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    На «Гудисон Парк» будут голы

    «Эвертон» — «Борнмут». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч АПЛ 26 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Борнмут»
    Джуниор Станислас
    В матче 38 тура АПЛ «Эвертон» встретится с «Борнмутом» на стадионе «Гудисон Парк». Поединок запланирован на 26 июля. Начало встречи в 18:00 по мск. Прогноз на «Эвертон» — «Борнмут».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Июля 2020 года
    Эвертон
  • Ливерпуль
    •  Эвертон 18:00 Борнмут Борнмут
  • Борнмут
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 2.95
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    «Эвертон»

    «Эвертону» уже все равно. Прописка в АПЛ продлена. Единственное, что волнует — призовые. Хотя улучшить результат не получится. «Ириски» на 11 месте и «Арсенал» обогнать вряд ли получится. На счету «синих» 49 очков.

    «Эвертон» умел прервать серию из четырех безвыигрышных матчей, победив на выезде «Шеффилд» со счетом 0:1.

    Ранее коллектив Анчелотти не смог обыграть «Астон Виллу» (1:1) и с разгромным счетом проиграл «Вулверхэмптону» (3:0).

    Дома хозяева провели 18 матчей и проиграли только в трех из них. На «Гудисон Парк» команда не проигрывает уже 11 поединков подряд .

    «Борнмут»

    «Борнмут» имеет шансы на спасение. Команда в трех очках от выхода из зоны вылета, при этом у «вишен» лучше разница голов, чем у «Астон Виллы». В любом случае, гостям нужно побеждать.

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    Коллектив Эдди Хау выиграл только одну из пяти последних встреч, но сделал это со вкусом, разгромив 4:1 «Лестер Сити». После этого было поражение от «Ман Сити» 2:1 и «Саутгемптона» 0:2.

    Также отметим, что на выезде «вишни» не побеждают уже 9 матчей.

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    • Последние игры были против «Ман Сити», «Ман Юнайтед» и «Ливерпуля». Так вот, «Борнмут» забил «мерсисайдцам», дважды отметился в игре против «манкунианцев» и один гол отыграл у «горожан».

    Прогноз

    «Борнмут» будет биться до последнего, так что «Эвертону» стоит готовиться. Матч должен быть интересным, атакующим. Хозяевам нужно забивать в любом случае и отсиживаться в обороне они не станут.

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    2.21 и 3.10 — такие коэффициенты дают букмекеры на матч.

    Мы предлагаем поставить на тотал больше 2.5 за 1.62. Учитываем положение «Борнмута» и результаты последних очных встреч этих команд. 0

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    «Эвертон» — «Борнмут». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч АПЛ 26 июля 2020 года. Прогноз на «Эвертон» — «Борнмут». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62
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