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    «Ренн» и «Монако» снова порадуют голами?

    «Ренн» — «Монако». Прогноз (к. 2.11) и ставки на чемпионат Франции 19 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Монако»
    «Ренн» лидирует в Лиге 1 после трех туров
    «Ренн» встретится на своем поле с «Монако» в рамках четвертого тура чемпионата Франции. Матч состоится в Ренне 19 сентября, начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Ренн» — «Монако».

    «Ренн»

    Прошлый сезон стал для «Ренна» историческим — впервые в своей истории клуб из небольшого французского клуба выступит в Лиге чемпионов.

    «Ренн» благодаря досрочному завершению предыдущего чемпионата так и остался в турнирной таблице на третьем месте. Изначально команда Жюльена Стефана должна была играть в квалификации Лиги чемпионов, но по итогам результатов в Лиге Европы получила прямую путевку в групповой этап.

    Благодаря этому «Ренну» удалось сохранить текущий состав, в том числе отсрочить как минимум на сезон продажу 17-летнего полузащитника Эдуардо Камавинга, на которого претендуют чуть ли не все топ-клубы Европы. Кроме того, клуб сделал несколько неплохих приобретений. Например, у «Лиона» был куплен за 12 миллионов евро полузащитник Мартен Терье.

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    Результаты «Ренна» в новом чемпионате подтверждают, что успех прошлого сезона не был случайностью. После трех туров команда занимает первое место. «Ренн» одержал победы над «Монпелье» и «Нимом», а также сыграл вничью с «Лиллем».

    «Монако»

    Перед началом сезона в «Монако» произошла очередная смена главного тренера. После некоторых сомнений руководство клуба уволило испанца Роберто Морено, вместо которого в команду пришел Роберт Ковач.

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    • Поначалу это решение тоже вызывало вопросы, но пока что результаты монегасков оправдывают назначение хорватского специалиста, который в конце прошлого года был уволен из «Баварии».

    Как и «Ренн», «Монако» в трех первых турах набрал семь очков. После домашней ничьей с «Реймсом» клуб из княжества выиграл у «Метца» и «Нанта».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на победу «Ренна» за 2.44, на ничью за 3.64, а на «Монако» — за 3.16. Явного фаворита в этой паре нет, хотя в пользу «Ренна» говорит как минимум фактор своего поля.

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    И все же это не тот случай, где уместно ставить на исход — в этом плане все довольно непредсказуемо.

    Учитывая, что матчи между этими командами в последние годы, как правило, получаются довольно результативными, рискнем и выберем ставку на общий тотал больше 2,5 за 1.91.

    А еще — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.11. И у «Ренна», и у «Монако» хватает в составе классных игроков в атаке, поэтому матч вряд ли получится «сухим». 0

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    «Ренн» — «Монако». Прогноз (к. 2.11) и ставки на чемпионат Франции 19 сентября 2020 года. Прогноз на «Ренн» — «Монако». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.11
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