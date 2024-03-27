В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет в «Фисерв Форуме» 27 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. «Милуоки» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Милуоки»

Турнирное положение: Вторая позиция «Милуоки» на Востоке в большей степени заслуга слабого баскетбола конкурентов, нежели прорывных идей Дока Риверса.

Последние матчи: Но при этом вклад Лилларда в игру своего нового клуба просто бесценен. Именно он стал главным творцом победы над «Тандер» (118:93).

Травмированные игроки: У тренерского штаба нет особых проблем с составом, поскольку в предстоящем матче не сможет сыграть только Грин.

Общий тонус клуба: В поединке против самой титулованной команды ассоциации придется серьезно постараться, чтобы убедительно забрать победу на домашнем паркете.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирное положение: Никто не бросит камень в игроков «Лос-Анджелес Лейкерс», поскольку все стараются играть, как могут, и место в десятке вполне заслуженное.

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Последние матчи: Причем в трех последних поединках Джеймс и партнеры вытаскивали победы практически на зубах.

Травмированные игроки: У Хэма серьезно болит голова, поскольку его состав значительно ослаблен травмами игроков. Сейчас калифорнийцам не смогут помочь Кастлетон, Вандербилт, Винсент, Вуд, Худ-Шифино и Рассел.

Общий тонус клуба: С «Милуоки» никому не приходится легко, но определённые шансы на успех в мачте против фаворита у гостей иметься будут.

Статистика для ставок

За семь последних очных поединков «озерники» выиграли лишь два раза

Лейкерс« выиграли три последних поединка по календарю

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу "Милуоки" дают коэффициент 1.24, а на победу "Лос-Анджелес Лейкерс" — 3.47.

Прогноз: Вероятность победы хозяев куда выше.

Альтернативный прогноз: С большой долей вероятности получится результативный матч.

Ставка: Ф1 (-9) с коэффициентом 2.04.

Альтернативная ставка: ТБ 237 с коэффициентом 2.29.