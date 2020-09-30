ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппВеликолепный Мане, урок для Артеты и дилемма для Клоппа Джейдон СанчоТрансферный дайджест. 22-28 сентября Ансу ФатиДебют мечты для Кумана и феерия от Фати
  • 13:52
    • Официально: «Динамо» приняло отставку Новикова
  • 17:58
    • Стали известны места и время проведения ближайших матчей сборной России
  • 17:29
    • Спортивный директор «Тамбова»: Конкретики по трансферу Обухова пока нет
  • 16:16
    • Сане пропустит матч за Суперкубок Германии
  • 15:57
    • Макгрегор объявил о бое 12 декабря
  • 15:33
    • «Ростов» согласился на новое предложение «Дженоа» по Шомуродову — СМИ
  • 12:39
    • «Спартак» намерен вернуть старую эмблему
    Все новости спорта

    Сколько Суарес забьет за «Атлетико» против «Уэски»?

    «Уэска» — «Атлетико». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч Ла Лиги 30 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Уэску Прогнозы на Атлетико Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Уэска» — «Атлетико»
    Суарес забил два гола в 1-м туре
    В 4-м туре чемпионата Испании «Уэска» будет принимать «Атлетико». Игра пройдет на стадионе «Эль Алькорас» 30 сентября. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Уэска» — «Атлетико».
    ×
    Футбол. Испания. Примера 30 Сентября 2020 года
    Уэска
  • Испания. Примера
    •  Уэска 20:00 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 8.50
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 1.47
  • Ставка!
    •

    «Уэска»

    «Уэска» стала чемпионом Сегунды, набрав 70 очков. Команда обошла «Кадис» на один пункт. Таким образом, гости очень быстро вернулись в элиту испанского футбола.

    Закончив сезон двумя победами подряд коллектив провел три неплохих товарищеских поединка без поражений.

    В стартовом туре команда разошлась миром с «Вильярреалом» (1:1) на выезде. Тем самым ее беспроигрышная серия составила шесть матчей.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Во 2-м туре Примеры клуб все же проиграл — на своем поле «Кадису» (0:2). В третьем он разошелся миром с «Валенсией» (1:1) и теперь идет на 16-й строчке.

    «Атлетико»

    В национальном первенстве прошлой кампании команда Диего Симеоне стала третьей. Клуб расположился позади «Реала» и «Барселоны».

    Примечательно, что летом мадридцы не проигрывали, лишь изредка играя вничью.

  • Дебют мечты для Кумана и феерия от Фати
  • «Барселона» разгромила «Вильярреал» в первом матче Рональда Кумана
  • Вчера

    • «Матрасникам» удалось пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов, но там они проиграли «РБ Лейпцигу» (1:2).

    Поединок в главном еврокубке оставался последним для коллектива до минувшего уикенда, в который он разгромил на своем поле «Гранаду» (6:1).

    Примечательно, что в этой игре эффектно дебютировал Луис Суарес, забивший два мяча и отметившийся ассистом.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,47.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 15 000ПолучитьКешбэк — уникальный бонус новичкам1xstavka.ru

    Успех хозяев оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — победа «Атлетико», и три или более голов в матче за 2,40. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Сочи — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Динамо К — Гент
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Омония — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ференцварош — Мольде
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.97
  • Экспресс дня 29 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Хетафе — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Веселы — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Макдональд — Надаль
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Зенит Иркутск — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Родина — Енисей
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Волга Ульяновск — Велес Москва
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Машук-КМВ — Динамо Брянск
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Краснодар» — ПАОК
  • Полдела сделано. «Краснодар» проявил характер и дожал ПАОК
    • 02:36 23/09/2020     «Ростов» — «Маккаби»
  • Дно пробито. «Маккаби» показал «Ростову» уровень РПЛ
    • 02:15 25/09/2020     Тьяго Алькантара
  • 11 футболистов, которые преуспели после ухода из «Барселоны»
    • 15:19 23/09/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Уэска» — «Атлетико». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч Ла Лиги 30 сентября 2020 года. Прогноз на «Уэска» — «Атлетико». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.40
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры