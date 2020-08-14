«Барселона» — «Бавария». Прогноз (к. 1.61) и ставки на тоталы в матче Лиги чемпионов 14 августа 2020 года

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с «Баварией». Матч пройдет на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне 14 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Барселона» — «Бавария».

«Барселона»

В групповом раунде Лиги чемпионов каталонский гранд боролся за попадание в плей-офф с «Боруссией» Д, «Интером» и пражской «Славией».

В шести матчах на этой стадии сине-гранатовые заработали 14 очков, забили 9 мячей и пропустили 4 гола. В раунд на выбывание они попали с первого места.

В выездном матче в 1/8 финала Лиги чемпионов подопечные Кике Сетьена разошлись миром с «Наполи» на «Сан-Паоло» (1:1).

После этого поединка «Барселона» проиграла «Реалу» (0:2) и победила «Реал Сосьедад» в чемпионате (1:0). На вынужденную паузу каталонский клуб уходил в качестве лидера Примеры.

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После возобновления сезона в Испании «блауграна» выиграла у «Мальорки» (4:0) и «Леганеса» (2:0). А первая потеря очков случилась в противостоянии с «Севильей» (0:0).

Затем «Барса» одержала верх над «Атлетиком» (1:0) и разошлась миром с «Сельтой» (2:2) и «Атлетико» (2:2). В турнирной таблице она подвинулась на второе место.

После побед над «Вильярреалом» (4:1), «Эспаньолом» (1:0) и «Вальядолидом» (1:0) команда Кике Сетьена влетела «Осасуне» (1:2). В заключительном матче Ла Лиги «Барселона» раскатала «Вильярреал». Сезон в Испании каталонцы завершили на второй строчке.

А в ответке Лиги чемпионов сине-гранатовые легко справились с «Наполи» (3:1) и прошли в 1/4 по сумме двух встреч — 4:2.

«Бавария»

В сезоне 2019/2020 мюнхенская команда играла в Группе B с «Тоттенхэмом», «Олимпиакосом» и «Црвеной Звездой». В шести матчах немецкий клуб только выигрывал.

С 18 очками в копилке красные заняли первое место в квартете. На групповой стадии «Бавария» забила 24 гола, а пропустила 5 мячей.

В 1/8 финала Лиги чемпионов подопечные Ханса-Дитера Флика попали на «Челси». В матче на «Стэмфорд Бридж» баварцы всухую переиграли лондонцев (3:0).

А после возобновления сезона «Бавария» приняла участие в 12 официальных матчах в разных турнирах и в каждом из них мюнхенцы выходили победителями.

В стартовых пяти играх Бундеслиги после паузы «Бавария» одержала верх над «Унионом» (2:0), «Айнтрахтом» (5:2), «Боруссией» Д (1:0), «Фортуной» (5:0) и «Байером» (4:2).

А в полуфинале Кубка Германии команда Ханса-Дитера Флика прошла «Айнтрахт» (2:1), после чего она выиграла еще в четырех турах немецкого первенства.

В этих поединках «Бавария» победила «Боруссию» М (2:1), «Вердер» (1:0), «Фрайбург» (3:1) и «Вольфсбург» (4:0). А 4 июля красные выиграли финал Кубка у «Байера» (4:2).

В Бундеслиге мюнхенцы финишировали первыми с 82 очками. Второй клуб они опередили на 13 пунктов. В ответке Лиги чемпионов подопечные Флика разгромили «Челси» (4:1).

Прогноз и ставка

Победа «Барселоны» в четвертьфинальной встрече оценивается в 3.54, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Баварии» — 2.00.

В текущем сезоне «Барса» играет не очень убедительно, из-за чего она в Испании осталась без единого трофея. А «Бавария» сейчас идет напролом и может завоевать требл. В 18 последних официальных матчах в разных турнирах мюнхенцы только побеждали.

В этой игре немцы будут явными фаворитами и вколотят «Барселоне» несколько голов, но сами они не позволят каталонцам забить много в ответ. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3.5 с коэффициентом 1.61. 0