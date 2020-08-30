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    Сохранит ли «Спортинг» лидерство в Западной конференции?

    «Колорадо Рэпидс» — «Спортинг Канзас-Сити». Прогноз и ставки на матч чемпионата MLS 30 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Колорадо Рэпидс» — «Спортинг Канзас-Сити»
    Футболисты «Спортинг Канзас-Сити»
    В воскресенье, 30 августа, «Колорадо Рэпидс» на своем поле примет «Спортинг Канзас-Сити» в рамках регулярного чемпионата MLS. Встреча, которая пройдет на стадионе «Дикс Спортинг Гудс Парк», начнется в 04:00 по московскому времени. Прогноз на «Колорадо Рэпидс» — «Спортинг Канзас-Сити».

    «Колорадо Рэпидс»

    «Колорадо Рэпидс» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 7 очков.

    Подопечные Робина Фрейзера одержали две победы, один раз сыграли вничью и потерпели три поражения.

    Этим летом «Колорадо» дважды проиграл «Реал Солт-Лейку» (0:2 и 1:4), один раз — «Спортингу Канзас-Сити» (2:3).

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    Также «Рэпидс» разошлись миром с «Миннесотой» (2:2).

    «Спортинг Канзас-Сити»

    «Спортинг Канзас-Сити» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 15 набранными очками.

    На счету «волшебников» пять побед и два поражения в семи сыгранных турах.

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    В августе команда Питера Вермеса обыграла «Миннесоту» (2:1) и уступила «Динамо Хьюстон» (2:5).

    После травм у «Спортинга» восстанавливаются чилиец Фелипе Гутьеррес и испанец Андреу Фонтас.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: победа «Спортинг Канзас-Сити» — 2.26, победа «Колорадо Рэпидс» - 2.70, ничья — 3.80.

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    Будем исходить из текущей игровой формы, которая показывает, что «Рэпидс» находятся в кризисе. Почему? Да потому что после рестарта сезона они набрали всего один балл, хотя провели уже четыре встречи.

    Последнее поражение «Канзас-Сити» от «Динамо Хьюстон» доказывает, что у гостей тоже имеются проблемы, но пока они не столь критичны. Наш прогноз — «победа "Спортинг Канзас-Сити" с форой 0» за 1.75.

    Также можно взять ставку «обе забьют и тотал больше 2,5» за 1.71, тем более что эти команды традиционно играют результативно в очных матчах. 0

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    «Колорадо Рэпидс» — «Спортинг Канзас-Сити». Прогноз и ставки на матч чемпионата MLS 30 августа 2020 года. Прогноз на «Колорадо Рэпидс» — «Спортинг Канзас-Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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