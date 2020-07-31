ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппТоп-7 счастливчиков сезона в АПЛ «Манчестер Сити»Кто старое помянет. CAS раскрыл причины отмены еврокубкового бана «Манчестер Сити» Гвардиола не сумел удержать «Сити» на вершинеТоп-5 лузеров сезона в АПЛ
  • 00:48
    • «Ювентус» проиграл «Кальяри»
  • 20:54
    • Опубликовано расписание первого тура РПЛ
  • 20:26
    • Федор Смолов вернулся в «Локомотив»
  • 18:55
    • «Локомотив» подпишет форварда «Бордо»
  • 23:34
    • Источник: В РПЛ могут отменить переносы матчей из-за коронавируса
  • 22:33
    • Дубль Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Сампдорию»
  • 22:25
    • «Лацио» в Риме обыграл «Брешию»
    Все новости спорта

    Чемпион Эстонии второй раз за сезон разгромит аутсайдера

    «Калев Таллин» — «Флора Таллин». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч чемпионата Эстонии по футболу 31 июля 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Калев Таллин» — «Флора Таллин»
    «Флора Таллин»
    В 15 туре эстонской Мейстрилиги таллинский «Калев» будет принимать столичную «Флору». Игра пройдет на стадионе «Кадриорг» 31 июля. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Калев Таллин» — «Флора Таллин».

    «Калев»

    «Калев» прошлый чемпионат Эстонии завершил на восьмом месте среди десяти участников, опередив всего на один пункт зону переходных матчей.

    В 36 поединках столичный коллектив одержал лишь 6 побед и 24 встречи проиграл, забил 29 мячей, пропустил — 89 голов, что стало вторым худшим результатом лиги.

    В 14 турах текущего розыгрыша «Калев» также выиграл лишь два матча, на старте турнира, и уже 10 матчей подряд не может победить.

  • Трансферный дайджест. 21-27 июля
  • Перебертся ли лидер «Локомотива» в Серию А, куда отправится капитан «Зенита», усилится ли «Монако» хавбеком «Барселоны» и другие трансферные новости последних дней
  • 27/07/2020

    • В июле «Калев» был на своем поле разгромлен «Левадией» (0:4), в гостях проиграл «Нымме Калью» (0:2) и дома уступил «Тулевику» (0:2).

    В последнем матче команда, обладающая самым молодым составом в лиге, сумела свести вничью гостевой матч с «Курессааре» (2:2).

    Все прогнозы на футбол

    После 14 туров «Калев» с 9 очками идет на последнем, 10-м месте, на балл отставая от «Легиона» и на 3 — от «Транса». Разница мячей 8-34.

    «Флора» Таллин

    Столичная команда — победитель прошлого сезона с 12-очковым гандикапом, и самый титулованный клуб страны, имеющий в активе 12 чемпионств, 7 национальных кубков и 10 Суперкубков.

  • Не дизайном единым. Игрок «Филадельфии» создал футболку ради борьбы с расизмом
  • Уоррен Кравалл представил свое творение перед возвращением MLS
  • Вчера

    • За 36 матчей прошедшего первенства «зелено-белые» добыли 29 победных результатов, три поединка завершили мировыми исходами и четыре встречи проиграли, разница мячей — 110:21.

    В этом сезоне «Флора» вновь лидирует после 14 туров с 9 очковым отрывом (37), выиграв 12 встреч и проиграв лишь одну. Разница мячей 37-11, Рауно Саппинен забил 15 голов.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 5000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru

    Июль начался для «Флоры» с единственного пока поражения в сезоне — выездного проигрыша «Тулевику» (1:2), прервавшего восьмиматчевую победную серию.

    Следующие три встречи чемпион выиграл, уверенно обыграв дома «Пайде» (3:1), в гостях «Левадию» (3:1) и справившись на своем поле с «Нымме Калью» (2:1).

    Все футбольные трансферы

    В прошлом сезоне «Флора» выиграла «всухую» все четыре матча у «Калева»: 6:0 и 5:0 — дома и по 2:0 — на выезде. В первом круге этого сезона «Калев» был бит 3:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают ощутимое предпочтение гостям: победа «Флоры» — 1.06, победа «Калева» — 24.00, ничья — 10.00.

    В победе «Флоры» нет никаких сомнений — слишком велика разница в классе. Будет ли она сухой? В последних матчах чемпионы небрежны в обороне, но «Калев» очень мало забивает.

    Матч может быть результативным. Интересны варианты ТБ 3,5 за 1.56 и «Обе забьют — нет» за 1.64. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Рахим Стерлинг
  • Как догнать «Ливерпуль»? «МанСити» вновь стремится на вершину
    • 14:06 28/07/2020     «Манчестер Сити»
  • Кто старое помянет. CAS раскрыл причины отмены еврокубкового бана «Манчестер Сити»
    • Вчера в 20:04     Юрген Клопп
  • Топ-7 счастливчиков сезона в АПЛ
    • 04:40
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Калев Таллин» — «Флора Таллин». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч чемпионата Эстонии по футболу 31 июля 2020 года. Прогноз на «Калев Таллин» — «Флора Таллин». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры