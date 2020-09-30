«Уэска» — «Атлетико». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч Ла Лиги 30 сентября 2020 года

«Уэска»
«Уэска» стала чемпионом Сегунды, набрав 70 очков. Команда обошла «Кадис» на один пункт. Таким образом, гости очень быстро вернулись в элиту испанского футбола.
Закончив сезон двумя победами подряд коллектив провел три неплохих товарищеских поединка без поражений.
В стартовом туре команда разошлась миром с «Вильярреалом» (1:1) на выезде. Тем самым ее беспроигрышная серия составила шесть матчей.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Во 2-м туре Примеры клуб все же проиграл — на своем поле «Кадису» (0:2). В третьем он разошелся миром с «Валенсией» (1:1) и теперь идет на 16-й строчке.
«Атлетико»
В национальном первенстве прошлой кампании команда Диего Симеоне стала третьей. Клуб расположился позади «Реала» и «Барселоны».
Примечательно, что летом мадридцы не проигрывали, лишь изредка играя вничью.
«Матрасникам» удалось пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов, но там они проиграли «РБ Лейпцигу» (1:2).
Поединок в главном еврокубке оставался последним для коллектива до минувшего уикенда, в который он разгромил на своем поле «Гранаду» (6:1).
Примечательно, что в этой игре эффектно дебютировал Луис Суарес, забивший два мяча и отметившийся ассистом.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,47.
Успех хозяев оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 3,90.
Наши прогноз и ставка — победа «Атлетико», и три или более голов в матче за 2,40. 0