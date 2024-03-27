«Майами»
Турнирное положение: У коллектива из Флориды не лучший период в сезоне, но «Майами» не выпал из проходной восьмерки.
Последние матчи: За четыре последних домашних поединка «Хит» удалось победить лишь в одной встрече, которая пришлась на игру против «Кливленда» (121:84).
Травмированные игроки: Споэлстра продолжает ломать голову над тем, как и кем заменить Лава, Ричардсона, Робинсона и Хирро.
Общий тонус клуба: Отсутствующей глубины состава вполне может не хватить для домашней победы над не слишком организованным соперником.
«Голден Стэйт»
Турнирное положение: Качество игры «Голден Стэйт» оставляет желать лучшего, но пока что клуб держится на десятой строчке западной конференции.
Последние матчи: За девять последних матчей клуб Керра смог выиграть лишь три, а последняя победа случилась два матча назад в игре против «Мемфиса» (137:116).
Травмированные игроки: Удивительно, но в предстоящим поединке у коллектива из Калифорнии все баскетболисты смогут принять участие в предстоящем матче.
Общий тонус клуба: Матч с «Майами» претендует на встречу равнозначных соперников, но все же гости будут выступать в качестве андердога.
Статистика для ставок
- За шесть последних встреч на паркете во Флориде «Голден Стэйт» мог победить лишь один раз
- «Майами» за четыре последних очных матча смог победить три раза
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Майами» дают коэффициент 1.74, а на победу «Голден Стэйт» — 1.93.
Прогноз: Хозяева выглядят более реальными претендентами на победу.
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Альтернативный прогноз: Результативного баскетбола вряд ли стоит ждать.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.74.
Альтернативная ставка: ТМ 214 с коэффициентом 2.23.