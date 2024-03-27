В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет в «Касейя Центре» 27 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. «Майами» — «Голден Стэйт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Майами»

Турнирное положение: У коллектива из Флориды не лучший период в сезоне, но «Майами» не выпал из проходной восьмерки.

Последние матчи: За четыре последних домашних поединка «Хит» удалось победить лишь в одной встрече, которая пришлась на игру против «Кливленда» (121:84).

Травмированные игроки: Споэлстра продолжает ломать голову над тем, как и кем заменить Лава, Ричардсона, Робинсона и Хирро.

Общий тонус клуба: Отсутствующей глубины состава вполне может не хватить для домашней победы над не слишком организованным соперником.

«Голден Стэйт»

Турнирное положение: Качество игры «Голден Стэйт» оставляет желать лучшего, но пока что клуб держится на десятой строчке западной конференции.

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Последние матчи: За девять последних матчей клуб Керра смог выиграть лишь три, а последняя победа случилась два матча назад в игре против «Мемфиса» (137:116).

Травмированные игроки: Удивительно, но в предстоящим поединке у коллектива из Калифорнии все баскетболисты смогут принять участие в предстоящем матче.

Общий тонус клуба: Матч с «Майами» претендует на встречу равнозначных соперников, но все же гости будут выступать в качестве андердога.

Статистика для ставок

За шесть последних встреч на паркете во Флориде «Голден Стэйт» мог победить лишь один раз

«Майами» за четыре последних очных матча смог победить три раза

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Майами» дают коэффициент 1.74, а на победу «Голден Стэйт» — 1.93.

Прогноз: Хозяева выглядят более реальными претендентами на победу.

Альтернативный прогноз: Результативного баскетбола вряд ли стоит ждать.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.74.

Альтернативная ставка: ТМ 214 с коэффициентом 2.23.