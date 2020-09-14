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    Сможет ли «Боруссия» забить «Дуйсбургу» больше трех мячей?

    «Дуйсбург» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки на матч Кубка Германии 14 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Дуйсбург» — «Боруссия» Дортмунд
    Эрлинг Холанд
    Дортмундская «Боруссия» сыграет на выезде с «Дуйсбургом» в рамках 1/32 финала Кубка Германии. Матч состоится 14 сентября, начало — в 21:45 мск Прогноз на «Дуйсбург» — «Боруссия» Дортмунд.
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    Футбол. Германия. Кубок 14 Сентября 2020 года
    Дуйсбург
  • Германия. Кубок
    •  Дуйсбург 21:45 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 27.00
  • X
  • 11.00
  • 2
  • 1.05
  • Ставка!
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    «Дуйсбург»

    «Дуйсбург» представляет третий по силе немецкий дивизион. В прошлом сезоне команда финишировала на пятом месте. «Дуйсбургу» не хватило одного очка, чтобы побороться за выход во вторую Бундеслигу.

    Интересно, что «Дуйсбург» был лучшей командой третьей Бундеслиги в домашних матчах, потерпев в 19-ти турах только два поражения.

    Перед стартом сезона «Дуйсбург» успел провести три товарищеских матча — одержал победу над «Пройссеном» (1:0) и проиграл менхенгладбахской «Боруссии» (0:4) и «Арминии» (2:3).

    «Боруссия» Дортмунд

    С «Боруссией» все понятно, это один из фаворитов и первой Бундеслиги, и Кубка Германии. Хотя в предыдущем розыгрыше дортмундский клуб дошел только до 1/8 финала, где сенсационно проиграл бременскому «Вердеру».

    Главный вопрос перед матчем с «Дуйсбургом» — как будет выглядеть состав «Боруссии». По всей видимости, он будет близок к оптимальному. Ожидается, что в «старте» окажутся и Холанд, и Ройс, и Санчо.

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    Также готовы сыграть Аксель Витсель, Эмре Джан и новичок команды Тома Менье.

    В своем заключительном товарищеском матче «Боруссия» выиграла у роттердамской «Спарты» со счетом 2:1. В этой игре у Дортмунда был экспериментальный состав.

    Прогноз и ставка

    Ставить на исход нет смысла, победу «Боруссии» букмекеры предлагают за 1.071. На хозяев можно поставить за 25.00.

    Есть вариант с плюсовой форой на «Дуйсбург», но и в этом случае нет никакой уверенности, что гости не забьют больше трех мячей.

    А, скорее всего, так и будет. Два-три мяча может спокойно забить один только Холанд. А есть еще Ройс, Санчо, Торган Азар, Юлиан Брандт, Джованни Рейна — за оборону «Дуйсбурга» просто страшно.

    Поэтому — тотал «Боруссии» больше 3,5 за 2.07. Если не произойдет ничего экстраординарного, как минимум четыре мяча «Дуйсбург» обязательно получит.

    Кроме того, можно рассмотреть ставку на тотал первого тайма больше 1,5 за 1.80. Опять-таки, вряд ли «Дуйсбург» будет готов к мощному старту от «Боруссии». 0

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