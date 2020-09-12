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    Сократит ли КИ отставание от лидера?

    «КИ Клаксвик» — «ХБ Торсхавн». Прогноз (к. 2.39) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 12 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «КИ Клаксвик» — «ХБ Торсхавн»
    КИ — ХБ
    В субботу, 12 сентября, «КИ Клаксвиком» в 15-м туре чемпионата Фарерских островов по футболу дома сыграет с «ХБ Торсхавном». Начало — в 20:00 по мск. Прогноз на «КИ Клаксвик» — «ХБ Торсхавн».

    «КИ Клаксвик»

    С 41 набранным пунктом действующий чемпион Фарер находится на второй позиции в турнирной таблице, но лидеру в лице предстоящего противника он уступает пять пунктов.

    «КИ Клаксвик» вышел победителем из последних пяти проведенных встреч, три из которых были одержаны с очень крупным счетом.

    Сперва в этот период «сине-белые» поочередно по 2:0 одолели «АБ Аргир» дома и «НСИ Рунавик» в гостях. Затем они разгромили 6:0 на выезде «Скалу», 7:0 «ЭБ/Стреймур» и 6:0 «ИФ Фуглафьердур» дома.

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    • В родных стенах КИ одержал шесть викторий при одной мировой и одном поражении, разница мячей — 21:5.

    «ХБ Торсхавн»

    «ХБ Торсхавн» единолично возглавляет турнирную таблицу текущего чемпионата Фарерских островов, опережая на пять очков ближайшего преследователя.

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    За всю турнирную дистанцию «красно-черные» теряли очки только в двух встречах, сыграв вничью дома с «КИ Клаксвиком» (3:3) и уступив «НСИ Рунавику» (0:2) на выезде.

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    На данный момент у столичного коллектива 8-матчевая победная серия. В минувшем туре он в родных стенах уничтожил «АБ Аргир» (11:0), а туром ранее выиграл в гостях у «Викингура» (3:1).

    Восемь выездных игр принесли ХБ восемь викторий и одно поражение, разница мячей — 23:8.

    В этом сезоне эти команды уже играли трижды. В чемпионате была мировая 3:3, а в Кубке и Суперкубке страны они по разу обменялись викториями по пенальти.

    Прогноз на «КИ Клаксвик» — «ХБ Торсхавн»

    Для КИ это будет чуть ли не последний шанс побороться за золотые медали. Ставим на викторию хозяев. 0

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    «КИ Клаксвик» — «ХБ Торсхавн». Прогноз (к. 2.39) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 12 сентября 2020 года. Прогноз на «КИ Клаксвик» — «ХБ Торсхавн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.39
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