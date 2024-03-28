В рамках полуфинала чемпионата штата Паулиста Бразилии 28 марта пройдет матч «Сантос» — «Ред Булл Брагантино». Начало — 02:30 (мск). «Сантос» — «Ред Булл Брагантино»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сантос»

Турнирное положение: «Сантос» выиграл свою группу по итогам регулярного чемпионата, набрав 25 очков в 12 матчах.

Это позволило команде выйти в плей-офф, где в четвертьфинале она прошла своего бывшего конкурента по группе «Португезу».

Последние матчи: хозяева в последней игре выиграли. На своем поле они как раз обыграли по пенальти «Португезу» (0:0).

Эта победа стала второй кряду в матчах, которые пришлись на первенство штата. Ранее клуб также дома обыграл «Интер де Лимейра» (3:2).

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках (все — в рамках чемпионата штата) «Сантос» трижды выиграл при одном поражении.

Очевидно, что с такой формой коллектив имеет хорошие шансы на успех. В то же время, важно указать, что то самое единственное поражение ему нанес нынешний соперник со счетом 1:0.

Хулио Фурх — лучший бомбардир команды в чемпионате штата с тремя голами.

«Ред Булл Брагантино»

Турнирное положение: «Ред Булл Брагантино» выиграл свою группу по итогам регулярного чемпионата, набрав 21 балл в 12 матчах.

Благодаря этому команда вышла в плей-офф, где в четвертьфинале она прошла своего экс-соперника по группе «Интер де Лимейра».

Последние матчи: гости в последней игре выиграли. На своем поле они как раз разгромили «Интер де Лимейра» (3:0).

Эта победа прервала безвыигрышную серию клуба в три поединка, которые пришлись на чемпионат штата и Кубок Либертадорес.

Не сыграют: Эдуардо Сантос — травмирован, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках в разных турнирах «Ред Булл Брагантино» одержал одну победу при двух поражениях и одной ничьей.

Очевидно, что такая форма вызывает вопросы по поводу шансов коллектива на успех, но не стоит забывать, что именно он нанес поражение сопернику в недавнем матче регулярного чемпионата.

Эдуардо Саша — самый результативный игрок команды и четвертый лучший бомбардир регулярного чемпионата с пятью голами.

Статистика для ставок

в пяти из восьми последних матчей «Сантоса» было забито больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Сантос» выиграл

в шести из восьми последних матчах «Брагантино» было забито меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сантос» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.10, победа «Брагантино» — в 2.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.58.

Прогноз: в пяти из восьми предыдущих матчей хозяев забивали обе команды. Соперники относительно близки по классу, так что такой расклад весьма вероятен.

При этом в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же расклад.

Ставка: обе команды забьют за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в трех из четырех последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Сантос» выиграет за 2.45