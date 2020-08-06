«Вулверхэмптон» — «Олимпиакос». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Лиги Европы 6 августа 2020 года

В 1/8 финала Лиги Европы «Вулверхэмптон» будет принимать «Олимпиакос». Игра пройдет на стадионе «Молинью» 6 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Олимпиакос».

«Вулверхэмптон»

На групповой стадии Лиги Европы английская команда набрала 13 очков, благодаря чему она закончила этот этап на втором месте в таблице квартета K.

В плей-офф «Вулверхэмптон» сыграл с «Эспаньолом». На своем поле «волки» разгромили каталонцев — 4:0, а в гостях они уступили соперникам со счетом 2:3.

Все прогнозы на Лигу Европы

В первом поединке 1/8 финала подопечные Нуну Эшпириту Санту разбежались миром с «Олимпиакосом» на выезде (1:1).

А девяти матчах АПЛ после рестарта «Вулвз» победили пять раз, трижды остались ни с чем и разок сыграли вничью. В таблице чемпионата «бродяги» заняли седьмое место.

«Олимпиакос»

Греческая команда из города Пирей сперва играла в Лиге чемпионов. Но в квартете с «Баварией» и «Тоттенхэмом» она заняла третье место и попала на «Арсенал» в 1/16 ЛЕ.

В домашней встрече плей-офф «Олимпиакос» проиграл лондонцам (0:1). А на «Эмирейтс» красно-белые сравняли счет, перевели игру в овертаймы и на 120-й минуте выбили «пушкарей» из еврокубков (2:1).

А после ничьей с «Вулверхэмптоном» в 1/8 финала (1:1) подопечные Педро Мартинса успели пройти в финал Кубка, одолев ПАОК по сумме двух матчей (4:3) и занять первое место в чемпионате, набрав 91 очко.

Прогноз и ставка

Победа «Вулверхэмптона» в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы оценивается в 1.75, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.65, а на победу «Олимпиакоса» — 5.20.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2 с коэффициентом 1.73. 0