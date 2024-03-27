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    «Гремио» будет в финале чемпионата штата?

    «Гремио» — «СЭР Кашиас». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, чемпионат штата Гаушу, 27 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Гремио» — «СЭР Кашиас»
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    «Гремио» — фаворит матча
    В рамках полуфинала чемпионата штата Гаушу Бразилии 27 марта пройдет матч «Гремио» — «СЭР Кашиас». Начало — 03:00 (мск). «Гремио» — «СЭР Кашиас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Гремио»

    Турнирное положение: «Гремио» занял второе место по итогам регулярного чемпионата, набрав 23 очка в 11 матчах.

    Это позволило команде выйти в плей-офф, где в четвертьфинале она прошла «Бразил до Пелотас», обыграв его на своем поле с результатом 2:0.

    Последние матчи: хозяева в последней игре выиграли. На чужом поле они обыграли как раз нынешнего соперника в первой игре полуфинала со счетом 2:1.

    Эта победа стала третьей кряду в поединках, которые пришлись на первенство штата Гаушу — сперва регулярки, а затем уже стадии плей-офф.

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    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: в 13 последних поединках в разных турнирах «Гремио» лишь два раза проиграл при девяти победах и двух ничьих.

    Очевидно, что с такой формой коллектив имеет отличные шансы на успех, особенно после победы в первой игре на выезде, что позволяет даже сыграть вничью.

    Франко Кристальдо — лучший бомбардир команды в чемпионате штата с четырьмя голами.

    «СЭР Кашиас»

    Турнирное положение: «СЭР Кашиас» занял третье место по итогам регулярного чемпионата, набрав 16 очков в 11 матчах.

    Благодаря этому команда вышла в плей-офф, где в четвертьфинале она прошла «Сан-Жозе», выиграв на своем поле с минимальным результатом 1:0.

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    • Последние матчи: гости в последнем поединке уступили. На своем поле они как раз проиграли нынешнему сопернику дома в первой игре полуфинала (1:2).

    Это поражение стало вторым кряду для клуба, ведь ранее он уступил во втором раунде Кубка Бразилии по пенальти «Байе» (2:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних поединках в разных турнирах «СЭР Кашиас» проиграл после беспроигрышной серии в пять игр.

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    Это говорит о противоречивой форме коллектива, ведь с одной стороны налицо небольшой спад, с другой — перед этим было четыре победы и одна ничья, а поражения клуб потерпел в упорной борьбе.

    Томас Бастос и Алваро — самые результативные игроки команды в чемпионате штата с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Гремио» было забито больше 2,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей «Гремио» забивали обе команды

    • в пяти из семи последних матчей «СЭР Кашиас» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Гремио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 4.60, победа «СЭР Кашиас» — в 8.45.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.85 и 1.96.

    Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов. Результат первой игры уже сам по себе говорит о высокой вероятности такого сценария.

    При этом в двух последних матчах гостей был реализован такой же расклад.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости забьют, ведь в 10 последних их матчах был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «СЭР Кашиас» забьет за 2.00

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    Ставка и прогноз на матч «Гремио» — «СЭР Кашиас» с коэффициентом 1.85. Дата матча: 27.03.2024. Прогнозы на футбол. «Гремио» будет в финале чемпионата штата?
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