всего одну контрольную встречу, в которой «сливочные» разгромили «Хетафе» (6:0).

    А выступления в новом розыгрыше Ла Лиги команда Зинедина Зидана начала со второго тура. В гостевом матче «королевский клуб» разошелся миром с «Реалом Сосьедад» (0:0).

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    В следующей игре «Реал» также ждал трудный выезд в Севилью, где мадридцы встретились с «Бетисом». В непростом поединке «бланкос» одержали победу (3:2).

    «Вальядолид»

    Команда из одноименного города сыграла в трех матчах Примеры. Набрав всего 2 очка, она расположилась на 17 позиции в таблице.

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    • Перед стартом нового сезона «Вальядолид» сыграл в четырех контрольных матчах, в которых он уступил «Малаге» (0:1), победил «Гранаду» (3:0), оказался слабее «Спортинга» (1:2) и расписал мировую с «Брагой» (2:2).

    В первой игре чемпионата Испании сезона 2020/2021 подопечные Серхио Гонсалеса дома принимали «Реал Сосьедад». Матч завершился вничью — 1:1.

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    20 сентября «Вальядолид» в гостях потерпел поражение от «Бетиса» (0:2), а через неделю бело-фиолетовые разошлись миром с «Сельтой» (1:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Реала» в этой встрече оценивается в 1.28, на ничью букмекеры дают коэффициент 6.20, а на победу «Вальядолида» — 12.0.

    На своем поле «сливочные» должны легко разобраться с командой, которая в трех матчах успела пропустить 4 гола и набрала лишь 2 очка. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Реала» больше 2 с коэффициентом 1.62. 0

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    «Реал» — «Вальядолид». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Ла Лиги 30 сентября 2020 года. Прогноз на «Реал» — «Вальядолид». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62
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