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    «Майами» окажется сильнее калифорнийцев?

    «Майами» — «Голден Стэйт». Ставка (к. 1.74) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 27 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Майами» — «Голден Стэйт»
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    «Майами»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет в «Касейя Центре» 27 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. «Майами» — «Голден Стэйт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Майами»

    Турнирное положение: У коллектива из Флориды не лучший период в сезоне, но «Майами» не выпал из проходной восьмерки.

    Последние матчи: За четыре последних домашних поединка «Хит» удалось победить лишь в одной встрече, которая пришлась на игру против «Кливленда» (121:84).

    Травмированные игроки: Споэлстра продолжает ломать голову над тем, как и кем заменить Лава, Ричардсона, Робинсона и Хирро.

    Общий тонус клуба: Отсутствующей глубины состава вполне может не хватить для домашней победы над не слишком организованным соперником.

    «Голден Стэйт»

    Турнирное положение: Качество игры «Голден Стэйт» оставляет желать лучшего, но пока что клуб держится на десятой строчке западной конференции.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: За девять последних матчей клуб Керра смог выиграть лишь три, а последняя победа случилась два матча назад в игре против «Мемфиса» (137:116).

    Травмированные игроки: Удивительно, но в предстоящим поединке у коллектива из Калифорнии все баскетболисты смогут принять участие в предстоящем матче.

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    Общий тонус клуба: Матч с «Майами» претендует на встречу равнозначных соперников, но все же гости будут выступать в качестве андердога.

    Статистика для ставок

    • За шесть последних встреч на паркете во Флориде «Голден Стэйт» мог победить лишь один раз

    • «Майами» за четыре последних очных матча смог победить три раза

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Майами» дают коэффициент 1.74, а на победу «Голден Стэйт» — 1.93.

    Прогноз: Хозяева выглядят более реальными претендентами на победу.

    Альтернативный прогноз: Результативного баскетбола вряд ли стоит ждать.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.74.

    Альтернативная ставка: ТМ 214 с коэффициентом 2.23.

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    Ставка и прогноз на матч «Майами» — «Голден Стэйт» с коэффициентом 1.74. Дата матча: 27.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Майами» окажется сильнее калифорнийцев?
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