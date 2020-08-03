«Норрчепинг» — «Мьельбю». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Высшей лиги 3 августа 2020 года

В 12 туре шведской Высшей лиги «Норрчепинг» встретится с «Мьельбю» на стадионе «Остготапортен». Начало матча 3 августа в 20:00 по мск. Прогноз на «Норрчепинг» — «Мьельбю».

«Норрчепинг»

После 11 туров «Норрчепинг» вырвался в лидеры турнира, набрав 24 очка. Команда опережает «Мальме» на два пункта.

«Бело-голубые» больше всех выиграли. У них 7 побед на счету и при этом всего одно поражение. Речь идет о встрече с «Сириусом», в которой хозяева уступили 4:2.

Помимо этого «товарищи» сыграли вничью с «Мальме» (1:1) и «Фалькенбергом» (3:3). На своем поле команда побеждала «Варберг» и «Эребру» со счетом 2:0.

Все прогнозы на футбол

В домашних стенах «Норрчепинг» выиграл 5 из 6 матчей, сыграв один раз вничью. Это лучший результат турнира.

«Мьельбю»

Гости находятся в середине таблицы с 14 очками. Они часто проигрывали на старте турнира, а на данный момент без побед они остаются уже четвертый тур подряд.

Команда на выезде проиграла «Варбергу» 1:0, а затем уступила «Эребру» 3:1 и была разгромлена «Эльфсборгом» со счетом 0:5. В прошлом туре «Мьельбю» сыграл вничью с «Кальмаром» (2:2), прервав серию поражений.

На выезде «Мьельбю» выиграл 2 из 5 матчей. Последние два выезда заканчивались для коллектива неудачей.

Прогноз и ставка

«Норрчепинг» очень уверенно действует, благодаря чему команда теперь в лидерах турнира. Гости неважно выступили в прошлых матчах, да и на выезде очки им даются не так уж легко.

С большим перевесом в коэффициентах «Норрчепинг» является фаворитом — 1.42 против 7.60.

«Товарищи» забивали дома больше двух дважды подряд, при этом оставаясь без пропущенных голов. Можно попробовать ставку «Ф1 (-1)» за 1.70. 0