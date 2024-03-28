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    Выйдет ли «Сантос» в финал чемпионата штата?

    «Сантос» — «Ред Булл Брагантино». Ставка (к. 1.92) и прогноз на футбол, чемпионат штата Паулиста, 28 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сантос» — «Ред Булл Брагантино»
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    «Ред Булл Брагантино»
    В рамках полуфинала чемпионата штата Паулиста Бразилии 28 марта пройдет матч «Сантос» — «Ред Булл Брагантино». Начало — 02:30 (мск). «Сантос» — «Ред Булл Брагантино»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Сантос»

    Турнирное положение: «Сантос» выиграл свою группу по итогам регулярного чемпионата, набрав 25 очков в 12 матчах.

    Это позволило команде выйти в плей-офф, где в четвертьфинале она прошла своего бывшего конкурента по группе «Португезу».

    Последние матчи: хозяева в последней игре выиграли. На своем поле они как раз обыграли по пенальти «Португезу» (0:0).

    Эта победа стала второй кряду в матчах, которые пришлись на первенство штата. Ранее клуб также дома обыграл «Интер де Лимейра» (3:2).

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    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках (все — в рамках чемпионата штата) «Сантос» трижды выиграл при одном поражении.

    Очевидно, что с такой формой коллектив имеет хорошие шансы на успех. В то же время, важно указать, что то самое единственное поражение ему нанес нынешний соперник со счетом 1:0.

    Хулио Фурх — лучший бомбардир команды в чемпионате штата с тремя голами.

    «Ред Булл Брагантино»

    Турнирное положение: «Ред Булл Брагантино» выиграл свою группу по итогам регулярного чемпионата, набрав 21 балл в 12 матчах.

    Благодаря этому команда вышла в плей-офф, где в четвертьфинале она прошла своего экс-соперника по группе «Интер де Лимейра».

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    • Последние матчи: гости в последней игре выиграли. На своем поле они как раз разгромили «Интер де Лимейра» (3:0).

    Эта победа прервала безвыигрышную серию клуба в три поединка, которые пришлись на чемпионат штата и Кубок Либертадорес.

    Не сыграют: Эдуардо Сантос — травмирован, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках в разных турнирах «Ред Булл Брагантино» одержал одну победу при двух поражениях и одной ничьей.

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    Очевидно, что такая форма вызывает вопросы по поводу шансов коллектива на успех, но не стоит забывать, что именно он нанес поражение сопернику в недавнем матче регулярного чемпионата.

    Эдуардо Саша — самый результативный игрок команды и четвертый лучший бомбардир регулярного чемпионата с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из восьми последних матчей «Сантоса» было забито больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Сантос» выиграл

    • в шести из восьми последних матчах «Брагантино» было забито меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сантос» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.10, победа «Брагантино» — в 2.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.58.

    Прогноз: в пяти из восьми предыдущих матчей хозяев забивали обе команды. Соперники относительно близки по классу, так что такой расклад весьма вероятен.

    При этом в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же расклад.

    Ставка: обе команды забьют за 1.92.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в трех из четырех последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Сантос» выиграет за 2.45

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    Ставка и прогноз на матч «Сантос» — «Ред Булл Брагантино» с коэффициентом 1.92. Дата матча: 28.03.2024. Прогнозы на футбол. Выйдет ли «Сантос» в финал чемпионата штата?
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