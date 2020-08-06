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    Матч на «Молинью» не будет сухим

    «Вулверхэмптон» — «Олимпиакос». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Лиги Европы 6 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Олимпиакос»
    Жоау Моутинью
    В 1/8 финала Лиги Европы «Вулверхэмптон» будет принимать «Олимпиакос». Игра пройдет на стадионе «Молинью» 6 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Олимпиакос».
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 06 Августа 2020 года
    Вулверхэмптон
  • Вулверхэмптон
    •  Вулверхэмптон 22:00 Олимпиакос Олимпиакос
  • Пирей
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.72
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 5.35
  • Ставка!
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    «Вулверхэмптон»

    На групповой стадии Лиги Европы английская команда набрала 13 очков, благодаря чему она закончила этот этап на втором месте в таблице квартета K.

    В плей-офф «Вулверхэмптон» сыграл с «Эспаньолом». На своем поле «волки» разгромили каталонцев — 4:0, а в гостях они уступили соперникам со счетом 2:3.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В первом поединке 1/8 финала подопечные Нуну Эшпириту Санту разбежались миром с «Олимпиакосом» на выезде (1:1).

    А девяти матчах АПЛ после рестарта «Вулвз» победили пять раз, трижды остались ни с чем и разок сыграли вничью. В таблице чемпионата «бродяги» заняли седьмое место.

    «Олимпиакос»

    Греческая команда из города Пирей сперва играла в Лиге чемпионов. Но в квартете с «Баварией» и «Тоттенхэмом» она заняла третье место и попала на «Арсенал» в 1/16 ЛЕ.

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  • 03/08/2020

    • В домашней встрече плей-офф «Олимпиакос» проиграл лондонцам (0:1). А на «Эмирейтс» красно-белые сравняли счет, перевели игру в овертаймы и на 120-й минуте выбили «пушкарей» из еврокубков (2:1).

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    А после ничьей с «Вулверхэмптоном» в 1/8 финала (1:1) подопечные Педро Мартинса успели пройти в финал Кубка, одолев ПАОК по сумме двух матчей (4:3) и занять первое место в чемпионате, набрав 91 очко.

    Прогноз и ставка

    Победа «Вулверхэмптона» в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы оценивается в 1.75, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.65, а на победу «Олимпиакоса» — 5.20.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2 с коэффициентом 1.73. 0

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    1.73
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    «Вулверхэмптон» — «Олимпиакос». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Лиги Европы 6 августа 2020 года. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Олимпиакос». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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