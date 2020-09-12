«КИ Клаксвик» — «ХБ Торсхавн». Прогноз (к. 2.39) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 12 сентября 2020 года

«КИ Клаксвик»
С 41 набранным пунктом действующий чемпион Фарер находится на второй позиции в турнирной таблице, но лидеру в лице предстоящего противника он уступает пять пунктов.
«КИ Клаксвик» вышел победителем из последних пяти проведенных встреч, три из которых были одержаны с очень крупным счетом.
Сперва в этот период «сине-белые» поочередно по 2:0 одолели «АБ Аргир» дома и «НСИ Рунавик» в гостях. Затем они разгромили 6:0 на выезде «Скалу», 7:0 «ЭБ/Стреймур» и 6:0 «ИФ Фуглафьердур» дома.
В родных стенах КИ одержал шесть викторий при одной мировой и одном поражении, разница мячей — 21:5.
«ХБ Торсхавн»
«ХБ Торсхавн» единолично возглавляет турнирную таблицу текущего чемпионата Фарерских островов, опережая на пять очков ближайшего преследователя.
За всю турнирную дистанцию «красно-черные» теряли очки только в двух встречах, сыграв вничью дома с «КИ Клаксвиком» (3:3) и уступив «НСИ Рунавику» (0:2) на выезде.
На данный момент у столичного коллектива 8-матчевая победная серия. В минувшем туре он в родных стенах уничтожил «АБ Аргир» (11:0), а туром ранее выиграл в гостях у «Викингура» (3:1).
Восемь выездных игр принесли ХБ восемь викторий и одно поражение, разница мячей — 23:8.
В этом сезоне эти команды уже играли трижды. В чемпионате была мировая 3:3, а в Кубке и Суперкубке страны они по разу обменялись викториями по пенальти.
Прогноз на «КИ Клаксвик» — «ХБ Торсхавн»
Для КИ это будет чуть ли не последний шанс побороться за золотые медали. Ставим на викторию хозяев. 0