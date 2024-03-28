«Сантос»
Турнирное положение: «Сантос» выиграл свою группу по итогам регулярного чемпионата, набрав 25 очков в 12 матчах.
Это позволило команде выйти в плей-офф, где в четвертьфинале она прошла своего бывшего конкурента по группе «Португезу».
Последние матчи: хозяева в последней игре выиграли. На своем поле они как раз обыграли по пенальти «Португезу» (0:0).
Эта победа стала второй кряду в матчах, которые пришлись на первенство штата. Ранее клуб также дома обыграл «Интер де Лимейра» (3:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках (все — в рамках чемпионата штата) «Сантос» трижды выиграл при одном поражении.
Очевидно, что с такой формой коллектив имеет хорошие шансы на успех. В то же время, важно указать, что то самое единственное поражение ему нанес нынешний соперник со счетом 1:0.
Хулио Фурх — лучший бомбардир команды в чемпионате штата с тремя голами.
«Ред Булл Брагантино»
Турнирное положение: «Ред Булл Брагантино» выиграл свою группу по итогам регулярного чемпионата, набрав 21 балл в 12 матчах.
Благодаря этому команда вышла в плей-офф, где в четвертьфинале она прошла своего экс-соперника по группе «Интер де Лимейра».
Последние матчи: гости в последней игре выиграли. На своем поле они как раз разгромили «Интер де Лимейра» (3:0).
Эта победа прервала безвыигрышную серию клуба в три поединка, которые пришлись на чемпионат штата и Кубок Либертадорес.
Не сыграют: Эдуардо Сантос — травмирован, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках в разных турнирах «Ред Булл Брагантино» одержал одну победу при двух поражениях и одной ничьей.
Очевидно, что такая форма вызывает вопросы по поводу шансов коллектива на успех, но не стоит забывать, что именно он нанес поражение сопернику в недавнем матче регулярного чемпионата.
Эдуардо Саша — самый результативный игрок команды и четвертый лучший бомбардир регулярного чемпионата с пятью голами.
Статистика для ставок
- в пяти из восьми последних матчей «Сантоса» было забито больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Сантос» выиграл
- в шести из восьми последних матчах «Брагантино» было забито меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сантос» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.10, победа «Брагантино» — в 2.90.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.58.
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Прогноз: в пяти из восьми предыдущих матчей хозяев забивали обе команды. Соперники относительно близки по классу, так что такой расклад весьма вероятен.
При этом в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же расклад.
Ставка: обе команды забьют за 1.92.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в трех из четырех последних их матчей был реализован именно такой сценарий.
Ставка: «Сантос» выиграет за 2.45