«Удинезе» — «Лечче». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Серии А 29 июля 2020 года

«Удинезе»
«Удинезе» имеет 42 очка и находится от зоны вылета на расстоянии 10 пунктов. Так что за два тура до конца хозяева уже могут не волноваться о сохранении прописки в Серии А.
Несмотря на то, что турнирную задачу коллектив решил, он все равно пытается набирать очки. Как раз в двух прошлых турах команда набрала 6 баллов, обыграв «Кальяри» 1:0 и даже «Ювентус» 2:1.
А вот на своем поле «маленькие зебры» победили только в одном из пяти последних поединков. Как раз хороший шанс улучшить статистику.
«Лечче»
«Лечче» теоретически еще может спастить от вылета, поскольку «Дженоа» находится на расстоянии 4 пунктов. Оданко команда проиграла 3 из 4 матчей в Серии А.
Гости очень много пропускают. На их счету 80 голов, что является худшим результатом лиги. Также отметим, что на чужом поле в этом турнире «Лечче» не побеждал 6 туров подряд, проиграв в пяти из них.
«Желто-красные» в прошлый раз проиграли 3:2 «Болонье». Хотя перед этим команде удалось выиграть 3:1 у «Брешии», которая уже точно вылетает из Серии А.
Кроме этого можно выделить еще два фиаско во встречах с «Дженоа» (2:1) и «Фиорентиной» (1:3).
Прогноз и ставки
«Удинезе» очень хорошо показал себя в прошлых матчах, особенно команда проявила характер в игре против «Ювентуса». При этом «Удинезе» выиграл три последних противостояния с «Лечче».
Отсюда следует, что «черно-белых» вполне можно считать фаворитами, однако коэффициенты отличаются не сильно — 2.37 против 2.95 соответственно.
Мы хотим поставить на «Ф1 (0)» за 1.74. Хозяева выиграли прошлые встречи, а соперник имеет худшую оборону в турнире. 0