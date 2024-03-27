В рамках международного товарищеского поединка 27 марта пройдет матч Алжир — ЮАР. Начало — 00:00 (мск). Алжир — ЮАР: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Алжир

Турнирное положение: Алжирцы сильны, однако последний Кубок африканских наций команда полностью провалила.

При этом Алжир не вышел даже из группы. Команда набрала 2 очка в 3 поединках, что стало одной из главных сенсаций турнира.

Последние матчи: Предыдущий поединок команда провела продуктивно. Алжирцы сумели переиграть сборную Боливии (3:2).

До того команда потерпела поражение. Алжир с минимальным счетом уступил посредственной сборной Мавритании.

В 5 последних матчах команда смогла выиграть лишь 2 раза. В них Алжир наколотил 10 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда не показала своей лучшей игры. При этом Алжир имеет проблемы в плане надежности своих тылов.

Состав у команды по именам весьма крепкий. Один только Рияд Марез способен самолично решить исход поединка.

Нет сомнений, что Алжир будет активно атаковать. Команда явно сильнее соперника, что и докажет с первых минут встречи.

ЮАР

Турнирное положение: Южноафриканцы весьма неплохо провели последний Кубок африканских наций. Команда заняла итоговое 3 место.

Интересно, что сборная ЮАР лишь в серии пенальти одолела сборную ДР Конго. Да и вообще, команда заметно прогрессирует!

Последние матчи: в своем последнем матче команда опозорилась. Сборная ЮАР не сумела справиться с Андоррой (1:1).

До того команда подписала безвольную мировую с ЮАР (0:0). Да и с малийцами ЮАР сыграл лишь вничью (1:1).

В 4 своих последних поединках ЮАР подписала мировые соглашения. В них игроки команды забили 2 мяча при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: ныне южноафриканцы выглядят весьма выгодно. Команда вполне прилично сыграла на Кубке африканских наций.

Последняя виктория была добыта в матче с Марокко (2:0). А вот до того команда дала бой сборной Туниса (0:0).

Впрочем, ЮАР не проигрывала в 7 своих последних матчах. Да и оборона команды действует достаточно монолитно.

И уж совсем очевидно, что гости будут действовать вторым номером. ЮАР постарается оказать достойное сопротивление алжирцам.

Статистика для ставок

ЮАР не проигрывала в 7 своих последних матчах

ЮАР подписал мировые в 4 своих последних поединках

Сборная ЮАР лишь однажды в истории обыграла Алжир

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Алжир — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 3.84, а победа оппонента — в скромные 6.43.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.15 и 1.59.

Прогноз: Обе команды нынче не блещут, но наверняка будут активны в атаке.

Алжирцы, при всех своих проблемах, сильнее соперника, к тому же мотивированы частично реабилитироваться за свои последние неудачи.

Ставка: Обе забьют за 2.27.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники проявят высокую активность в атаке.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15