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    «Авангард» сократил отставание в серии плей-офф с «Локомотивом»

    «Авангард» — «Локомотив»: счет матча 2:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Локомотив
    «Авангард» одержал победу над «Локомотивом» (4:2) в 5-м матче 2-го раунда плей-офф КХЛ.

    «Авангард»
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    «Авангард»

    В составе омской команды голы записали на свой счет Томаш Юрчо, Райан Спунер, Семён Чистяков и Рид Буше.

    У «Локомотива» шайбы забросили Максим Берёзкин и Максим Шалунов.

    КХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Пятый матч.
    «Авангард» — «Локомотив» 4:2 (0:1, 2:1, 2:0).
    Голы: Березкин — 3 (бол., Сергеев, Каюмов), 6:39 — 0:1. Юрчо — 3 (бол., Ткачев), 24:47 — 1:1. Шалунов — 4 (Черепанов, Березкин), 28:16 — 1:2. Спунер — 1 (бол., Пьянов, Буше), 31:18 — 2:2. Чистяков — 2 (Буше, Спунер), 48:02 — 3:2. Буше — 8 (Спунер), 55:03 — 4:2Вратари: Хомченко — Исаев (58:26 — 59:17, 59:35)Броски: 14 (1+8+5) — 36 (12+10+14)Штраф: 6 — 4Счет в серии: 2 — 3

    После этого матча «Авангард» проигрывает «Локомотиву» со счетом в серии 2:3. Следующий поединок между этими командами состоится 28-го марта в Ярославле.

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