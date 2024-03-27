В рамках товарищеского матча 27 марта пройдет игра Перу — Доминиканская Республика. Начало — 04:30 (мск). Перу — Доминиканская Республика: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Перу

Турнирное положение: в отборе на чемпионат мира 2026 года Перу занимает последнее, 10-е место — далеко от заветной топ-6.

После шести матчей команда набрала два очка и отстает от зоны плей-офф за путевку на чемпионат мира на три балла. До проходной шестой строчки составляет пять пунктов.

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Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи обыграла Никарагуа (2:0) на своем поле.

Эта победа прервала безвыигрышную серию в семь поединков, которые в основном пришлись на квалификацию мирового первенства (в одном случае это была контрольная игра).

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних восьми матчах в разных турнирах Перу выиграл лишь раз при пяти поражениях и двух ничьих.

Хотя такая форма вроде бы не сулит хозяевам отличные шансы на успех, с другой — уровень соперника позволяет на это рассчитывать.

Виктор Йотун — автор единственного гола команды в квалификации на мундиаль.

Доминиканская Республика

Турнирное положение: пока борьба в квалификации на чемпионат мира 2026 года в зоне КОНКАКАФ не началась, Доминикана участвовала в Лиге наций.

По итогам шести матчей команда набрала 10 очков и заняла второе место в своей группе третьего дивизиона, поэтому не смогла выйти во второй.

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи обыграла на своем поле Арубу (2:0).

Этот успех продлил беспроигрышную серию в два поединка, один из которых состоялся в Лиге наций, а второй был товарищеским.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах Доминиканская Республика лишь раз потерпела поражение при четырех победах и одной ничьей.

Очевидно, что такая форма обещает коллективу неплохие шансы как минимум не проиграть, особенно против соперника, который пребывает не в лучшей форме.

Дорни Ромеро — лучший бомбардир команды в Лиге наций с шестью голами.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей Перу хотя бы одна команда не забивала

в семи последних матчах Перу было забито меньше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей Доминикана не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перу — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.14. Ничья — в 6.98, победа Доминиканы — в 18.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 1.41 и 2.69.

Прогноз: в 13 последних матчах хозяева забили меньше 2,5 мячей. И только в четырех из них им удалось отличиться голом.

При этом в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: индивидуальный тотал Перу меньше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь в семи последних матчах хозяев был реализован именно такой сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.69.