«Гетеборг» — «Копенгаген». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 17 сентября 2020 года

«Гетеборг»
«Гетеборг» квалифицировался в Лигу Европы, как победитель национального Кубка, когда 30 июля обыграл «Мальме» со счетом 2:1 по итогам овертайма.
На выходных «ангелы» прервали свою очень длительную безвыигрышную серию, разгромив в гостевой встрече аутсайдера «Фалькенберг» (3:0) в национальном чемпионате.
Эта виктория позволила «бело-синим»остаться на 12 позиции в турнирной таблице, однако опасная зона находится на расстоянии всего двух баллов.
До этого «камрады» последний раз появлялись на евроарене в сезоне 2016/17, где смогли пройти три раунда отбора в Лиге Европы, но были остановлены азербайджанским «Карабахом» — 1:0 и 0:3.
«Копенгаген»
«Копенгаген» получил билет в Лигу Европы, как серебряный призер чемпионата Дании, который завершился только в конце июля.
Несколько дней тому назад стартовало новое датское первенство. В первом туре «львы» проиграли на выезде «Оденсе» со счетом 2:3.
«Копенгаген» является постоянным участником еврокубков с 2000 года. Самым большим достижением за эти годы были выходы в 1/8 Лиги чемпионов и в 1/4 финала Лиги Европы.
Последнее как раз пришлось на минувший евросезон, где в четвертьфинала клуб из столицы Дании был остановлен только «МЮ» (0:1), проиграв ему по итогам овертайма.
Эти команды дважды играли в спаррингах, закончившиеся оба вничью по 1:1.
Прогноз на «Гетеборг» — «Копенгаген»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Копенгагена» — 1.93, победа «Гетеборга» — 3.88, ничья — 3.46.
Проход: «Копенгагена» — 1.50; «Гетеборга» — 2.90.
Уж очень неубедителен «Гетеборг» в последнее время. Думаем, что у «ангелов» нет шансов против «датских львов», которые еще недавно на равных играли с «МЮ». Наши прогноз и ставка на эту игру — П2 в основное время за 1.93. 0