ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборной Испании будет не хватать ГавиМимо праздника. Куртуа, Гави и еще 12 звезд, которые, скорее всего, пропустят Евро-2024 Мурат Гассиев5 российских боксеров, переживающих спад в 2024 году Гарет СаутгейтДрессировщик для «Трех львов». Топ-10 замен для Саутгейта в сборной Англии
  • 11:08
    • Халили выиграл спринт на чемпионате России по биатлону
  • 09:22
    • Медведев вышел в 1/8 финала турнира в Майами
    Все новости спорта

    Забьют и те, и другие?

    Алжир — ЮАР. Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 27 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Алжира Прогнозы на сборную ЮАР
    Прогноз и ставки на Алжир — ЮАР
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рияд Марез
    В рамках международного товарищеского поединка 27 марта пройдет матч Алжир — ЮАР. Начало — 00:00 (мск). Алжир — ЮАР: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 27 Марта 2024 года
    Алжир
  • Алжир
    •  Алжир 00:00 ЮАР ЮАР
  • Кейптаун Претория
    •

    Алжир

    Турнирное положение: Алжирцы сильны, однако последний Кубок африканских наций команда полностью провалила.

    При этом Алжир не вышел даже из группы. Команда набрала 2 очка в 3 поединках, что стало одной из главных сенсаций турнира.

    Последние матчи: Предыдущий поединок команда провела продуктивно. Алжирцы сумели переиграть сборную Боливии (3:2).

    До того команда потерпела поражение. Алжир с минимальным счетом уступил посредственной сборной Мавритании.

    В 5 последних матчах команда смогла выиграть лишь 2 раза. В них Алжир наколотил 10 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда не показала своей лучшей игры. При этом Алжир имеет проблемы в плане надежности своих тылов.

    Состав у команды по именам весьма крепкий. Один только Рияд Марез способен самолично решить исход поединка.

    Нет сомнений, что Алжир будет активно атаковать. Команда явно сильнее соперника, что и докажет с первых минут встречи.

    ЮАР

    Турнирное положение: Южноафриканцы весьма неплохо провели последний Кубок африканских наций. Команда заняла итоговое 3 место.

    Интересно, что сборная ЮАР лишь в серии пенальти одолела сборную ДР Конго. Да и вообще, команда заметно прогрессирует!

  • Мимо праздника. Куртуа, Гави и еще 12 звезд, которые, скорее всего, пропустят Евро-2024
  • Вспоминаем игроков, которые пропустят праздник европейского футбола этим летом в Германии
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем последнем матче команда опозорилась. Сборная ЮАР не сумела справиться с Андоррой (1:1).

    До того команда подписала безвольную мировую с ЮАР (0:0). Да и с малийцами ЮАР сыграл лишь вничью (1:1).

    В 4 своих последних поединках ЮАР подписала мировые соглашения. В них игроки команды забили 2 мяча при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: ныне южноафриканцы выглядят весьма выгодно. Команда вполне прилично сыграла на Кубке африканских наций.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Последняя виктория была добыта в матче с Марокко (2:0). А вот до того команда дала бой сборной Туниса (0:0).

    Впрочем, ЮАР не проигрывала в 7 своих последних матчах. Да и оборона команды действует достаточно монолитно.

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать вторым номером. ЮАР постарается оказать достойное сопротивление алжирцам.

    Статистика для ставок

    • ЮАР не проигрывала в 7 своих последних матчах

    • ЮАР подписал мировые в 4 своих последних поединках

    • Сборная ЮАР лишь однажды в истории обыграла Алжир

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Алжир — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 3.84, а победа оппонента — в скромные 6.43.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.15 и 1.59.

    Прогноз: Обе команды нынче не блещут, но наверняка будут активны в атаке.

    Алжирцы, при всех своих проблемах, сильнее соперника, к тому же мотивированы частично реабилитироваться за свои последние неудачи.

    Ставка: Обе забьют за 2.27.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники проявят высокую активность в атаке.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.15

    Ещё прогнозы на спорт
    2.98
  • Прогноз на матч Монтевидео Сити Торке U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Черногория — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Танзания — Монголия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Саккари — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Серундоло — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Азербайджан — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Кипр — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Швеция — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Молдова (U21) — Нидерланды (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  4.72
  • Экспресс дня 25 марта
  • Сегодня в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кливленд — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торонто — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Детройт
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Алжир — ЮАР с коэффициентом 2.27. Дата матча: 27.03.2024. Прогнозы на футбол. Забьют и те, и другие?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры