«Калев Таллин» — «Флора Таллин». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч чемпионата Эстонии по футболу 31 июля 2020 года

В 15 туре эстонской Мейстрилиги таллинский «Калев» будет принимать столичную «Флору». Игра пройдет на стадионе «Кадриорг» 31 июля. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Калев Таллин» — «Флора Таллин».

«Калев»

«Калев» прошлый чемпионат Эстонии завершил на восьмом месте среди десяти участников, опередив всего на один пункт зону переходных матчей.

В 36 поединках столичный коллектив одержал лишь 6 побед и 24 встречи проиграл, забил 29 мячей, пропустил — 89 голов, что стало вторым худшим результатом лиги.

В 14 турах текущего розыгрыша «Калев» также выиграл лишь два матча, на старте турнира, и уже 10 матчей подряд не может победить.

В июле «Калев» был на своем поле разгромлен «Левадией» (0:4), в гостях проиграл «Нымме Калью» (0:2) и дома уступил «Тулевику» (0:2).

В последнем матче команда, обладающая самым молодым составом в лиге, сумела свести вничью гостевой матч с «Курессааре» (2:2).

Все прогнозы на футбол

После 14 туров «Калев» с 9 очками идет на последнем, 10-м месте, на балл отставая от «Легиона» и на 3 — от «Транса». Разница мячей 8-34.

«Флора» Таллин

Столичная команда — победитель прошлого сезона с 12-очковым гандикапом, и самый титулованный клуб страны, имеющий в активе 12 чемпионств, 7 национальных кубков и 10 Суперкубков.

За 36 матчей прошедшего первенства «зелено-белые» добыли 29 победных результатов, три поединка завершили мировыми исходами и четыре встречи проиграли, разница мячей — 110:21.

В этом сезоне «Флора» вновь лидирует после 14 туров с 9 очковым отрывом (37), выиграв 12 встреч и проиграв лишь одну. Разница мячей 37-11, Рауно Саппинен забил 15 голов.

Июль начался для «Флоры» с единственного пока поражения в сезоне — выездного проигрыша «Тулевику» (1:2), прервавшего восьмиматчевую победную серию.

Следующие три встречи чемпион выиграл, уверенно обыграв дома «Пайде» (3:1), в гостях «Левадию» (3:1) и справившись на своем поле с «Нымме Калью» (2:1).

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В прошлом сезоне «Флора» выиграла «всухую» все четыре матча у «Калева»: 6:0 и 5:0 — дома и по 2:0 — на выезде. В первом круге этого сезона «Калев» был бит 3:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают ощутимое предпочтение гостям: победа «Флоры» — 1.06, победа «Калева» — 24.00, ничья — 10.00.

В победе «Флоры» нет никаких сомнений — слишком велика разница в классе. Будет ли она сухой? В последних матчах чемпионы небрежны в обороне, но «Калев» очень мало забивает.

Матч может быть результативным. Интересны варианты ТБ 3,5 за 1.56 и «Обе забьют — нет» за 1.64. 0