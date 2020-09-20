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    «Рубин» и «Спартак» порадуют голами

    «Рубин» — «Спартак». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч РПЛ 20 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Спартак»
    Джордже Деспотович
    20 сентября на стадионе «Ак Барс Арена» «Рубин» примет московский «Спартак» в рамках 8-го тура российской Премьер-лиги. Матч должен начаться в 16:30 по мск. Прогноз на «Рубин» — «Спартак».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 20 Сентября 2020 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 16:30 Спартак Спартак
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.25
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
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    «Рубин»

    «Рубин» Леонида Слуцкого не проигрывает 5 матчей подряд. Три победы и ничья были в рамках чемпионата и одну победу коллектив добыл в Кубке России. В начале сезона команду слегка штормило, а сейчас хозяева показывают стабильный результат.

    «Бордовые» в прошлый раз обыграли «Черноморец» со счетом 4:2. В этом месяце команда еще и «Динамо» обыграла 1:0. Под конец августа «Рубин» записал на свой счет победу над «Уфой» (3:0) и ЦСКА (2:1). В эту победную серию вклинилась ничья с «Тамбовом» (2:2).

    В 4 из 5 матчей «Рубин» забивал не менее двух голов и тогда матч заканчивался с тоталом больше 2.5. Также отметим, что на домашней арене клуб выиграл только одну из четырех встреч.

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    «Рубин»занимает пятую строчку в рейтинге чемпионата. Команда собрала 11 очков и в случае успеха может обойти ЦСКА.

    В составе хозяев травмированы Хвича Кварацхелия и Филип Уремович. Также дисквалифицирован Хван Ин-Бом.

    «Спартак»

    Если не считать поражения от ЦСКА со счетом 1:3 в прошлом туре РПЛ, то «Спартак» показывает хорошие результаты. Это было первое фиаско команды за последние 9 выступлений.

    «Красно-белые» занимают третье место в таблице РПЛ с 14 очками. В спину дышит ЦСКА, поэтому терять очки в этой игре нельзя. Даже ничья может повлиять на расположение гостей.

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    Что касается результатов, то перед фиаско в московском дерби «Спартак» обыграл «Арсенал» 2:1, «Локомотив» 2:1 и «Ротор» 1:0. 16 сентября подопечные Тедеско оторвались на «Родине» в Кубке России (5:1).

    Московский коллектив проиграл только в одном из пяти выездных выступлений. В играх с участием гостей в среднем забивается по два или три гола, если смотреть на результаты этого сезона.

    Прогноз и ставка

    «Спартак» является фаворитом, но не с большим перевесом — 2.20 против 3.60. С коэффициентом 3.30 выставлена ничья.

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    • Борьба за очки будет интересная. «Рубин» в это сезоне уже отобрал очки у ЦСКА, который в свою очередь отобрал очки у «Спартака». Обе команды могут сдвинуться с места в турнирной таблице, если одержат победу. Мотивация должна быть сильнейшая.

    22 июня Тедеско обыграл Слуцкого 2:1. Это было в Казани. Мы ставим на тотал больше 2.0. Коллективы забили по 11 мячей в семи турах. Ожидаем голов. 0

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    «Рубин» — «Спартак». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч РПЛ 20 сентября 2020 года. Прогноз на «Рубин» — «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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