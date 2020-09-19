«Ренн» — «Монако». Прогноз (к. 2.11) и ставки на чемпионат Франции 19 сентября 2020 года

«Ренн» встретится на своем поле с «Монако» в рамках четвертого тура чемпионата Франции. Матч состоится в Ренне 19 сентября, начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Ренн» — «Монако».

«Ренн»

Прошлый сезон стал для «Ренна» историческим — впервые в своей истории клуб из небольшого французского клуба выступит в Лиге чемпионов.

«Ренн» благодаря досрочному завершению предыдущего чемпионата так и остался в турнирной таблице на третьем месте. Изначально команда Жюльена Стефана должна была играть в квалификации Лиги чемпионов, но по итогам результатов в Лиге Европы получила прямую путевку в групповой этап.

Благодаря этому «Ренну» удалось сохранить текущий состав, в том числе отсрочить как минимум на сезон продажу 17-летнего полузащитника Эдуардо Камавинга, на которого претендуют чуть ли не все топ-клубы Европы. Кроме того, клуб сделал несколько неплохих приобретений. Например, у «Лиона» был куплен за 12 миллионов евро полузащитник Мартен Терье.

Все прогнозы на футбол

Результаты «Ренна» в новом чемпионате подтверждают, что успех прошлого сезона не был случайностью. После трех туров команда занимает первое место. «Ренн» одержал победы над «Монпелье» и «Нимом», а также сыграл вничью с «Лиллем».

«Монако»

Перед началом сезона в «Монако» произошла очередная смена главного тренера. После некоторых сомнений руководство клуба уволило испанца Роберто Морено, вместо которого в команду пришел Роберт Ковач.

Поначалу это решение тоже вызывало вопросы, но пока что результаты монегасков оправдывают назначение хорватского специалиста, который в конце прошлого года был уволен из «Баварии».

Как и «Ренн», «Монако» в трех первых турах набрал семь очков. После домашней ничьей с «Реймсом» клуб из княжества выиграл у «Метца» и «Нанта».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на победу «Ренна» за 2.44, на ничью за 3.64, а на «Монако» — за 3.16. Явного фаворита в этой паре нет, хотя в пользу «Ренна» говорит как минимум фактор своего поля.

И все же это не тот случай, где уместно ставить на исход — в этом плане все довольно непредсказуемо.

Учитывая, что матчи между этими командами в последние годы, как правило, получаются довольно результативными, рискнем и выберем ставку на общий тотал больше 2,5 за 1.91.

А еще — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.11. И у «Ренна», и у «Монако» хватает в составе классных игроков в атаке, поэтому матч вряд ли получится «сухим». 0