«КИ Клаксвик» — «ХБ Торсхавн». Прогноз (к. 2.39) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 12 сентября 2020 года

В субботу, 12 сентября, «КИ Клаксвиком» в 15-м туре чемпионата Фарерских островов по футболу дома сыграет с «ХБ Торсхавном». Начало — в 20:00 по мск. Прогноз на «КИ Клаксвик» — «ХБ Торсхавн».

«КИ Клаксвик»

С 41 набранным пунктом действующий чемпион Фарер находится на второй позиции в турнирной таблице, но лидеру в лице предстоящего противника он уступает пять пунктов.

«КИ Клаксвик» вышел победителем из последних пяти проведенных встреч, три из которых были одержаны с очень крупным счетом.

Сперва в этот период «сине-белые» поочередно по 2:0 одолели «АБ Аргир» дома и «НСИ Рунавик» в гостях. Затем они разгромили 6:0 на выезде «Скалу», 7:0 «ЭБ/Стреймур» и 6:0 «ИФ Фуглафьердур» дома.

В родных стенах КИ одержал шесть викторий при одной мировой и одном поражении, разница мячей — 21:5.

«ХБ Торсхавн»

«ХБ Торсхавн» единолично возглавляет турнирную таблицу текущего чемпионата Фарерских островов, опережая на пять очков ближайшего преследователя.

За всю турнирную дистанцию «красно-черные» теряли очки только в двух встречах, сыграв вничью дома с «КИ Клаксвиком» (3:3) и уступив «НСИ Рунавику» (0:2) на выезде.

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На данный момент у столичного коллектива 8-матчевая победная серия. В минувшем туре он в родных стенах уничтожил «АБ Аргир» (11:0), а туром ранее выиграл в гостях у «Викингура» (3:1).

Восемь выездных игр принесли ХБ восемь викторий и одно поражение, разница мячей — 23:8.

В этом сезоне эти команды уже играли трижды. В чемпионате была мировая 3:3, а в Кубке и Суперкубке страны они по разу обменялись викториями по пенальти.

Прогноз на «КИ Клаксвик» — «ХБ Торсхавн»

Для КИ это будет чуть ли не последний шанс побороться за золотые медали. Ставим на викторию хозяев. 0