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    «Удинезе» закрепит свой успех?

    «Удинезе» — «Лечче». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Серии А 29 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Лечче»
    Родриго де Пауль
    29 июля состоится матч 37 тура итальянской Серии А, в котором «Удинезе» примет на своем поле «Лечче». Поединок должен пройти на стадионе «Дачия Арена». Начало намечено на 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Удинезе» — «Лечче».
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    Футбол. Италия. Серия А 29 Июля 2020 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 20:30 Лечче Лечче
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    «Удинезе»

    «Удинезе» имеет 42 очка и находится от зоны вылета на расстоянии 10 пунктов. Так что за два тура до конца хозяева уже могут не волноваться о сохранении прописки в Серии А.

    Несмотря на то, что турнирную задачу коллектив решил, он все равно пытается набирать очки. Как раз в двух прошлых турах команда набрала 6 баллов, обыграв «Кальяри» 1:0 и даже «Ювентус» 2:1.

    А вот на своем поле «маленькие зебры» победили только в одном из пяти последних поединков. Как раз хороший шанс улучшить статистику.

    «Лечче»

    «Лечче» теоретически еще может спастить от вылета, поскольку «Дженоа» находится на расстоянии 4 пунктов. Оданко команда проиграла 3 из 4 матчей в Серии А.

    Календарь и таблица Серии А

    Гости очень много пропускают. На их счету 80 голов, что является худшим результатом лиги. Также отметим, что на чужом поле в этом турнире «Лечче» не побеждал 6 туров подряд, проиграв в пяти из них.

    «Желто-красные» в прошлый раз проиграли 3:2 «Болонье». Хотя перед этим команде удалось выиграть 3:1 у «Брешии», которая уже точно вылетает из Серии А.

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    • Кроме этого можно выделить еще два фиаско во встречах с «Дженоа» (2:1) и «Фиорентиной» (1:3).

    Прогноз и ставки

    «Удинезе» очень хорошо показал себя в прошлых матчах, особенно команда проявила характер в игре против «Ювентуса». При этом «Удинезе» выиграл три последних противостояния с «Лечче».

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    Отсюда следует, что «черно-белых» вполне можно считать фаворитами, однако коэффициенты отличаются не сильно — 2.37 против 2.95 соответственно.

    Мы хотим поставить на «Ф1 (0)» за 1.74. Хозяева выиграли прошлые встречи, а соперник имеет худшую оборону в турнире. 0

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    «Удинезе» — «Лечче». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Серии А 29 июля 2020 года. Прогноз на «Удинезе» — «Лечче». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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