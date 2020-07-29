Не дизайном единым. Игрок «Филадельфии» создал футболку ради борьбы с расизмом

Инициативная группа «Черные игроки за перемены» (ЧИП) сначала сформировалась, а затем запланировала сделать серию заявлений в знак солидарности с движением социальной справедливости «Жизни черных важны».

Будучи частью обеих структур, футболист «Филадельфии Юнион» Рэй Гэддис получил поддержку со стороны MLS и попросил своего партнера Уоррена Кравалла создать дизайн футболки, которая во время турнира будет представлять их движение.

Кравалл уже давно увлекается дизайном, а его одноименный бренд может похвастаться большим ассортиментом одежды, но время на создание футболки для национального движения было совсем мало.

«Я помню, как меня спросили, смогу ли я разработать дизайн за пару дней, и, к счастью, моя компания уже работала над другими футболками для "Черных игроков за перемены", поэтому все произошло быстро», — сказал Кравалл.

Результат его труда можно увидеть каждый раз, когда камера фокусируется на скамейке запасных во время турнира MLS is Back. Черные футболки с золотистой надписью «Жизни черных важны» стали неотъемлемой чертой Орландо, ведь каждая команда носила их.

Задняя часть футболки mlssoccer.com

Кравалл заявил, что создать такой дизайн его вдохновила футболка, которую он заметил на одном из участников уличных протестов, вызванных смертью Джорджа Флойда 25 мая. Так уж вышло, что наиболее яркая часть футболки оказалась наименее заметной для телевидения. Речь идет о тексте слева под аббревиатурой BLM. Кравалл написал этот текст, получив вдохновение от форварда «Портленд Тимберс» Джереми Эбобиссе, который в своем блоге поделился чувствами к движению.

Полный текст гласит: «Чтобы вы понимали, это не безумие и не побег из реального мира. Для некоторых — это повседневная жизнь. Это не политика, это не черные против белых, это ПРАВА человека. Молчание — это насилие. В некоторых случаях молчание — это удушье. Это написано не для ощущения комфорта, не для попадания в тренды. Сообщение предназначено для вашей осведомленности, понимания и мобилизации. Если вы не чувствуете дискомфорт, значит что-то неправильно. MLS возвращается, но жизни черных по-прежнему имеют значение. Они имели значение вчера, они имеют значение сегодня, и они ДОЛЖНЫ иметь значение завтра».

«Что касается текста, то для меня это в целом декларация о том, на что вы подписываетесь, надевая футболку», — сказал Кравалл. — «Слово "права" написано заглавными буквами, потому что это самое важное в нашем движении».

«Это мои слова, мои чувства», — добавил он. — «Я хотел, чтобы текст описывал чувства всей нашей группы, рассказывал, что мы имеем в этот трудный момент, и чего не имеем».

Текст на футболке mlssoccer.com

Также на фоне аббревиатуры BLM виднеется изображение глобуса.

«Глобус — это тот элемент, который уже встречался в моих старых проектах, и он вновь появился на футболке, потому, что, очевидно, движение "Жизни черных важны" зародилось в США, но оно получило массовую поддержку по всему миру, поскольку это мировая проблема», — отметил Кравалл. — «Я думаю, что люди с темной кожей чувствовали системный расизм во всем мире, и нужно просто признать это».

Игрок сборной Гайаны (отец Кравалла из Гайаны, а мать — из Гренады) родился в Бруклине и вырос в штате Джорджия. Он был воодушевлен реакцией футбольного мира на движение «Жизни черных важны».

«Именно из-за этого на футболке появился глобус», — сказал он. — «Это мировая проблема, проблема прав человека. Мы говорим не только о США. Это происходит повсюду, и я был очень рад, увидев позицию английской Премьер-лиги в плане поддержки нашего движения».

Ниже BLM также находятся три символа: сердце, поднятый кулак и перечеркнутый круг в виде стрелок.

Сердце представляет собой сострадание: «Мы не говорим об одной расе, нам нужны все на борту», — сказал Кравалл. В то же время поднятый кулак был давним символом силы, солидарности, единства, а также черной силы.

Перечеркнутый круг в виде стрелок является символом перемен, прерывания цикла. «Все произошедшее мы видели раньше. Это происходит циклично в период 400-летия неравенства и притеснения черных людей», — подчеркнул Кравалл.

«Совсем недавно, в 2012 году был инцидент с Трейвоном Мартином, в 2014-м — с Эриком Гарнером… мы видим это снова и снова. Теперь это произошло с Джорджем Флойдом, Бреонной Тейлор, Ахмадом Арбери и множеством других».

Еще ниже на футболке мы видим символ рукопожатия со словами: «Мы солидарны с черным сообществом в борьбе против системного расизма».

Кравалл сказал: «Это для солидарности, ведь касается не только чернокожего сообщества, но всей лиги. Вот почему я хотел использовать этот символ».

Реакция на футболку в целом была положительной. В социальных сетях многие пользователи интересуются, где ее можно купить, тогда как никто не собирался делать ее массовой.

«Даже на ранних этапах, еще до того, как футболки были выпущены, мы обсуждали вопрос коммерции, но… в последующих разговорах мы сфокусировались на том, как наш продукт должен приносить пользу благотворительным организациям», — заявил Кравалл.

Футболки являются частью серии действий от ЧИП, которые, как уверен, Кравалл, могут оказать продолжительное влияние.

Протесты ЧИП попали в заголовки мировых новостей, когда прошли демонстрации в преддверии первой игры MLS is Back между «Интером Майами» и «Орландо Сити» 8 июля. Футболисты стояли, подняв кулаки вверх в течение восьми минут 46 секунд, символизируя время, когда, как предполагается, полицейский Дерек Шовен встал коленом на шею Флойду.

«Я подумал, что если бы в юношестве увидел эту демонстрацию, то понял бы, насколько это сильно. Знаю, что родители Гэддиса рассказали ему, как это было важно, чтобы их маленькие дети увидели это», — отметил Кравалл.

Незадолго до встречи с «Нью-Йорк Сити» игроки «Юнион» представили свои футболки, на каждой из которых было написано имя черной жертвы со стороны жестокой полиции. Кравалл поблагодарил менеджера клуба Брэндона Комиски за помощь в организации и хранении деталей в тайне. Он также сказал, что игроки хотели сделать дополнительное заявление для города, который считают своим домом.

«Все наши команды представляют отдельные рынки, и зачастую домашние стадионы находятся в черных кварталах. Наш, в частности, расположен в Честере, и я думаю, что мы обязаны представлять этот район так, как хотят его жители», — убежден полузащитник.

По данным самой последней переписи населения США, в Честере, штат Пенсильвания, где расположен «Субару Парк», проживает более 70 процентов чернокожих, и Кравалл отдает дань местной молодежи.

Полузащитник помогает организовать внешкольную программу ФК «Дизайн», созданную для стимулирования детского творчества. Детей обучают фотографии, созданию бренда, а также фокусируются на том, чтобы каждый ребенок разработал свой дизайн футболки.

«Это своего рода смесь того, что мне нравится: футбол, дизайн и большая отдача», — сказал Кравалл. — «Как только появилась такая возможность, я взялся за дело». 0