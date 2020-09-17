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    «Ангелы» не справятся с четвертьфиналистом последней ЛЕ?

    «Гетеборг» — «Копенгаген». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 17 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Гетеборг» — «Копенгаген»
    Расмус Фальк
    17 сентября на стадионе «Гамла Уллеви» шведский «Гетеборг» примет датский «Копенгаген» во втором раунде квалификации Лиги Европы. Встреча начнется 19:00 по мск. Прогноз на «Гетеборг» — «Копенгаген».

    «Гетеборг»

    «Гетеборг» квалифицировался в Лигу Европы, как победитель национального Кубка, когда 30 июля обыграл «Мальме» со счетом 2:1 по итогам овертайма.

    На выходных «ангелы» прервали свою очень длительную безвыигрышную серию, разгромив в гостевой встрече аутсайдера «Фалькенберг» (3:0) в национальном чемпионате.

    Эта виктория позволила «бело-синим»остаться на 12 позиции в турнирной таблице, однако опасная зона находится на расстоянии всего двух баллов.

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    • До этого «камрады» последний раз появлялись на евроарене в сезоне 2016/17, где смогли пройти три раунда отбора в Лиге Европы, но были остановлены азербайджанским «Карабахом» — 1:0 и 0:3.

    «Копенгаген»

    «Копенгаген» получил билет в Лигу Европы, как серебряный призер чемпионата Дании, который завершился только в конце июля.

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    • Несколько дней тому назад стартовало новое датское первенство. В первом туре «львы» проиграли на выезде «Оденсе» со счетом 2:3.

    «Копенгаген» является постоянным участником еврокубков с 2000 года. Самым большим достижением за эти годы были выходы в 1/8 Лиги чемпионов и в 1/4 финала Лиги Европы.

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    Последнее как раз пришлось на минувший евросезон, где в четвертьфинала клуб из столицы Дании был остановлен только «МЮ» (0:1), проиграв ему по итогам овертайма.

    Эти команды дважды играли в спаррингах, закончившиеся оба вничью по 1:1.

    Прогноз на «Гетеборг» — «Копенгаген»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Копенгагена» — 1.93, победа «Гетеборга» — 3.88, ничья — 3.46.

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    Проход: «Копенгагена» — 1.50; «Гетеборга» — 2.90.

    Уж очень неубедителен «Гетеборг» в последнее время. Думаем, что у «ангелов» нет шансов против «датских львов», которые еще недавно на равных играли с «МЮ». Наши прогноз и ставка на эту игру — П2 в основное время за 1.93. 0

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    «Гетеборг» — «Копенгаген». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 17 сентября 2020 года. Прогноз на «Гетеборг» — «Копенгаген». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.93
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