«Уэска» — «Атлетико». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч Ла Лиги 30 сентября 2020 года

В 4-м туре чемпионата Испании «Уэска» будет принимать «Атлетико». Игра пройдет на стадионе «Эль Алькорас» 30 сентября. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Уэска» — «Атлетико».

«Уэска»

«Уэска» стала чемпионом Сегунды, набрав 70 очков. Команда обошла «Кадис» на один пункт. Таким образом, гости очень быстро вернулись в элиту испанского футбола.

Закончив сезон двумя победами подряд коллектив провел три неплохих товарищеских поединка без поражений.

В стартовом туре команда разошлась миром с «Вильярреалом» (1:1) на выезде. Тем самым ее беспроигрышная серия составила шесть матчей.

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Во 2-м туре Примеры клуб все же проиграл — на своем поле «Кадису» (0:2). В третьем он разошелся миром с «Валенсией» (1:1) и теперь идет на 16-й строчке.

«Атлетико»

В национальном первенстве прошлой кампании команда Диего Симеоне стала третьей. Клуб расположился позади «Реала» и «Барселоны».

Примечательно, что летом мадридцы не проигрывали, лишь изредка играя вничью.

«Матрасникам» удалось пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов, но там они проиграли «РБ Лейпцигу» (1:2).

Поединок в главном еврокубке оставался последним для коллектива до минувшего уикенда, в который он разгромил на своем поле «Гранаду» (6:1).

Примечательно, что в этой игре эффектно дебютировал Луис Суарес, забивший два мяча и отметившийся ассистом.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,47.

Успех хозяев оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 3,90.

Наши прогноз и ставка — победа «Атлетико», и три или более голов в матче за 2,40. 0