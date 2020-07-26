«Эвертон» — «Борнмут». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч АПЛ 26 июля 2020 года

В матче 38 тура АПЛ «Эвертон» встретится с «Борнмутом» на стадионе «Гудисон Парк». Поединок запланирован на 26 июля. Начало встречи в 18:00 по мск. Прогноз на «Эвертон» — «Борнмут».

«Эвертон»

«Эвертону» уже все равно. Прописка в АПЛ продлена. Единственное, что волнует — призовые. Хотя улучшить результат не получится. «Ириски» на 11 месте и «Арсенал» обогнать вряд ли получится. На счету «синих» 49 очков.

«Эвертон» умел прервать серию из четырех безвыигрышных матчей, победив на выезде «Шеффилд» со счетом 0:1.

Ранее коллектив Анчелотти не смог обыграть «Астон Виллу» (1:1) и с разгромным счетом проиграл «Вулверхэмптону» (3:0).

Дома хозяева провели 18 матчей и проиграли только в трех из них. На «Гудисон Парк» команда не проигрывает уже 11 поединков подряд .

«Борнмут»

«Борнмут» имеет шансы на спасение. Команда в трех очках от выхода из зоны вылета, при этом у «вишен» лучше разница голов, чем у «Астон Виллы». В любом случае, гостям нужно побеждать.

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Коллектив Эдди Хау выиграл только одну из пяти последних встреч, но сделал это со вкусом, разгромив 4:1 «Лестер Сити». После этого было поражение от «Ман Сити» 2:1 и «Саутгемптона» 0:2.

Также отметим, что на выезде «вишни» не побеждают уже 9 матчей.

Последние игры были против «Ман Сити», «Ман Юнайтед» и «Ливерпуля». Так вот, «Борнмут» забил «мерсисайдцам», дважды отметился в игре против «манкунианцев» и один гол отыграл у «горожан».

Прогноз

«Борнмут» будет биться до последнего, так что «Эвертону» стоит готовиться. Матч должен быть интересным, атакующим. Хозяевам нужно забивать в любом случае и отсиживаться в обороне они не станут.

2.21 и 3.10 — такие коэффициенты дают букмекеры на матч.

Мы предлагаем поставить на тотал больше 2.5 за 1.62. Учитываем положение «Борнмута» и результаты последних очных встреч этих команд. 0