В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет на «Смузи Кинг Центр» 27 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Орлеан» — «Оклахома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Нью-Орлеан»

Турнирное положение: Команда из Луизианы продолжает борьбу за место в плей-офф баскетбольной ассоциации. На данный момент «Нью-Орлеан» занимает 5 место в турнирной таблице Западной конференции. «Пеликаны» провели в этом сезоне 71 матч, одержав 44 победы и потерпев 27 поражений.

Последние матчи: Зайон Уильямсон принес победу «Нью-Орлеану» в матче против «Детройта» (114:101). Форвард «пеликанов» отправил в кольцо соперника 36 очков, совершил 7 подборов и отдал 6 передач.

Не сыграют: В лазарете команды с травмой колена находятся Дайсон Дэниелс и Брэндон Ингрэм, дисквалифицированных на матч нет.

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Состояние команды: В последних пяти встречах «Нью-Орлеан» одержал четыре победы. «Пеликаны» добились успеха вматчах против «Майами» (111:88), «Бруклина» (104:91) и «Портленда» (126:107).

«Оклахома»

Турнирное положение: «Оклахома» больше не лидер Западной конференции, «громобойцы» допустили осечку и опустились на вторую строчку турнирной таблицы. «Тандер» в этом сезоне провёл 70 матчей при 49 победах и 21 поражении.

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Последние матчи: «Оклахома» оступилась в гостевой игре против «Милуоки» (93:118).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Прервалась победная серия «Оклахомы», которая состояла из четырёх матчей. Ранее «громобойцы» нанесли поражения «Торонто» (123:103), «Юте» (119:107), «Мемфису» (118:112) и «Далласу» (126:119).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Нью-Орлеан» и «Оклахома» сыграли два раза

В первом круге «Нью-Орлеан» выиграл у «Оклахомы» (110:106)

Во втором круге «Оклахома» взяла реванш у «Нью-Орлеана» (107:83)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. На победу «Нью-Орлеана» — 1.87.

ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.91 и 1.95 соответственно.

Прогноз: Это будет интересная игра двух равных соперников, счёт в противостоянии «Нью-Орлеана» и «Оклахомы» пока равный (1:1). Выиграть может любая команда, а потому мы сыграем на победе одной из команд.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 1.91.

Прогноз: В среднем за игру «Нью-Ордеан» и «Оклахома» забрасывают друг другу 216 очков.

Ставка: ТМ 226.5 с коэффициентом 1.95.