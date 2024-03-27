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    Продолжит ли Перу побеждать?

    Перу — Доминиканская Республика. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 27 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Перу — Доминиканская Республика
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    Перу — фаворит матча
    В рамках товарищеского матча 27 марта пройдет игра Перу — Доминиканская Республика. Начало — 04:30 (мск). Перу — Доминиканская Республика: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 27 Марта 2024 года
    Перу
  • Лима
    •  Перу 04:30 Доминиканская Республика Доминиканская Республика
  • Товарищеские матчи (сборные)
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    Перу

    Турнирное положение: в отборе на чемпионат мира 2026 года Перу занимает последнее, 10-е место — далеко от заветной топ-6.

    После шести матчей команда набрала два очка и отстает от зоны плей-офф за путевку на чемпионат мира на три балла. До проходной шестой строчки составляет пять пунктов.

    Перу — Доминиканская Республика: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи обыграла Никарагуа (2:0) на своем поле.

    Эта победа прервала безвыигрышную серию в семь поединков, которые в основном пришлись на квалификацию мирового первенства (в одном случае это была контрольная игра).

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних восьми матчах в разных турнирах Перу выиграл лишь раз при пяти поражениях и двух ничьих.

    Хотя такая форма вроде бы не сулит хозяевам отличные шансы на успех, с другой — уровень соперника позволяет на это рассчитывать.

    Виктор Йотун — автор единственного гола команды в квалификации на мундиаль.

    Доминиканская Республика

    Турнирное положение: пока борьба в квалификации на чемпионат мира 2026 года в зоне КОНКАКАФ не началась, Доминикана участвовала в Лиге наций.

    По итогам шести матчей команда набрала 10 очков и заняла второе место в своей группе третьего дивизиона, поэтому не смогла выйти во второй.

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    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи обыграла на своем поле Арубу (2:0).

    Этот успех продлил беспроигрышную серию в два поединка, один из которых состоялся в Лиге наций, а второй был товарищеским.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах Доминиканская Республика лишь раз потерпела поражение при четырех победах и одной ничьей.

    Очевидно, что такая форма обещает коллективу неплохие шансы как минимум не проиграть, особенно против соперника, который пребывает не в лучшей форме.

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    Дорни Ромеро — лучший бомбардир команды в Лиге наций с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей Перу хотя бы одна команда не забивала

    • в семи последних матчах Перу было забито меньше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей Доминикана не проиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Перу — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.14. Ничья — в 6.98, победа Доминиканы — в 18.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 1.41 и 2.69.

    Прогноз: в 13 последних матчах хозяева забили меньше 2,5 мячей. И только в четырех из них им удалось отличиться голом.

    При этом в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: индивидуальный тотал Перу меньше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь в семи последних матчах хозяев был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.69.

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    Ставка и прогноз на матч Перу — Доминиканская Республика с коэффициентом 1.95. Дата матча: 27.03.2024. Прогнозы на футбол. Продолжит ли Перу побеждать?
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