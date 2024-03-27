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    «Милуоки» заберет победу себе?

    «Милуоки» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Ставка (к. 2.04) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 27 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
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    «Милуоки»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет в «Фисерв Форуме» 27 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. «Милуоки» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Милуоки»

    Турнирное положение: Вторая позиция «Милуоки» на Востоке в большей степени заслуга слабого баскетбола конкурентов, нежели прорывных идей Дока Риверса.

    Последние матчи: Но при этом вклад Лилларда в игру своего нового клуба просто бесценен. Именно он стал главным творцом победы над «Тандер» (118:93).

    Травмированные игроки: У тренерского штаба нет особых проблем с составом, поскольку в предстоящем матче не сможет сыграть только Грин.

    Общий тонус клуба: В поединке против самой титулованной команды ассоциации придется серьезно постараться, чтобы убедительно забрать победу на домашнем паркете.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Турнирное положение: Никто не бросит камень в игроков «Лос-Анджелес Лейкерс», поскольку все стараются играть, как могут, и место в десятке вполне заслуженное.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Причем в трех последних поединках Джеймс и партнеры вытаскивали победы практически на зубах.

    Травмированные игроки: У Хэма серьезно болит голова, поскольку его состав значительно ослаблен травмами игроков. Сейчас калифорнийцам не смогут помочь Кастлетон, Вандербилт, Винсент, Вуд, Худ-Шифино и Рассел.

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    Общий тонус клуба: С «Милуоки» никому не приходится легко, но определённые шансы на успех в мачте против фаворита у гостей иметься будут.

    Статистика для ставок

    • За семь последних очных поединков «озерники» выиграли лишь два раза

    • Лейкерс« выиграли три последних поединка по календарю

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу "Милуоки" дают коэффициент 1.24, а на победу "Лос-Анджелес Лейкерс" — 3.47.

    Прогноз: Вероятность победы хозяев куда выше.

    Альтернативный прогноз: С большой долей вероятности получится результативный матч.

    Ставка: Ф1 (-9) с коэффициентом 2.04.

    Альтернативная ставка: ТБ 237 с коэффициентом 2.29.

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    Ставка и прогноз на матч «Милуоки» — «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 2.04. Дата матча: 27.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Милуоки» заберет победу себе?
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