«Лутон Таун» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Кубка лиги 22 сентября 2020 года

В 1/16 финала Кубка английской лиги «Лутон Таун» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Кенилуорт Роуд» 22 сентября. Начало встречи — в 22:15 мск. Прогноз на «Лутон Таун» — «Манчестер Юнайтед».

«Лутон Таун»

Новый сезон в Англии команда из Лутона открыла для себя противостоянием с «Норвичем» в 1/64 финала Кубка лиги. В этом матче «шляпники» победили (3:1).

Затем «Лутон Таун» впервые сыграл в Чемпионшипе. В выездном матче подопечные Нейтана Джонса скромно переиграли «Барнсли» (1:0).

Далее была встреча с «Редингом» в 1/32 финала Кубка лиги. Поединок на «Мадейски» завершился победой гостей с минимальным счетом (1:0).

Календарь и таблица АПЛ

Во втором туре Чемпионшипа «Лутон Таун» на своем поле одержал верх над «Дерби Каунти» (2:1). В таблице первенства «шляпники» занимают третье место.

«Манчестер Юнайтед»

Перед началом нового сезона команда из Манчестера успела сыграть в трех встречах Лиги Европы. Еврокубковую кампанию «дьяволы» возобновили победой над клубом ЛАСК (2:1).

Затем в четвертьфинале «Манчестер Юнайтед» прошел «Копенгаген» благодаря голу Фернандеша в дополнительное время (1:0).

А в 1/2 подопечные Уле-Гуннара Сульшера проиграли «Севилье» (1:2). Далее была товарищеская игра против «Астон Виллы», в которой «манкунианцы» уступили (0:1).

Новый сезон в Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» начал с домашней игры против «Кристал Пэлас». На «Олд Траффорд» «дьяволы» потерпели поражение (1:3).

Прогноз и ставка

Победа «Лутон Таун» в игре 1/16 финала Кубка лиги оценивается в 11.0, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.85, а на победу «МЮ» — 1.30.

Наши прогноз и ставка на матч — индивидуальный тотал «Манчестер Юнайтед» больше 2 с коэффициентом 1.65. 0