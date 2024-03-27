«Милуоки»
Турнирное положение: Вторая позиция «Милуоки» на Востоке в большей степени заслуга слабого баскетбола конкурентов, нежели прорывных идей Дока Риверса.
Последние матчи: Но при этом вклад Лилларда в игру своего нового клуба просто бесценен. Именно он стал главным творцом победы над «Тандер» (118:93).
Травмированные игроки: У тренерского штаба нет особых проблем с составом, поскольку в предстоящем матче не сможет сыграть только Грин.
Общий тонус клуба: В поединке против самой титулованной команды ассоциации придется серьезно постараться, чтобы убедительно забрать победу на домашнем паркете.
«Лос-Анджелес Лейкерс»
Турнирное положение: Никто не бросит камень в игроков «Лос-Анджелес Лейкерс», поскольку все стараются играть, как могут, и место в десятке вполне заслуженное.
Последние матчи: Причем в трех последних поединках Джеймс и партнеры вытаскивали победы практически на зубах.
Травмированные игроки: У Хэма серьезно болит голова, поскольку его состав значительно ослаблен травмами игроков. Сейчас калифорнийцам не смогут помочь Кастлетон, Вандербилт, Винсент, Вуд, Худ-Шифино и Рассел.
Общий тонус клуба: С «Милуоки» никому не приходится легко, но определённые шансы на успех в мачте против фаворита у гостей иметься будут.
Статистика для ставок
- За семь последних очных поединков «озерники» выиграли лишь два раза
- Лейкерс« выиграли три последних поединка по календарю
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу "Милуоки" дают коэффициент 1.24, а на победу "Лос-Анджелес Лейкерс" — 3.47.
Прогноз: Вероятность победы хозяев куда выше.
- 1.91Нью-Орлеан — Оклахома: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 2.90Лос-Анджелес Клипперс — Индиана: прогноз и ставкаСегодня в 05:30
- 1.74Майами — Голден Стэйт: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
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Альтернативный прогноз: С большой долей вероятности получится результативный матч.
Ставка: Ф1 (-9) с коэффициентом 2.04.
Альтернативная ставка: ТБ 237 с коэффициентом 2.29.