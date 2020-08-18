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    Чемпион Польши обыграет своего оппонента «всухую»?

    «Легия» — «Линфилд». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Лиги чемпионов 18 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Легия» — «Линфилд»
    Мацей Росолек
    Во вторник, 18 августа, польская «Легия» в Варшаве сразится с «Линфилдом» из Северной Ирландии в первом квалифай раунде Лиги чемпионов. Начало — 20:00 по мск. Прогноз на «Легия» — «Линфилд».

    «Легия»

    В Лиге чемпионов «Легия» последний раз играла в 2018 года. Тогда она смогла пройти ирландский «Корк Сити» (две победы с общим счетом 4:0), но уступила во втором отборочном раунде «Спартаку» из Трнавы (0:2 и 1:0).

    В прошлом евросезоне клуб из Варшавы выступал в Лиге Европы, и прошел три этапа, но на раунде плей-офф был остановлен шотландским «Рейнджерсом» — 0:0 и 0:1.

    На минувшей неделе «Легия» в матче Кубка страны разгромила со счетом 6:1 «Белхатув». Это была только вторая ее победа за восемь последних поединков во всех турнирах при трех ничьих и трех поражениях.

    «Линфилд»

    «Линфилд» уже в этом розыгрыше Лиги чемпионов успел убрать со своего пути два клуба. Сперва он одолел «Тре Фиори» из Сан-Марино (2:0), а затем получил техническую викторию над косовской «Дритой».

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    После этих встреч клуб из Белфаста провел товарищескую игру, в которой уступил в родных стенах представителю английского Чемпионшипа «Сток Сити» (0:1).

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    • В прошлом сезоне «Линфилд» проиграл в первом отборочном раунде Лиги чемпионов норвежскому «Русенборгу» с общим счетом 0:6.

    А перебравшись рангом ниже прошел два этапа, выбив фарерский ХБ и черногорскую «Сутьеску», но был остановлен азербайджанским «Карабахом» только из-за правила выездного гола.

    Прогноз на «Легия» — «Линфилд»

    Чемпион Польше не должен иметь проблем с выходом в следующий этап. Прогнозируем в этом поединке «сухую» викторию хозяев. 0

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    «Легия» — «Линфилд». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Лиги чемпионов 18 августа 2020 года. Прогноз на «Легия» — «Линфилд». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.94
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