«Гремио»
Турнирное положение: «Гремио» занял второе место по итогам регулярного чемпионата, набрав 23 очка в 11 матчах.
Это позволило команде выйти в плей-офф, где в четвертьфинале она прошла «Бразил до Пелотас», обыграв его на своем поле с результатом 2:0.
Последние матчи: хозяева в последней игре выиграли. На чужом поле они обыграли как раз нынешнего соперника в первой игре полуфинала со счетом 2:1.
Эта победа стала третьей кряду в поединках, которые пришлись на первенство штата Гаушу — сперва регулярки, а затем уже стадии плей-офф.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: в 13 последних поединках в разных турнирах «Гремио» лишь два раза проиграл при девяти победах и двух ничьих.
Очевидно, что с такой формой коллектив имеет отличные шансы на успех, особенно после победы в первой игре на выезде, что позволяет даже сыграть вничью.
Франко Кристальдо — лучший бомбардир команды в чемпионате штата с четырьмя голами.
«СЭР Кашиас»
Турнирное положение: «СЭР Кашиас» занял третье место по итогам регулярного чемпионата, набрав 16 очков в 11 матчах.
Благодаря этому команда вышла в плей-офф, где в четвертьфинале она прошла «Сан-Жозе», выиграв на своем поле с минимальным результатом 1:0.
Последние матчи: гости в последнем поединке уступили. На своем поле они как раз проиграли нынешнему сопернику дома в первой игре полуфинала (1:2).
Это поражение стало вторым кряду для клуба, ведь ранее он уступил во втором раунде Кубка Бразилии по пенальти «Байе» (2:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних поединках в разных турнирах «СЭР Кашиас» проиграл после беспроигрышной серии в пять игр.
Это говорит о противоречивой форме коллектива, ведь с одной стороны налицо небольшой спад, с другой — перед этим было четыре победы и одна ничья, а поражения клуб потерпел в упорной борьбе.
Томас Бастос и Алваро — самые результативные игроки команды в чемпионате штата с тремя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из шести последних матчей «Гремио» было забито больше 2,5 голов
- в четырех из шести последних матчей «Гремио» забивали обе команды
- в пяти из семи последних матчей «СЭР Кашиас» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Гремио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 4.60, победа «СЭР Кашиас» — в 8.45.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.85 и 1.96.
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Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов. Результат первой игры уже сам по себе говорит о высокой вероятности такого сценария.
При этом в двух последних матчах гостей был реализован такой же расклад.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости забьют, ведь в 10 последних их матчах был реализован именно такой сценарий.
Ставка: «СЭР Кашиас» забьет за 2.00